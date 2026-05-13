இன்று அமைதியும் நிதானமும் கொண்டிருக்கும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?

மே 13ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 13, 2026 at 7:07 AM IST

மேஷம்: உங்கள் தோற்றத்தை மேம்படுத்த அதிக முயற்சிகளை எடுப்பீர்கள். இன்று உங்களுடைய எதிர்பார்ப்புகள் அதிகரிக்கும் நாளாக அமையக்கூடும். வெளிப்புற தோற்றத்தை வைத்து உறவுகளை மதிப்பிடுவதை தவிர்க்கவும்.

ரிஷபம்: இன்று காதல் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர் பற்றிய எண்ணம் உங்களை ஆக்கிரமிப்பதால் கனவிலும் அவர்களை பற்றியே சிந்திப்பீர்கள். மாலைப்பொழுதில், காதல் துணையுடன் நேரம் செலவழிப்பீர்கள்.

மிதுனம்: உங்களுக்கு மிகவும் லாபகரமானதாகவும், முற்போக்கான நாளாகவும் இன்றைய நாள் இருக்கும். வேலையில் ஊக்குவிப்பையும், பாராட்டையும் எதிர்பார்க்கலாம். அத்துடன் உங்கள் பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். எனினும், வெற்றியை உங்கள் தலைக்குள் ஏற்றிக்கொள்ள வேண்டாம்.

கடகம்: நெருக்கமானவர்களுடனான உறவுகளை மேம்படுத்த முயற்சிப்பீர்கள். உங்கள் பக்தி மற்றும் அர்ப்பணிப்பு எதிர்காலத்தில் நன்மைகளை கொடுக்கும். இது உங்கள் தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.

சிம்மம்: இன்று பணத்தேவை அதிகம் இருக்கும். தேவையற்ற செலவுகளை செய்வதற்கு முன்பு அவசியமா இல்லையா என்று சிந்தியுங்கள். சேமிப்பின் அவசியத்தை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

கன்னி: இன்று அமைதியாகவும், நிதானமாகவும் இருப்பீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்கள் உங்களை முழுமையாக ஆதரிப்பார்கள். தடைகளை சமாளிக்க அர்ப்பணிப்புடன் உழையுங்கள். மற்றவர்களால் செய்ய முடியாத வேலை கூட உங்களிடம் ஒப்படைக்கப்படலாம்.

துலாம்: கடந்த கால அனுபவங்களிலிருந்து பிரகாசமான எதிர்காலத்திற்காக நிறைய படிப்பினைகளை கற்றுக் கொள்வீர்கள். பல்வேறு விஷயங்களைப் பற்றி நாள் முழுவதும் கவலைகள் தொடரும். அவற்றால் உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படலாம்.

விருச்சிகம்: ஒழுங்கற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கைமுறை பல்வேறு பிரச்சினைகளுக்கு வழிவகுக்கும். உடற்பயிற்சி செய்யுங்கள். ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்டு சந்தோஷமாக இருங்கள்.

தனுசு: சொந்த கருத்துக்களை வைத்து முடிவுகளை எடுப்பீர்கள். பல்வேறு சிக்கல்களுக்கான காரணத்தை கண்டறிய முயல்வீர்கள். முடிவெடுக்க காலதாமதம் ஏற்பட்டாலும், விவேகமாக செயல்பட முயற்சி செய்வீர்கள்.

மகரம்: அதீத வேலைப்பளு காரணமாக நாள் முழுக்க நிற்கவே நேரம் இருக்காது. அது உங்கள் உற்சாகத்தை குறைக்கும். பிற்பகலில் நீங்கள் சோர்வடைந்து விடுவீர்கள். அறிவுபூர்வமாக சிந்தித்து, கவனமாக செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம்.

கும்பம்: சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பரப்ப விரும்பும் உங்கள் முயற்சிக்கு இன்று வெற்றி கிட்டும். எனினும், பிரச்சினைகளை தீர்ப்பதற்காக, உங்களுடைய நலன்களை தியாகம் செய்ய வேண்டும். பிறர் உங்களை தங்கள் சுயநலத்திற்காக பயன்படுத்திக் கொள்வார்கள்.

மீனம்: உங்கள் சொந்த வாழ்க்கையில் அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டும், செய்ய வேண்டிய மாற்றங்களை தீவிரமாக சிந்தித்து செயலாற்றுங்கள். இது உங்களுக்கு ஒரு பொற்காலமாக இருப்பதால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமில்லை.

