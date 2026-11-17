இன்று இவர்களுக்கு பொன்னான நாளாக இருக்கும்! உங்கள் ராசிக்கான பலன்கள் என்ன?
நவம்பர் 17ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 17, 2026 at 6:54 AM IST
மேஷம்: இன்று பணிச்சுமையால் மன அழுத்தம் அதிகமாக ஏற்படலாம். இருந்தாலும் உங்கள் எதிரிகளுக்கு எந்தவித வாய்ப்பையும் ஏற்படுத்திக் கொடுக்க மாட்டீர்கள். தாராளமானவராக இருக்கலாம். ஆனால் தேவைப்படும்போது சாதுர்யமாகவும் இருக்க வேண்டும்.
ரிஷபம்: மன அழுத்தம் உங்களை வாட்டி எடுக்கும். இன்றைய தினம் சிக்கலாகவும் கடினமாகவும் இருக்கலாம். இயல்பான சாதாரண வாழ்க்கை இருந்தால் போதும், தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க வேண்டுமென்று உங்களுக்கு தோன்றலாம்.
மிதுனம்: இன்று மற்றவர்களின் உணர்வுகளை காயப்படுத்தாமல் கவனமாக இருக்கவேண்டும். உங்கள் மீது நம்பிக்கை வைத்திருப்பவர்களின் கருத்தை கவனமாக கேட்டு, அவர்களின் பிரச்சினைகளை தீர்க்க உதவ வேண்டும். இன்று மாலையில், மதம் சார்ந்தவர்கள் மற்றும் அறிவாளிகளுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள்.
கடகம்: ஒரு சவாலான மற்றும் சிக்கலான நாளாக இந்த நாள் இருக்கப் போவதற்கான அனைத்து சாத்தியக்கூறுகளும் தென்படுகின்றன. சில பிரச்சினைகளை தீர்க்க பிடிவாதத்தை தளர்த்திக் கொள்வது நல்லது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் அன்பானவர்களிடம் அதிக நெரம் செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் பங்குதாரர் அல்லது வாழ்க்கைத்துணையிடமிருந்து உங்கள் எதிர்பார்ப்புகள் நிறைவேறாது. தொழில் செய்பவர்களுக்கும், கமிஷன் தொழிலில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களும் இது கடினமான நாள் என்பதால், பணம் கொடுக்கல் வாங்கலில் கவனமாக இருக்கவேண்டும். முக்கிய ஆவணங்களை கவனமாக ஆய்வு செய்த பிறகே கையெழுத்திடவும்.
கன்னி: இன்று உங்கள் திறமையை அதிகரிக்க இலக்கை அதிகரிப்பீர்கள். பிற்பகலில் நிதி நிலைமை பற்றி அதிக கவலை எழும். சின்னஞ்சிறு விஷயங்கள் கூட உங்கள் உறுதியை குலைக்கும். இருந்தாலும் கூட, மாலை நேரத்தில் ஆன்மீக விஷயங்களில் ஈடுபட வேண்டும்.
துலாம்: அரசாங்கம் தொடர்பான வேலைகள் இன்று நன்மையளிக்கும். உடன்பிறந்தவர்களுடன் உறவு நெருக்கமாகும். நெருங்கிய நண்பர்களுடன் மகிழ்ச்சியுடன் நேரத்தை செலவிட முடியும்.
விருச்சிகம்: மூத்தவர்கள், நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய இன்று முழு நேரத்தையும் செலவிட வேண்டியிருக்கும். அவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக உங்கள் கொள்கைகளையும் விட்டுக் கொடுப்பீர்கள். வாழ்க்கையில் புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்க ஆர்வத்துடன் காத்துக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இன்று மாலை நேரத்தில் திருமணத்திற்காக வரன் வரலாம்.
தனுசு: இன்று எதுவும் முழுமையாக, ஆக்கப்பூர்வமாக செய்யமுடியாமல் போனாலும், அது நாளைக்கான முன்னேற்பாடாக இருக்கும். பகுதி நேர பயிற்சியில் சேர்ந்து திறமைகளை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள். ஆசைகளை உயிர்ப்புடன் வைத்தால் வெற்றி பெறலாம்.
மகரம்: மனதில் காதல் எண்ணங்கள் அதிகமாக தோன்றும். நினைவுகளை பின்னோக்கி அசைபோட்டு, நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினருடன் கழித்த சில பொன்னான நேரத்தை எண்ணி நெகிழ்ந்து போவீர்கள். தொழில்ரீதியாக முக்கியமான லட்சியங்களை அடைவீர்கள். ஒட்டுமொத்தமாக இன்று உங்களுக்கு பொன்னான நாள்.
கும்பம்: உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் கட்டணங்களை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய பயன்பட்ட கிரடிட் கார்டுகளை திட்டுவீர்கள். மற்றவர்களின் கருத்துக்களை ஏற்றுக்கொள்வதில் எந்தத் தவறும் இல்லை.
மீனம்: இன்றைய தினம், உங்களுக்கு தேவையற்ற கவலை இருக்காது. அதிக சகிப்புத்தன்மையும், தாராள மனதுடனும் பிறரை மன்னிப்பீர்கள். இது மிகவும் நல்லது. ஆனால் பிறர் தேவைக்கு அதிகமாக உங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளவும்.