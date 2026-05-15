இன்று மன எழுச்சியுடன் காணப்படும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்

மே 15ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : May 15, 2026 at 7:02 AM IST

மேஷம்: பழைய நினைவுகள் உங்களை இன்று சூழ்ந்து கொள்ளலாம். மிக அமைதியாக இருப்பீர்கள். செலவுகளை சிறிது கட்டுப்படுத்துவீர்கள். எதிர்காலத்துக்கான சேமிப்பின் அவசியத்தை உணர்வீர்கள்.

ரிஷபம்: சிறிது கடுமையாகவும், ஆளுமையுடனும் இருக்க வேண்டிய அவசியத்தை உணர்வீர்கள். சந்திக்கும் மக்களிடம் இணக்கமாக நடந்துகொள்ளவும். பெரிய முடிவுகள் எதையும் இன்று எடுக்க வேண்டாம்.

மிதுனம்: உங்களது கோபமான மனநிலையின் காரணமாக, மற்றவர்களுடன் வாக்குவாதம் ஏற்படக்கூடும். விரோதம் காரணமாக, உங்களது புகழுக்கு களங்கம் ஏற்படுத்த அவர்கள் முயற்சி செய்வார்கள். எனினும் நீங்கள் அவர்களை வென்று விடுவீர்கள். எச்சரிக்கையுடன்செயல்படுவது நல்லது.

கடகம்: இன்று புதிய பொறுப்புகள் வரும். அதில் மூழ்குவதால் நீங்கள் இன்று சோர்வாகவும் மன அழுத்தமுடனும் இருப்பதை உணர்வீர்கள்.

சிம்மம்: புதிதாக எதையாவது முயற்சி செய்து பார்க்க வேண்டும் என்ற ஆர்வம் உங்களிடம் இருக்கும். நாள் முழுவதும் புத்துணர்ச்சியாக உணர்வீர்கள். உங்களது ஆற்றல் மற்றும் ஆர்வத்தின் காரணமாக, வெற்றி கிட்டும்.

கன்னி: இன்று அதிக பண விரயம் ஏற்படலாம். எனினும், விஷயங்கள் சாதகமாக நடக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனை நீங்கள் முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு, தனிப்பட்ட விஷயங்கள் மற்றும் தொழில் ரீதியாகவும் மேம்படுவீர்கள்.

துலாம்: பணியில் உங்கள் திறமையை நிரூபிப்பதற்கான சரியான நேரம் இது. இன்று, நீங்கள் புதிய ஆடைகளை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களுக்கு நெருக்கமாக உள்ளவர்கள் மீது கவனம் செலுத்தவும். இன்று உங்கள் கனவு உலகில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று, உங்களுக்கு ஒரு கசப்பான நாள். பெரும் முயற்சி எடுத்தாலும் கூட, இதனைத் தவிர்ப்பது சிறிது கடினம். எந்த வகையான பிரச்சினைகள் மற்றும் சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. எனினும் மாலையில் சிறிது ஆறுதல் கிடைக்கும்.

தனுசு: மன எழுச்சியுடன் காணப்படுவீர்கள். விரும்பும் ஒன்றை அடைவீர்கள். பயணத்துக்கான ஆயத்தங்களை செய்து தயாராக இருங்கள்.

மகரம்: நீங்கள் நிறைவேற்ற வேண்டிய பணிகள் மற்றும் திட்டங்கள் அதிகம் இருக்கும். வேலைகளை விரைவாக முடித்து, புத்துணர்ச்சி பெற சிறிது நேரம் ஓய்வெடுக்கவும். பலதரப்பட்ட மக்களுடன் தொடர்பு கொள்வது உங்களது அறிவை விரிவாக்கும்.

கும்பம்: சோர்வடையாமல் நம்பிக்கையுடன் இருப்பீர்கள். நிதானமாக முன்னேறுவது வெற்றியைத் தரும். கிடைக்கும் வாய்ப்புகளை மிகச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்டு முன்னேறும் திறன் உங்களுக்கு உள்ளது. நிதி நிலைமை நன்றாக இருக்கும்.

மீனம்: வருமானத்தை விட செலவு அதிகமாக இருக்கக்கூடும். அதனால் பண விஷயத்தில் நீங்கள் எச்சரிக்கையுடன் இருங்கள். புதிய பணி அல்லது புதிய ஒப்பந்தம் அல்லது புதிய திட்டங்களை தொடங்குவதற்கு இது உகந்த நாள் அல்ல.

