இன்று உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டிய ராசிக்காரர்கள் யார் யார் தெரியுமா?
ஜூலை 15ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 15, 2026 at 7:04 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டதை போல் உணர்வீர்கள். உறவுகளை பலப்படுத்த பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வருங்கால பாதுகாப்பிற்கான அம்சங்களை ஆராய்வீர்கள். இதன்மூலம் நீண்ட காலத்திற்கு வலுவாக இருக்கக்கூடிய உறவினை ஏற்படுத்துவீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சிறிது கடினமான பிரச்சினைகள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். பின்னடைவுகள் மற்றும் சவால்களை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கவும். எவ்வளவு பெரிய பிரச்சினையாக இருந்தாலும் அதற்கு தீர்வு காண்பீர்கள். எச்சரிக்கையுடன் கவனமாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: கடந்த கால நினைவுகள் மனதில் மலரும். அதனால் குதூகலமாக இருப்பீர்கள். அறிவார்ந்த தேடல்களில் ஆர்வம் இருக்கும். உங்களது கடந்த காலமானது எதிர்காலம் மற்றும் நிகழ்காலத்தை பாதிக்க அனுமதிக்க வேண்டாம்.
கடகம்: வேலை செய்யும் ஆர்வம் இன்று அதிகமாக இருக்கும். தோட்ட வேலை, சமையல் செய்தல், வீட்டிற்கு விருந்தினரை அழைத்து நேரம் செலவிடுதல் என சுறுசுறுப்பாக செயல்படுவீர்கள். உங்கள் காதல் உறவிற்காக நேரம், பணம் ஆகியவற்றை செலவழித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று பங்குச்சந்தையின் மூலம் நிதி வரவு இருக்கக்கூடும். முதலீட்டாளராக இருந்தால் உங்கள் முதலீடுகளுக்கு நல்ல லாபம் இருக்கும். நீண்ட காலம் தீர்க்கப்படாமல் இருந்த கடன்களை தீர்த்து விடுவீர்கள். பொழுதுபோக்கிற்காக பணம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
கன்னி: குடும்ப உறவுகள் உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தி, உங்களையும் உங்கள் எண்ணங்களையும் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தகத் துறையில் சாதகமான நிலை இருக்கும். மாலையில் நிம்மதியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். கோயிலுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது.
துலாம்: குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள். உங்கள் மனதில் இருப்பதை உங்களது வாழ்க்கைத்துணை புரிந்து கொள்வார். ஒருவருடன் ஒருவர் இணக்கமாக இருந்து, சந்தோஷமாக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று சிறிது மந்தமான நாளாக இருக்கும். பணியிடத்தில் வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால் சோர்வாக உணர்வீர்கள். சில சமயங்களில் எரிச்சல் உணர்வு ஏற்படலாம். மனநிலையை மாற்றிக்கொள்ள காதல் உறவுடன் காபி நேரம் செலவழிக்கக்கூடும்.
தனுசு: உங்களது திறமைக்கான அங்கீகாரம் இப்போது கிடைக்கவில்லை என்றாலும் பின்னர் கிடைக்கும். அதனால் பொறுமையுடன் காத்திருப்பது நல்லது. ஏமாற்றம் ஏற்பட்டால் அது உங்கள் செயல்திறனை பாதிக்கும். எனவே அமைதியாக இருக்கவும்.
மகரம்: உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதனால் பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருக்கும். ஏனென்றால் அதுவே உங்கள் வெற்றிக்கு தடையாக இருக்கும். பொறுமையுடன் நேர்மறையான எண்ணத்தோடு செயல்பட்டால், பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காணலாம்.
கும்பம்: இன்று உங்கள் உணர்வுகளை கட்டுப்படுத்தி, தனிப்பட்ட வாழ்க்கை மற்றும் தொழில் இரண்டிற்கும், முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். நிதி நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கும். ஆனால் சில எண்ணங்கள் உங்கள் மனதில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும்.
மீனம்: இன்று நிதி ஆதாயம் அதிகம் இருக்கும். வர்த்தகம் மற்றும் பல்வேறு முதலீடுகளிலிருந்து பணவரவு இருக்கும். சிறந்த வகையிலான பொதுத்தொடர்பு காரணமாக ஆதாயம் இருக்கும். எதிர்பாராத வகையில், முக்கிய பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.