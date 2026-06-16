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கன்னி ராசிக்காரர்கள் புத்துணர்ச்சியுடன் காணப்படுவார்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படியிருக்க போகிறது?

ஜூன் 16ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 16, 2026 at 7:07 AM IST

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மேஷம்: இன்று வெற்றிக்கனியை சுவைக்கும் வாய்ப்பும் உங்களுக்கு உண்டு. செய்யமுடியும் அளவைவிட அதிகமான பணிகளை எடுத்துக்கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. நேர்மையாக உழைக்கும் உங்களுக்கு வெற்றி நிச்சயம்.

ரிஷபம்: பணியில் இருந்து சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு, அமைதியாகக் நேரத்தை கழிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் சிறந்த வகையில் நேரத்தைக் கழிப்பீர்கள். இன்று முழுவதும் மசாலாக்கள் நிறைந்த உணவை சாப்பிடவேண்டும் என்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.

மிதுனம்: இன்று உங்களுக்கு வருத்தமான மற்றும் பதற்றமான மனநிலை இருக்கும். இருப்பினும் அதனை வெளிப்படுத்த மாட்டீர்கள். உங்களது உணர்வை வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் காதல் துணையிடம் மறைந்திருக்கும் அன்பைப் பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

கடகம்: குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவு இல்லாததால், உங்கள் முயற்சி பலனளிக்காமல் போகும். குழந்தைகள் விஷயத்தில் ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தினருடன் கருத்து வேறுபாடு அல்லது சச்சரவு ஏற்படலாம். பக்கத்தில் இருப்பவர்களுடன் கவனமாக பழகவும்.

சிம்மம்: முடிவுகளை எடுக்க மற்றவர்களின் கருத்துக்களை கேட்கக்கூடும். மற்றவர்கள் கூறுவதை நீங்கள் பொறுமையாகக் கேட்க வேண்டும். தன்னம்பிக்கை குறைவாக இருந்தால் முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்காமல் தவிர்ப்பது நல்லது.

கன்னி: நீங்கள் இன்று அதிக புத்துணர்ச்சியுடனும் உற்சாகத்துடனும் காணப்படுவீர்கள். உங்களது அதீத கற்பனைத் திறன் காரணமாக, உங்கள் செயல்திறன் அதிகம் இருக்கும். நாடக கலை மற்றும் எழுத்துத்துறையில் நீங்கள் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.

துலாம்: நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த சட்ட பிரச்சினைகள், இன்று நீதிமன்றத்தின் மூலமாகவோ அல்லது வெளியிலோ தீர்க்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று வேலைப்பளு குறைவாக இருக்கலாம். சில பிரச்சினையான சூழ்நிலைகளுக்கு நீங்கள் தீர்வு காண்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று நீங்கள், விதிமுறைகளின் படி சரியாகச் செயல்படுவீர்கள். பணியிடத்தில் நெறிமுறைகளை சரியாக கடைபிடித்து, மற்றவர்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்வீர்கள்.

தனுசு: தீவிரமான சர்ச்சைகளில் இன்று சிக்கிக் கொள்வதற்கான வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களிடம் தங்களது எண்ணத்தை பகிர்ந்துகொள்ள நினைப்போரிடம் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. அமைதியாக செயல்பட்டால் பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்கலாம்.

மகரம்: வேலைப்பளுவின் காரணமாக அதிகம் பாதிக்கப்படுவீர்கள். இருப்பினும், திறமையாக செயல்பட்டு பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் வேலைகளில் கவனம் செலுத்தி, யோசித்து செயல்பட்டு தவறுகள் ஏதும் நிகழாமல் பார்த்துக்கொள்வது நல்லது.

கும்பம்: வெளிநாட்டிலிருந்து இன்று உங்களுக்கு நல்ல செய்தி வரலாம். அதன் மூலம், நாள் முழுவதும் மனதில் மகிழ்ச்சி இருக்கும். உங்கள் மகிழ்ச்சியில் சுற்றியிருக்கும் அனைவரும் பங்கேற்க வேண்டுமென்று நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.

மீனம்: இன்று மிகவும் சிறந்த நாளாக இருக்கும். அலுவலகம் அல்லது பணியிடத்தில், பணிகளை நிறைவு செய்து சாதனை படைப்பீர்கள். வெளிநாடுகளுக்குச் சென்று கல்வி கற்கும் விருப்பமுள்ளவர்கள், தங்களது ஆசையை நிறைவேற்றிக் கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.

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RASIPALAN ON JUNE 16

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