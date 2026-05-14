கன்னி ராசிக்காரர்களுக்கு காதல் துணையிடமிருந்து ஆச்சரியம் காத்திருக்கு - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மே 14ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 14, 2026 at 7:11 AM IST
மேஷம்: இன்று நாள் முழுக்க நீங்கள் செய்யவேண்டிய வேலைப்பட்டியல் நீண்டிருக்கும். மற்றவர்களிடமிருந்து போதிய ஆதரவு கிடைக்காததால் சோர்வும், மன உளைச்சலும் ஏற்படலாம். எனினும், விஷயங்கள் முடிவுக்கு வரும் போது அவை தெளிவாகும்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு வழங்கப்படும் பொறுப்புகளை இன்று திறமையுடன் கையாண்டு நல்ல பெயர் வாங்குவீர்கள். ஒரு போட்டியில் பங்கேற்றால், மற்றவர்களை விட ஓர் அடி முன்னதாக செல்வீர்கள்.
மிதுனம்: மற்றவர்களைப் பற்றி கவலைப்படாமல் உங்கள் சொந்தக் காலில் நிற்பதில் கவனம் செலுத்துவது அவசியம். சில்லறை வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அதீத லாபம் பார்ப்பார்கள்.
கடகம்: உங்கள் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தாவிட்டால் அது அருகில் இருப்பவர்களை காயப்படுத்தும். எழுத்தாளர்கள் உயர்தரமான படைப்பை உருவாக்கலாம். புதிய சவால்களை எதிர்கொள்ள ஏற்ற நேரம் இது.
சிம்மம்: இன்றைய தினம் நீங்கள் கடினமாக, புத்திசாலித்தனமாக உழைப்பீர்கள். கடின உழைப்பின் முக்கியத்துவத்தை விரைவில் உணர்வீர்கள். மேலும், கடின உழைப்பு எப்போதும் வட்டியுடன் சேர்த்து பலனளிக்கும்.
கன்னி: காதல் துணை இன்று ஒரு ஆச்சரியத்தை கொடுப்பதோடு, ஒரு கோரிக்கையையும் முன்வைப்பார். தொழிலில் நல்ல செய்திகள் வருவதற்கான வாய்ப்புண்டு. பழைய தவறுகளை பகுத்தாய்வு செய்து அவற்றை தவிர்க்கவும். எதிர்காலத்திற்கான திட்டங்களைத் திட்டவும்.
துலாம்: உங்கள் இளகிய மனதை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்திக் கொள்ள பலர் முயற்சிப்பார்கள். சிறிய பிரச்சினைகள் பெரிதாகி உங்கள் கோபத்தை அதிகரிக்கச் செய்யும். மனதை நிலையாக வைத்துக் கொண்டால், இழந்த நிம்மதியை மீண்டும் பெறலாம்.
விருச்சிகம்: நீண்ட கால முதலீடுகளிலும் ரியல் எஸ்டேட்களிலும் முதலீடு செய்ய இன்று நல்ல நாள். இது நீண்டகால நன்மைகளையும் லாபங்களையும் கொடுக்கும். உட்கார்ந்து, ஓய்வெடுக்கவும், வாழ்க்கையில் இதுவரை தவறவிட்ட மகிழ்ச்சியை அனுபவிக்க ஏற்ற நேரம் இது.
தனுசு: மன மற்றும் உடல் ஆரோக்கியத்தை சிறப்பாக பராமரிக்கவும். நல்ல செய்தி அல்லது வேலை உயர்வு அல்லது சம்பள உயர்வு போன்றவற்றுடன் இந்த மாற்றம் தொடங்கும்.
மகரம்: அதீத உணர்ச்சிகளை வெளிப்படுத்த வேண்டாம். அவை உங்கள் வெற்றிக்கு தடையாக மாறிவிடும். இன்று, உங்கள் பணிவான நடவடிக்கையும், நல்ல அணுகுமுறையும் பலரின் இதயங்களை வெல்லலாம்.
கும்பம்: ஏதேனும் ஓர் இலக்கை அமைத்து, அதை அடைவதற்காக செயல்படவும் அல்லது ஏதாவது சவால் ஒன்றை ஏற்றுக்கொள்ளவும். உங்களுடைய கடின உழைப்பு மற்றும் சாதனைகளை பிறர் பாராட்டுவார்கள்.
மீனம்: இதயத்திற்கு நெருக்கமாக இருப்பவர்களிடம் மிகவும் நெகிழ்வுடனும், உணர்வுபூர்வமாகவும் இருப்பீர்கள். இருப்பினும் அவர்களை சற்று கண்காணிப்பது நல்லது. ஏனெனில், அவர்களின் அன்பு உங்கள் கண்களை மறைத்து, தவறுகளை மட்டுப்படுத்தி காண்பிக்கும்.