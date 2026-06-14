துலாம் ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று புகழ் தேடி வரும் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூன் 14ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்
Published : June 14, 2026 at 6:54 AM IST
மேஷம்: நீங்கள் இன்று ஒரு சவாலான அல்லது ஆபத்தை ஏற்படுத்தக் கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளலாம். ஆக்கபூர்வமாக அல்லாத ஒரு விஷயத்திற்கு ஆதரவாக நீங்கள் செயல்பட நிர்ப்பந்திக்கப்பட்டதைப் போல் உணரக்கூடும். உங்கள் விருப்பப்படி இல்லாமல் சில விஷயங்கள் நடக்கலாம். சற்று பொறுமையாக இருந்து, செயல்படலாம்.
ரிஷபம்: இன்று உங்கள் எண்ண ஓட்டம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும். தனக்கு மட்டுமே சொந்தம் என்ற உங்களது நினைப்பின் காரணமாக, சர்ச்சைகள் ஏற்படலாம். உங்கள் கோபத்தை கட்டுப்படுத்தினால் தேவையில்லாத சச்சரவுகளை தவிர்க்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து கொண்டு செயல்பட்டால், பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வினை காணமுடியும்.
மிதுனம்: உங்கள் வட்டத்தில் ஒரு தலைவராக நீங்கள் நற்பெயரைப் பெறுவீர்கள். ஏதோவொரு விஷயத்திற்காக உங்கள் மனம் ஏங்குகிறது. அதை அடைவதற்குள் உங்கள் திறனை நீங்கள் மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுடைய கற்பனைத்திறன் மூலம் இன்று சில தீர்வுகள் கிடைக்கக் கூடும். உங்கள் மனதை குடைந்து வரும் சில கேள்விகளுக்கு, இன்று பதில் கிடைக்கலாம்.
கடகம்: இன்றைய தினம், அனுபவங்கள் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். கடவுள் அருள் காரணமாக, உங்களது கருத்துக்கள் வரவேற்பை பெற்று, உங்களுக்கு ஆதரவாளர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். இன்று உங்களது கற்பனை வளத்தின் காரணமாக பலன்கள் உங்களை தேடி வரலாம்.
சிம்மம்: இன்றைய நாளின் பாதி நேரத்தை வேலையில் செலவழிக்க நேரிடும். இருப்பினும் அதிலிருந்து கிடைக்கும் பலன்கள் உங்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தலாம். அலுவலகத்தில் உறவுகளை சிறப்பான முறையில் வைத்துக் கொள்ள, மனமுதிர்ச்சியும் புரிதலும் தேவை. வர்த்தகத் துறையில் நல்ல லாபம் பலனும் பெற இது ஒரு சாதகமான நாளாக இருக்கலாம்.
கன்னி: உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, நீங்கள் மிக எளிதாக சவாலான பணிகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். நிதி விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை, இன்று உங்களது வர்த்தகத் திறனை சோதிக்கும் நாளாக இருக்கும். தீர்க்கப்படாத பிரச்சனைகளை தீர்க்க நீங்கள் இங்கு புதுமையாக யோசிப்பீர்கள். அந்த பிரச்சனை முடிவிற்கு வரவும் வாய்ப்பு உண்டு.
துலாம்: ஊக்கம் மற்றும் புத்துணர்வு கொடுக்கும் நாளான இன்று, உங்களுக்கு பெரும் புகழை சேரலாம். அதனை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்கவும். புதுமையான திட்டங்கள், குறிப்பாக, சுயநிதி தொடர்பாக நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சி மற்றும் விருப்பம் நிறைவேற வாய்ப்புள்ளதால், இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கலாம்.
விருச்சிகம்: உங்களை நீங்களே ஆராய்ந்து கொண்டு, நன்றாக சிந்திக்கவும். கர்மவினைகளை எவரும் தவிர்க்க முடியாது. பலன்களை நினைத்து அதிகம் சிந்திக்க வேண்டாம். கூட்டு முயற்சி தொடர்பான விஷயங்களில், பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, கவனமாக இருப்பது நல்லது.
தனுசு: இன்றைய தினத்தில் பிரச்சனையினால் நீங்கள் அதிகம் ஏற்படலாம். ஆனால் அதனை எவ்வளவு விரைவாக தீர்க்க முடியுமோ, அவ்வளவு விரைவாக தீர்க்க முயற்சி எடுப்பீர்கள். ஆனால் நாளின் இறுதியில், உங்களுக்கு சாதகமான பலன்கள் கிடைக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: இன்றைய தினத்தை நீங்கள் உற்சாகத்துடன் தொடக்கி அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். பணியிடத்தில், அதிக செயல்திறனுடன் பணியாற்றும் வகையில், வேலை செய்யும் முறையில் மாற்றம் கொண்டு வருவீர்கள். இந்த மாற்றம் உங்களது தன்னம்பிக்கையை அதிகரித்து, நலல் பலன் கிடைக்க ஏதுவாக அமையும்.
கும்பம்: ஒத்துழைப்பு மற்றும் ஆதரவுடன் செயல்படும், உங்கள் சக பணியாளர்கள் பணியில் உங்கள் செயல்திறனை அதிகரிக்க உதவுவார்கள். மேலும், உங்கள் படைப்பாற்றல் உங்களுக்கு புகழைச் சேர்க்கும். உங்கள் நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் நீங்கள் நல்ல வகையில் நேரத்தை செலவழித்து இந்த நாளை நிறைவு செய்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று நீங்கள் எதிர் பாலினத்தினரின் கவனத்தை ஈர்ப்பீர்கள், இது எதிர்காலத்தில் உங்கள் வெற்றிக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக அமையலாம். கிரகங்கள் சாதகமாக உள்ளதன் காரணமாக நீங்கள் உங்கள் எதிர்பார்ப்பை விட அதிகம் பெறுவதற்கான வாய்ப்பு உண்டு. நீங்கள் எச்சரிக்கையாக செயல்படும் ஒரு நபராக இருந்த போதிலும், கோப உணர்வு கொண்டவராகவும், சவால்களை சந்திக்க தயங்காதவராகவும் இருப்பீர்கள்.