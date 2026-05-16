இவர் உணர்ச்சிகளுக்கு கட்டுப்படாமல் அறிவுப்பூர்வமாக சிந்திப்பது நல்லது

மே 16ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : May 16, 2026 at 7:20 AM IST

மேஷம்: உங்கள் உண்மையின் மதிப்பு என்ன என்பதை நிரூபித்து காட்டக்கூடிய சிறந்த நாளாக இன்று உள்ளது. பணியிடத்தை பொறுத்தவரை, சிறந்த திட்டங்கள் மற்றும் புதிய ஐடியாக்கள் என நீங்கள் துடிப்புடன் காணப்படுவீர்கள். சில சமயங்களில் சாதகமான சூழ்நிலைகள் இருக்காது. இருப்பினும் நம்பிக்கையை இழந்து விடாதீர்கள்.

ரிஷபம்: எல்லாம் விதிதான் காரணம் என்று இருந்து விடாதீர்கள். அப்படி நீங்கள் பயப்படும் அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. பெரிய முடிவுகள் எதுவும் எடுக்க வேண்டாம். ஏனெனில், தவறாக முடிவு செய்து விட்டோமோ என்று நினைக்க தோன்றலாம்.

மிதுனம்: உங்கள் இலக்குகளை நீங்கள் எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள். அதில் அதிக சிரமம் இருக்காது. தாமதம் மற்றும் தடைகள் ஏதுமின்றி, உங்கள் பணியை நீங்கள் நிறைவேற்றுவீர்கள். பணியை தொடங்குவதற்கு முன், அது குறித்து நன்றாக புரிந்து கொண்டு செயல்பட்டால் மட்டுமே சாத்தியமாகும். முயற்சி மூலம் கிடைத்த பலன்களினால், நீங்கள் திருப்தி அடைந்து சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.

கடகம்: நீங்கள் இன்று புதிய பொறுப்புகளை ஏற்றுக் கொள்வீர்கள். அதனால் நீங்கள் பணியில் தீவிரமாக இருப்பீர்கள். வேலை பளுவின் காரணமாக, நீங்கள் சோர்வாக உணரக்கூடும்.

சிம்மம்: நீங்கள் இன்று, உணர்வுபூர்வமாக செயல்படுவீர்கள். உங்களது அகங்காரம் காரணமாக, உங்களது உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்த நீங்கள் தயங்குவீர்கள். உங்களுக்கு மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் உடன் பேசும்போது, இதனை நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். காதல் உணர்வு மற்றும் அன்பை வெளிப்படுத்துவதற்கு இது ஒரு சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: நிதி விவகாரங்கள் தொடர்பாக, பெரிய தடை ஒன்று இன்று ஏற்படலாம். உணர்ச்சிகளுக்கு கட்டுப்படாமல், அறிவுப்பூர்வமாக சிந்திப்பது நல்லது. உங்கள் தனிப்பட்ட உறவுகள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்தவும். நீண்ட காலங்களுக்கு உறவுநிலை நல்ல நிலையில் இருக்க, புதிய பணிகள் மற்றும் கடமைகள் மீது கவனம் செலுத்துவதைப் போலவே, உறவிற்கும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கவும்.

துலாம்: உங்கள் குழந்தைகள் சாதனை புரிவார்கள். அவர்களை நினைத்து நீங்கள் பெருமை கொள்வீர்கள். ஊதிய உயர்வு அல்லது பரம்பரை சொத்துக்கள் மூலமாக கிடைக்கும் வருமானம் ஆகியவற்றால் பணவரவு இருக்கும். ரியல் எஸ்டேட் துறையில் முதலீடு அல்லது காப்பீட்டு திட்டங்கள் மூலமாக நல்ல லாபம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

விருச்சிகம்: இன்று நாள் முழுவதும் எல்லா நேரமும் நீங்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். தேவையில்லாத குற்றச்சாட்டுக்கு ஆளாகி, நீங்கள் பலியாடாக நிற்க வேண்டிய நிலை உருவாகலாம். இப்படி சங்கடமான நிலையில் இருந்து தப்பிக்க, மிகுந்த கவனத்துடன் செயல்படவும். இருப்பினும், உங்கள் வழியில் எது வந்தாலும், அதன் மூலம் நீங்கள் பாடம் கற்றுக்கொள்வீர்கள்.

தனுசு: ஆன்மீகம் சார்ந்த விஷயங்களில் நீங்கள் கலந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஒரு நிகழ்ச்சி அல்லது ஒரு தொடக்க நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் முக்கியமானவராக கலந்து கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது. நெடுந்தூர வர்த்தக பயணம் மேற்கொள்வதற்காக தயார் நிலையில் இருக்கவும்.

மகரம்: நீங்கள் முதலில் எடுத்த முயற்சி பலன் அளிக்கவில்லை என்றால், மீண்டும் முயற்சி செய்யவும். விடாமுயற்சி மற்றும் பொறுமையின் திறனை பலர் குறைவாக மதிப்பீடு செய்கின்றனர். எனினும், இந்த தன்மைகள் உங்களை வெற்றியடையச் செய்யும். கோபம் மற்றும் ஏமாற்ற உணர்வை ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்கு பதிலாக நம்பிக்கையுடன், உங்கள் திட்டத்தில் மன உறுதியுடன் செயல்படவும்.

கும்பம்: நீங்கள் அதிக பொறுமையுடன், நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் செயல்படுவதால், உங்களது பிரச்சினையை நீங்கள் எளிதாக தீர்த்து விடுவீர்கள். என்றாலும், உங்களை சுற்றியுள்ள நபர்கள், உங்களது இந்த தன்மை காரணமாக, பொறுப்புகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் நழுவி விடுவார்கள். இதனால், வேலைப் பளு அதிகரித்து உங்களுக்கு ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும்.

மீனம்: இன்று உங்களது பொறுமை மற்றும் செயல் திறன்கள் சோதித்துப் பார்க்கப்படும். நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளும் ஒவ்வொரு பணியிலும், நீங்கள் சோதனையை சந்திப்பீர்கள். எளிதான பணி மற்றும் பொதுவான இலக்குகளை நிறைவேற்றுவது கூட உங்களுக்கு கடினமாக தோன்றக்கூடும். கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால் அதனை நிறைவேற்ற நீங்கள் கூடுதல் முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம்.

