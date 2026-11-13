சிம்ம ராசிக்காரர்கள் பாராட்டு மழையில் நனைய தயாராக இருங்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி?
நவம்பர் 13ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 13, 2026 at 7:07 AM IST
மேஷம்: இன்று அலுவலகம் மற்றும் குடும்பம் ஆகிய இரண்டிற்குமிடையே சிக்கிக் கொண்டிருப்பீர்கள். இரு இடத்திலும் உங்கள் கவனம் தேவைப்படுகிறது. மாலை நேரத்தில், சந்தோஷமாக இருக்க நேரத்தை ஒதுக்கவும்.
ரிஷபம்: பெரும்பாலான நேரத்தை உடல் நலத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவதில் செலவழிப்பீர்கள். வர்த்தக ரீதியான சந்திப்புகள் மூலம் பரிவர்த்தனைகள் வெற்றிகரமாக நிறைவேற்றப்படும் வாய்ப்புகள் அதிகம். ஆராய்ச்சிப் பணியில் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மேலாக முன்னேற்றம் இருக்கும்.
மிதுனம்: போட்டியாளர்கள், வர்த்தகத்திலும் விற்பனையிலும் உங்களை வீழ்த்த விரும்புவார்கள். எனவே அனைத்து பரிவர்த்தனைகளிலும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும். உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பது போல் நடந்து கொள்பவர் மூலம் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
கடகம்: வெளிப்படையான போக்குடன் பழகுவீர்கள். மற்றவர்களிடம் மென்மையாக நடந்து கொள்வீர்கள். நாளின் பிற்பகுதியில், இந்த நிலை மாறி சிறிது கடுமையாக நடந்துகொள்ள நேரிடும். மாலையில் குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: பாராட்டுதல்களைப் பெற தயாராக இருங்கள். நீண்ட நாட்களாக கிடைக்காமல் இருந்த அங்கீகாரம், உங்கள் கடின உழைப்பின் மூலம் இப்போது கிடைத்திருக்கிறது. சக பணியாளர்கள் மற்றும் பணியில் மூத்தவர்களின் ஆதரவும் உதவியும் கிடைத்து புதிய பணிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
கன்னி: குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்புரிவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்துக் கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றிபெற வேண்டும் என்ற ஆர்வம் கொழுந்துவிட்டு எரியும்.
துலாம்: அனைத்து வேலைகளையும் வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்பீர்கள். இன்றைய தினம் எந்த வேலையைச் செய்தாலும், அதை உங்கள் செயல்திறனுடன் வெற்றிகரமாக செய்யமுடியும். உங்கள் திறமை பாராட்டத்தக்கதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்வுகள் நடக்கலாம். அனுபவம் மூலம் பாடங்களை கற்க மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும். அவர்கள் உங்களுக்கு ஒத்துழைப்பை வழங்குவார்கள். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: இன்று உங்கள் அன்பிற்குரியவர்கள் மீது கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்களை வீட்டிற்கு அழைத்து இரவு விருந்து கொடுப்பது உறவை பலப்படுத்தும். நீங்கள் அவர்களுடன் ஆர்வமாக உரையாடுவீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கை துணையுடனும் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மகரம்: உங்களது அவசர நடவடிக்கைகள் காரணமாக இன்று சில பாதிப்புகள் ஏற்படலாம். உங்களுடைய சில கனவுகள் நனவாகலாம். அதற்காக எதிர்பார்ப்புகளை அதிகம் வைத்துக்கொள்ள வேண்டாம். பணியில் அதிகம் கவனம் செலுத்தவும்.
கும்பம்: குறிக்கோள்களை நிறைவேற்ற அனைத்து வகையிலும் கடுமையாக முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். இதற்கான அத்தனை செயல்திறனும் ஆற்றலும் உங்களிடம் உள்ளது. கடின உழைப்பு இல்லாமல் எதுவும் எளிதாக கிடைக்காது என்பதை நன்றாக அறிந்து வைத்துள்ளீர்கள்.
மீனம்: இன்றைய தினம் சாதகமானதாக இருக்காது. சிறிய காரணங்களுக்காக மனம் வருத்தப்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது. எதிர்மறையான சிந்தனைகள் மனதில் தோன்றலாம். நம்பிக்கை உணர்வை வளர்த்துக் கொண்டு, நேர்மறையான சிந்தனைகளை வளர்த்துக் கொள்ளவும்.