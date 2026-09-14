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மிதுன ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று குதூகலம் நிறைந்த நாள் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி?

செப்டம்பர் 14ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 14, 2026 at 6:57 AM IST

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மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவருடன் மகிழ்ச்சியாக நேரம் செலவழித்து, அவர்கள் மனதை வெல்ல முயற்சிப்பீர்கள். ஆனால் சில காரணங்களுக்காக உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களிடம் இப்படியான உணர்வு இருக்காது. எனினும் புதிய நண்பர்களுடன் விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உள்ளது.

ரிஷபம்: இன்றைய தினம் சில அதிர்ச்சிகள் உங்களுக்கு காத்திருக்கின்றன. திட்டமிட்டபடி அல்லது எதிர்பார்க்கப்பட்டபடி எதுவும் நடக்காது. எதிர்பாராத திருப்பங்கள் காரணமாக பின்னடைவுகள் ஏற்படலாம். ஆனால் இந்த நிலைமையை எதிர்கொண்டு முன்னேறிச் செல்வீர்கள். பெரிய பாதிப்புகள் ஏதும் இருக்காது.

மிதுனம்: இன்று நீங்கள் சந்திக்கும் நபர்களிடம் உங்களது எண்ணங்கள் மற்றும் கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். அவர்களும் தங்கள் உணர்வுகளை உங்களிடம் வெளிப்படுத்துவார்கள். பரஸ்பரம் திருப்தியான உணர்வு ஏற்படும். மேலும் இன்றைய தினத்தில், வேடிக்கையும் குதூகலமும் இருக்கும்.

கடகம்: உங்களது பணியில் முக்கியமான நாளாக இருக்கும். பணி மாற்றம், பதவி உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு ஏற்படலாம். கூடவே உங்களது பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். புதிய வேலை பெறுவதற்கான வாய்ப்பும் உள்ளது. ஒரு நல்ல வேலை வாய்ப்பையும் நீங்கள் நிராகரிக்கக் கூடும்.

சிம்மம்: பழைய நண்பர்களுடன் உள்ள தொடர்பை புதுப்பித்து கொள்ளவும். புதிய உறவுகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். நண்பர்கள் அல்லது உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக் கூடும். அதனால் வீட்டில் மகிழ்ச்சி நிலவும். நீங்கள் விருந்தினர்களுக்கு சிறந்த வகையில் விருந்தளிப்பீர்கள்.

கன்னி: உணர்வுரீதியான தாக்கங்களின் காரணமாக, இன்று உறவுகள் பாதிக்கப்படலாம். உங்கள் மனதில் குழப்பம் அதிகமாக இருக்கும். உணர்ச்சியுடன் நீங்கள் போராடிக்கொண்டு இருப்பீர்கள். எனினும், மற்றவர்கள் கருத்தின்படி நடப்பதைவிட, உங்கள் உள்ளுணர்வுக்கு மதிப்பு கொடுத்து நடப்பது நல்லது.

துலாம்: இன்று, நீங்கள் சாதனை புரிய வாய்ப்பு உள்ளது. உங்கள் பணி அல்லது குடும்பம் மீதான ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்துவீர்கள். உங்கள் வர்த்தகத்தில் சிறந்த விளங்கி, கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளை திறமையாக நிறைவேற்றி உங்கள் ஆற்றலை நிரூபிப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று, பணச்செலவு ஏற்படக்கூடும் என்று கிரகங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த முறை உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர்களுக்கு செலவு செய்வீர்கள். நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினரை விட பணம் உயர்ந்ததல்ல. நீங்கள் அவர்களைத் மகிழ்ச்சி படுத்துவீர்கள்.

தனுசு: உங்கள் செயல்திறன் காரணமாக பலரின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். பணியிடத்தில், உங்களுக்கு ஏற்படும் பிரச்சினைகளை திறமையாக கையாள்வீர்கள். உங்களது இந்த அணுகுமுறையின் காரணமாக, அனைவருக்கும் பிடித்த வகையில் இருப்பீர்கள். இதனால் பலர் உங்களை நண்பராக ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.

மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளில் வரும் சாதனைகளை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள் சிறிது காலம் பொறுக்கவும்.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாள். உங்களது அனைத்து திட்டங்களும் வெற்றியடையும். பாதையில் தடைகள் ஏதும் இருந்தால் மனம் தளர வேண்டாம். சோதனைகள் அனைத்தையும் கடந்து வெற்றி பெறுவீர்கள். சுறுசுறுப்புடன் செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.

மீனம்: உங்களுக்கு தெரிந்தவர்கள் பலர் இருந்தாலும், ஒரு சிலரிடம் மட்டுமே நீங்கள் நெருக்கமாக பழகும் தன்மை கொண்டவர். ஆனால் இன்றைய தினத்தில், சமூக நடவடிக்கைகள் மற்றும் பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சிகளில் பலரை சந்தித்து உரையாடுவீர்கள்.

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RASIPALAN ON SEP 14

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