விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு வர்த்தகத்திற்கு சிறந்த நாள் இது! - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 16ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 16, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மற்றும் அலுவலக பணியின் காரணமாக வேலை அதிகம் இருக்கும். இதிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு உங்களுக்கான நேரத்தை செலவழிக்கவும். உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது.
ரிஷபம்: பலவிதமான புதிர்களுக்கான பதிலை இன்று தேடுவீர்கள். மற்றவர்கள் செய்த தவறுக்காக நீங்கள் பொறுப்பேற்க வேண்டிய சூழல் ஏற்படலாம். இதனால் ஏற்படும் ஏமாற்றம் மற்றும் வருத்தம் காரணமாக தன்னம்பிக்கை குறையும். உங்களது பலம், பலவீனத்தை அறிந்துகொண்டு செயல்படவும்.
மிதுனம்: நிதி நிலைமை அல்லது சொத்துக்கள் குறித்த கவலை இருக்கும். சிறிது பண நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பும் உள்ளது. சாதாரண பிரச்சினை கூட உங்கள் மனதை பாதிக்கும். மனதை அமைதியாக வைத்துக்கொண்டு உற்சாகமாக செயல்படவும்.
கடகம்: உங்கள் வாழ்க்கைத்துணைக்கு பரிசளிப்பீர்கள். வர்த்தக கூட்டாளிகளிடமிருந்து நல்ல செய்தியை எதிர்பார்க்கலாம். வாழ்க்கைத்துணைக்கான வருங்கால திட்டத்தை ஏற்படுத்த இது சரியான நேரமாகும்.
சிம்மம்: வர்த்தக பணிகளை குறித்த நேரத்திற்கு முன்னதாக முடிப்பதில் சில பிரச்சினைகள் ஏற்படலாம். மனம் மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க வேண்டும். முக்கிய சந்திப்புகள் வெற்றிகரமாக முடிவடையும். ஆனால் களைப்பாக உணருவீர்கள்.
கன்னி: மனதில் பல்வேறு அறிவார்ந்த எண்ணங்கள் உதித்துக்கொண்டே இருக்கும். உங்களது அற்புதமான செயலாற்றல் மூலம், அனைத்தையும் சரிசெய்து விடுவீர்கள். மற்றவர்கள் மனதைப் படித்து, அன்புக்குரியவர்களின் உணர்வுகளை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள்.
துலாம்: இன்று நீங்கள் காதல் வயப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் கண்களையும் காதுகளையும் கூர்மையாக்கிக் கொண்டு, நீங்கள் சந்திக்கும் காதலரை வரவேற்கத் தயாராக இருங்கள். எனினும் இந்த காதலுக்காக நீங்கள் அதிக செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று வர்த்தகத்திற்கு சிறந்த நாள். உங்கள் போட்டியாளர்களை ஒரு புதிய தயாரிப்பின் மூலம் அதிர்ச்சியடையை செய்யலாம். இருப்பினும் சில தடைகளை சந்திக்க நேரிடும். பிரம்மாண்டமான கொண்டாட்டங்களை பின்னர் மேற்கொள்ளவும்.
தனுசு: உங்களுக்கு கோபம் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். இதனால் பாதிக்கப்படுவது நீங்கள் தான். அதனால் பொறுமையாக, அவசரப்படாமல் சிந்தித்து செயல்படவும். நிதி நெருக்கடி ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. கவனமாக கையாளவும்.
மகரம்: உங்களுடைய சிறந்த ஆலோசனையால், நெருங்கிய கூட்டாளிகள் தொழிலில் வெற்றி பெறுவார்கள். பல பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை. நீங்கள் அனைத்தையும் எளிதாக சமாளிப்பீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு இன்று ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் உறவு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மாலையில் ஆராய்ச்சிப் பணி அல்லது அதுதொடர்பான ஆலோசனையில் ஈடுபடக்கூடும்.
மீனம்: அலுவலகம், வீடு இரண்டிலும், பொறுப்புகளையும் பணிகளையும் கையாள்வீர்கள். முழு மனதுடன் வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுவீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.