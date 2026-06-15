தன் ‘தோழி-தோழனுக்கு’ பணத்தை அள்ளி வீசும் ‘அந்த’ ராசிக்காரர்!
ஜூன் 15ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : June 15, 2026 at 7:05 AM IST
மேஷம்: குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மூலமாக சந்தோஷம் கிடைக்கும். இருப்பினும், சிறிய அதிர்ஷ்டம் ஒன்றை நீங்கள் நழுவ விடலாம். காதல் துணையுடன் குதூகலமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். திருமணமாகாதவர் என்றால், எவரேனும் ஒருவர் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கக் கூடும்.
ரிஷபம்: இன்று பொன்னான வாய்ப்புகள் தேடிவரும். உடல்நலமும், பொருள் ஆதாயமும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நகை பரிமாற்றம் காரணமாக உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படலாம். இருப்பினும் ஏமாற்றப்படும் சாத்தியம் இருப்பதால் கவனமாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: உங்களது செய்கை, ஆளுமைப்பண்பை நிர்ணயிக்கும். மற்றவர்கள், உங்களைப் பற்றி தவறாக நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்புள்ளது. எனவே நேரத்தை தனிமையில் செலவழிப்பது பயனைத் தரும். எதிர்பாலின நண்பரை மகிழ்விக்க நீங்கள் அதிக பணம் செலவழிப்பீர்கள்.
கடகம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மீது உங்கள் கவனம் திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி நிலைமை நன்றாக இருப்பதும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். மதியத்தில் தனிமையில் நேரம் கழிக்க விரும்பலாம். மாலைப் பொழுதில், உங்களைச் சுற்றியிருப்பவர்கள் மத்தியில் முக்கியத்துவம் பெறுவீர்கள்.
சிம்மம்: சதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களை தவிர்க்கவும். நீங்கள் ஆபத்தான சூழ்நிலையில் சிக்கிக்கொள்ளும் வாய்ப்புள்ளது. பணியை பொருத்தவரை, அமைதியை கடைபிடிக்கவும். நாளின் முடிவில் உங்களுக்கு பிரச்சினை கொடுத்துவந்த சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்கும்.
கன்னி: நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி, லாபம் ஈட்ட முயற்சிப்பீர்கள். வருங்கால திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். சில ஆவணங்கள், உங்கள் வருங்கால வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் வகையில் இருக்கும்.
துலாம்: இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். சட்டரீதியான பிரச்சினைகள், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே விரைவில் தீர்க்கப்படும். மாலையில், நீங்கள் மற்றவர்களின் கருத்துக்கு ஒத்துப்போகாத நிலை ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்: சிறந்த நபர்களுடன் நேரம் கழிக்கும் வாய்ப்பிருப்பதால், உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு இன்று வேலை அதிகம் இருக்கும். திட்டமிட்டு கவனத்துடன் செயல்படவும். இல்லாவிட்டால் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம்.
தனுசு: இன்று காதல் அனுபவம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. நீங்கள் நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை இன்று மிக எளிதாக நிறைவு செய்வீர்கள். உங்களுக்கு பொதுவாக இன்று அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: மகிழ்ச்சி சோகம் ஆகிய இரு உணர்வுகளும் உங்களுக்கு ஏற்படும். உங்களது கருத்துக்களை செயல்படுத்த நீங்கள் அதிக முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் குறைவாக செலவழிக்க விரும்பலாம், ஆனால் செலவு சிறிது அதிகரிக்கும்.
கும்பம்: இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில், சிறந்த வகையில் பணியில் ஈடுபடுவதற்கான சக்தி இல்லாததை போல் உணரக்கூடும். ஆனால், விரைவில் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் இருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். இருக்கும் பதவியை தக்கவைக்க எச்சரிக்கையுடன் செயல்படவும்.
மீனம்: வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்துவதுடன், குடும்பத்தினருடனும் நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இன்று நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு அனுகூலமான நாளாகவே இருக்கும். பணியில் வித்தியாசமான குதூகல அனுபவம் கிடைக்கலாம்.