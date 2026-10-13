சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 13ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 13, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவரை சந்தோஷப்படுத்த நீங்கள் முயற்சி செய்வீர்கள். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் மீது, ஏதேனும் ஒரு காரணத்திற்காக வருத்தம் இருக்கலாம். இன்று இரவு புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு அதிர்ச்சிகள் காத்திருக்கக் கூடும். திட்டமிடப்பட்ட படி அல்லது எதிர்பார்த்த படி எதுவும் நடக்காது. திடீர் திருப்பங்கள் ஏற்படலாம். நாள் முழுவதும் பிரச்சினை இருக்கும். ஆனால் பொறுமையாக செயல்பட்டு அனைத்து பிரச்சினைகளையும் தீர்த்து விடுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று உங்கள் மனதுக்குப் பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிட விரும்புவீர்கள். உதவி தேடுபவர்களுக்கு தாராள மனப்பான்மையுடன் உதவுவீர்கள்.
கடகம்: விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகள் அல்லது சூழ்நிலைகளை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். அதனால் மனக்கவலை அடைவீர்கள். உங்கள் செயல் திறனின் மூலமாக அனைத்திலும் வெற்றி கொள்வீர்கள். வெற்றி என்பது 99 சதவீத முயற்சி மற்றும் ஒரு சதவீத விதி என்பதை நினைவில் கொள்ளவும்.
சிம்மம்: உங்கள் சக பணியாளர்களுடனான உறவைப் புதுப்பித்துக் கொள்ளவும். புதிய தொடர்புகளை ஏற்படுத்திக் கொள்ளவும். இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். உங்கள் வீட்டிற்கு விருந்தினர் வரக்கூடும். வீட்டில் மகிழ்ச்சியான சூழ்நிலை நிலவும். விருந்தினர்களுக்காக சிறந்த விருந்து கொடுக்கக்கூடும்.
கன்னி: வர்த்தகம் பொழுதுபோக்கு இரண்டிற்கும் நீங்கள் சமமான முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். நீங்கள் எவ்வளவு அதிக நேரம் செலவிடுகிறீர்களோ, அந்த அளவிற்கு செலவு இருக்கும். எனினும் நீங்கள், செலவு செய்யும்போது சிந்தித்து முடிவெடுக்க வேண்டும்.
துலாம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். அது பணியிலுள்ள ஈடுபாடு அல்லது குடும்பத்தின் முழு ஈடுபாட்டை வெளிப்படுத்தும் விதமாக இருக்கும். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள்.
விருச்சிகம்: உங்களது நெருங்கிய உறவினர்கள் மற்றும் சுற்றி உள்ளவர்களை நீங்கள் எவ்வாறு நடத்துகிறீர்கள் என்பது மிகவும் முக்கியமாகும். அவர்களது முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து செயல்படவும். கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தால் அதைத் தீர்க்கவும்.
தனுசு: பிரச்சினைகள் அல்லாத குழந்தைப் பருவத்திற்கு செல்ல நீங்கள் விரும்புவீர்கள். திட்டமிடப்படாத சுற்றுலா பயணம் போன்றவற்றை மேற்கொள்ள விரும்பலாம். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதன் மூலம், மலரும் நினைவுகள் மூலம், மகிழ்ச்சியாக உணர்வீர்கள்.
மகரம்: இன்று, பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கும். சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல், உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். இதனால் புதிய பணிகளில் வரும் சவால்களை திறமையாக எதிர்கொள்வீர்கள்.
கும்பம்: வலியைக் கொடுக்கும் உங்கள் கடவுள், சுகத்தையும் வழங்குவார். இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில், செய்யவேண்டிய பணி அதிகம் இருந்தாலும், அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக செய்து முடித்து விடுவீர்கள். அதனால் நீங்கள் சோர்வாக உணரக்கூடும்.
மீனம்: பொறாமை குணம் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். ஏதேனும் ஒருவர் உங்கள் புகழையும் மதிப்பையும் கெடுக்கும் எண்ணத்தில் செயல்படலாம். எனினும் கோபப்படாமல், உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தி நிதானமாக உங்கள் அன்றாட பணியை கவனிக்கவும்.