ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அற்புதமான நாள் காத்திருக்கிறது - உங்களுக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 16, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு ஆன்மீக உணர்வு ஏற்படும். இதன் காரணமாக, உறவுகள் மற்றும் அண்டை வீட்டில் உள்ளவர்களுடனான கடந்த காலத் தொல்லைகள் விலகும். வருங்காலத்தில் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவதற்கான அஸ்திவாரமாக இன்றைய நாள் இருக்கும்.
ரிஷபம்: ஒரு சாதாரண நாள், அற்புதமான நாளாக மாறும். எனினும் மாலையில் பதற்றம் மற்றும் மன அழுத்தம் இருக்கலாம். அதுமட்டுமல்லாமல், மாலையில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் நேரம் கழிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.
மிதுனம்: இன்று உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது தனி கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய வேலைக்கான நேர்காணல் தேர்வில் பங்குபெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிடத்தில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருக்கவும்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தின் முதல் பகுதியில், பதற்றமான மனநிலை இருக்கும். பணியிடத்திலும் மிகவும் பதற்றமடைந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். அலுவலகத்தில் நிதானத்தை இழக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் இதன் பாதிப்புகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் கலை உணர்வு இன்று வெளிப்படும். உங்களது கலைநயமிக்க பணிகள் தனித்துவமாக இருக்கும். மதிய நேரத்தில், உங்கள் பேச்சாற்றல் மூலம் அனைவரையும் கவரும் விதத்தில் செயல்படுவீர்கள்.
கன்னி: இன்று காலை மந்தமாக தொடங்கினாலும், மாலையில் நிலைமை மாறி உற்சாகம் ஏற்படும். மதியம் ஏற்படும் சில தடைகளின் காரணமாக உங்களுக்கு மனம் அழுத்தம் இருக்கலாம். ஆனால் மாலையில் நெருங்கியவர்கள் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தைக் கழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: வெற்றிக்கான பாதை உங்களுக்கு நேர்வழிகளின் மூலம் கிடைக்கும். பகல் நேரத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் காரணமாக பாதிப்புகள் உண்டாகும் வாய்ப்பு உண்டு. எனினும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அனைத்தும் சுமுகமாக தீர்க்கப்பட்டு விடும். தொழிலில் பல்வேறு தரப்புகளிலிருந்து பணவரவு இருக்கும்.
விருச்சிகம்: பல நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. போட்டியாளர்களை வெற்றி கொள்ள பல்வேறு விதமான பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். எனினும் மதிய நேரத்தில் நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்று, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள்.
தனுசு: உங்கள் புன்னகையின் மூலம் உங்களை கடந்து போகும் அனைவரின் மனதையும் கவருவீர்கள். பணியிடத்தில் உங்கள் அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளின் மூலம் உடன் பணிபுரிபவர்கள் பலனடைவார்கள்.
மகரம்: ஒரு விறுவிறுப்பான நாளை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள். எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் மூலம் சந்தோஷம் ஏற்படும். திடீரென்று மிகவும் உற்சாகமாக இருப்பதைப் போல் உணர்வீர்கள். பணியிடத்தில் பல கேள்விகளுக்கான விடைகளை நீங்கள் தேட முயலுவதில் நேரம் அதிகம் செலவாகும்.
கும்பம்: இன்று ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். இது உங்களது பணிக்கு மட்டுமே பொருந்தும். பெரிய பாதிப்புகள் ஏதேனும் ஏற்படாது என்பதால், அதிகம் கவலை கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. குழந்தைகள் அல்லது உங்களது வாழ்க்கைத்துணை இன்று மாலை உங்களிடம் கோபம் கொள்ளலாம்.
மீனம்: இன்றைய தினம் ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும். பழைய நண்பர்கள் அல்லது பழைய காதலரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு, அனைவரையும் இருக்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள்.