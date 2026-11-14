தனுசு ராசிக்காரர்கள் காந்தம்போல் அனைவரையும் கவர்வார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 14ஆம் தேதி சனிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 14, 2026 at 6:54 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களை நீங்களே பாராட்டிக்கொண்டு, சிறந்த வகையில் ஆடைகளை அணிந்து கொள்வீர்கள். மற்றவர்களும் உங்களை கவனித்தால் நீங்கள் எடுத்துக்கொண்ட முயற்சி வெற்றியடைந்தது என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அப்படி இல்லையென்றால் மேலும் உங்களை திருத்திக்கொள்ள வேண்டும்.
ரிஷபம்: ஒரு மேலாளராக நிறுவனத்திற்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து சக ஊழியர்களுக்கு உதவியாக இருப்பீர்கள். அணுகுமுறையை மாற்றிக்கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரின் கருத்துக்களையும் கேட்டறிந்து, அதற்கேற்ப முடிவெடுத்து செயல்படுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று மிகவும் ஆக்கப்பூர்வமான திருப்திகரமான நாளாக இருக்கும். உங்களது தினசரி பணிகளுடன் வீட்டு பணிகளிலும் கவனம் செலுத்துவீர்கள். திருமணம், கூட்டாளித்துவம் போன்ற விஷயங்களில் இரட்டை மனநிலை இருக்கும். ஏதேனும் விற்க இன்று உகந்த நாளாக இருக்கும்.
கடகம்: பல வகையான பணிகளை இன்று ஒரே நேரத்தில் உற்சாகமாக மேற்கொள்வீர்கள். அதனால் பணிகள் எளிதாக முடியும். மிகவும் கடினமான பணிகளை கூட கண்ணிமைக்கும் நேரத்தில் செய்து முடித்து விடுவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று குதூகலமான நாளாக இருக்கும். அனைத்து வேலைகளையும் உற்சாகத்துடன் செய்வீர்கள். பணியில் முன்னேற்றம் இருக்கும். உழைப்பிற்கான பலன்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகமாக இருக்கும்.
கன்னி: தத்துவங்கள் மற்றும் நடைமுறை விஷயங்கள் கலந்த நாளாக இருக்கும். நீங்கள் மனிதாபிமானம் மிக்கவர் என்ற பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் மேற்கொண்ட திட்டங்கள் வெற்றியடைய முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
துலாம்: இன்று வேலை அதிகம் இருப்பதால் எரிச்சலான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். சூழ்நிலைகள், வாழ்க்கையில் ஏற்பட்டுள்ள கவலைகள் காரணமாக உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். ஆனால் இந்த சூழ்நிலைகளை மன உறுதியுடன் எதிர்கொள்ள வேண்டியது அவசியம்.
விருச்சிகம்: கடுமையாக உழைப்பீர்கள். கூடவே புத்திசாலித்தனத்துடன் நடந்துகொள்வது நல்லது. வீட்டு வேலைகளில் ஈடுபட இன்று உகந்த நாள். குடும்பத்தின் மூலம் கிடைக்கும் சந்தோஷங்களால் வேலை தொடர்பான கவலைகள் நீங்கும்.
தனுசு: உங்கள் மனநிலையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டு தோற்றத்திலும் மாற்றம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதுமையான ஆடை, நகை மற்றும் நறுமணம் உங்கள் ஆளுமையை வெளிப்படுத்தும். இன்று ஒரு காந்தம் போல் அனைவரின் கவனத்தையும் கவர்வீர்கள்.
மகரம்: பல்வேறு வழிகளிலிருந்து பணவரவு இருக்கும். ஆனால் அதற்கேற்ற செலவுகளும் இருக்கும். வருமானத்தை மீறி செலவு செய்யாமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். அலுவலகத்தில் சிறிய பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும் உங்களது அனுபவம் மற்றும் திறமையின் காரணமாக வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கும்பம்: உங்களது கனவு இல்லம் அல்லது வாகன ஆசை கைக்கூடும் வாய்ப்பு உள்ளது. புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக்கூடும். அதனால் அது தொடர்பான விவரங்களை சேகரித்து, கடன் விண்ணப்பம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபட இன்று சிறந்த நாள்.
மீனம்: ஒரு நல்ல நாள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. அனைத்து வேலைகளையும் குறிப்பிட்ட நேரத்துக்குள்ளாகவே திறமையாக செய்து முடித்துவிடுவீர்கள். குடும்பத்துடன் விடுமுறைக்காக வெளியில் செல்ல திட்டமிடுவீர்கள். உங்களது நெடுநாள் ஆசை இன்று நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.