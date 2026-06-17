கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு புகழும் அதிர்ஷ்டமும் தேடி வரும் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
ஜூன் 17ஆம் தேதி புதன்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : June 17, 2026 at 7:02 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கான நேரத்தை ஏற்படுத்தி சரியாக திட்டமிடவும். பணியிடத்தில் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். எனினும், மாலையில் வெளியே சென்று நேரத்தை சந்தோஷமாக கழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: புதிய வர்த்தக திட்டங்கள் தொடர்பாக, உறுதியான முடிவுகளை இன்று மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனினும், எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போகக்கூடும். எனவே, இந்த மன அழுத்தத்தை போக்க, காதலியுடன் விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்யவும்.
மிதுனம்: உங்களது கோப உணர்வு மற்றும் விரோதப் போக்கின் காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படும். எனினும், நீங்கள் செய்த தவறுகளில் இருந்து தப்பித்துக் கொள்வீர்கள். உங்கள் பணியிடத்தில் நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது.
கடகம்: சரியான அணுகுமுறையின் காரணமாக, நீங்கள் மேற்கொண்ட செயல்களுக்கு சிறந்த பலன் கிடைக்கும். உங்கள் திறனையும் ஆளுமைப் பண்பையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீடுகளிலும் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களின் மதிப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். உங்களுக்கு இருக்கும் பொறுப்புகளின் மூலம் பிறரிடம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள். வர்த்தகத்தில் புதிய ஒப்பந்தங்களுக்கு வாய்ப்பிருக்கிறது.
கன்னி: இன்று உங்கள் கலைத்திறன் வெளிப்படும். நீண்ட வருடங்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த உங்களது தனிப்பட்ட உடைமைகளை பார்த்து மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். புதிய மர சாமான்கள் மற்றும் கலைப் பொருட்களைக் கொண்டு வீட்டை அலங்காரம் செய்வீர்கள்.
துலாம்: உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஈடுபாட்டுடன் பழகவும். இன்று நீங்கள் சில பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாலையில் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுக்காக பொருட்களை வாங்க பணத்தைச் செலவழிப்பீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் நல்ல லாபம் கிடைக்கும். இன்று பணியிடத்தில் செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும். நாளின் முடிவில் குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
தனுசு: உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதா அல்லது தொழிலில் ஈடுபடுவதா என்ற குழப்பம் இருக்கும். ஆனால் நடுநிலையுடன் செயல்படவும். உங்கள் பணி மூலம் உலகிற்கு உங்களை எடுத்துரைப்பீர்கள். இந்த நாளின் முடிவில் சுதந்திர மனநிலையைக் கொண்டிருப்பீர்கள்.
மகரம்: குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இன்று அதிகம் கிடைக்கும். குறிப்பாக வீட்டை அலங்கரிக்கும் விஷயங்களில் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். அவர்களது ஆதரவுடன் நீங்கள் இந்த உலகையே வெல்லலாம்.
கும்பம்: புகழும் அதிர்ஷ்டமும் உங்களைத் தேடி வரும். அங்கீகாரங்கள் மற்றும் பாராட்டுகளுடன் ஊக்கமும் சேர்ந்து கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் திருப்தி அடைவார்கள். இருப்பினும், நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கும். சந்தோஷமான செய்தியின் காரணமாக உங்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். வர்த்தக நடவடிக்கை தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது.