ETV Bharat / spiritual

கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று நாள் முழுக்க உற்சாகம் பொங்கும் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?

ஜூன் 13ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 13, 2026 at 6:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று நீங்கள் ஒருவரை புண்படுத்த நேரிடலாம். வலிமைமிக்க நிலையான உறவை உங்கள் விருப்பப்படி ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். கணவன் மனைவிக்கு இடையேயான உறவு வலுவடையக் கூடும்.

ரிஷபம்: உழைப்பிற்கு ஏற்ற வெகுமதி கிடைப்பது கடினம். பிற்பகலில் பயணம் செய்வதை தவிர்க்கவும். மாலை நேரத்தை மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நிம்மதியாகவும் அழகாகவும் செலவிடுவீர்கள்.

மிதுனம்: தொழில் ஒப்பந்தங்களில் நீங்கள் பரபரப்பாக இருந்தாலும் குடும்பத்தினரிடையே கொண்டாட்டம் காணப்படும். நாளின் பிற்பகுதியில் தொழில் பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன. தனிப்பட்ட சாதனைகளுக்கான கொண்டாட்டங்கள் இருந்தாலும், தொழில் ரீதியாக வெற்றி பெற வேண்டும்.

கடகம்: உங்கள் தலைமையில் செய்யப்படும் பணியில் பதட்டங்கள் ஏற்படும். போட்டியாளர்கள் இருப்பினும் வியாபாரத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களின் முயற்சியால் மகிழ்ச்சி கிடைக்கலாம்.

சிம்மம்: உங்கள் மனம் சொல்வதைக் கேட்காமல், சிந்தித்து செயல்பட்டால் வெற்றி நிச்சயம். வீட்டை புதுப்பித்தல் மற்றும் மாற்றங்கள் செய்ய முயற்சி செய்யலாம். இன்று உங்களுக்கு அனைத்து வகையிலும் ஏற்ற நாளாக அமையக்கூடும்.

கன்னி: நீங்கள் மற்றவர்களின் மனதை புண்படுத்துபவராக அடையாளம் காட்டப்படுவீர்கள். வரவை விட செலவு அதிகரிக்கக்கூடும். நீண்டகால திருமணத் தடை நீங்கும். உங்கள் முயற்சிக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும்.

துலாம்: உங்கள் நடை உடைகள் தோற்றத்தையும் அழகையும் மெருகேற்றும். பிறர் உங்கள் அழகு அல்லது தோற்றத்தால் கவரப்படுவார்கள். இன்று மாலை நடைபெறும் பொது நிகழ்ச்சிகள், சிலருடன் உங்களை நெருக்கமானதாக்கும். காதல் வயப்படுவதற்கான வாய்ப்புகள் உள்ளன.

விருச்சிகம்: அவசரகதி முடிவுகள் பலன் தராது. உங்கள் திட்டங்களை முடிவு செய்வதற்கு முன்பு நன்கு யோசியுங்கள். உங்கள் முயற்சிக்கு ஏற்ப பலன் கிடைக்காமல் போகலாம். தொழில்ரீதியாக இன்று பயணம் மேற்கொள்ள வாய்ப்புகள் உள்ளன.

தனுசு: இன்று அமைதியாக காணப்படுவீர்கள். சுய பரிசோதனை செய்வீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். இன்று பிற்பகலில் வியாபார ரீதியாக சிலரை சந்திக்கலாம் அல்லது பொழுதுபோக்குக்காக நேரம் ஒதுக்குவீர்கள்.

மகரம்: இன்று ஒருபுறம் இலக்கை எட்டுவதற்கு கடினமாக உழைப்பீர்கள். மறுபுறம், பொழுது போக்கிற்காக சிறிது நேரம் ஒதுக்குவீர்கள். உங்கள் மேலதிகாரி மற்றும் உடன் பணியாற்றுபவர்கள் உங்களை புகழ்வார்கள். இருப்பினும், முகஸ்துதிகளை பொருட்படுத்தாதீர்கள்.

கும்பம்: இன்றைய நாள் உற்சாகத்துடன் தொடங்கும். புதிய மக்களை சந்திப்பீர்கள். அவர்களுடன் நட்பை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மாலையில் உங்களுக்கு பிரியமானவருடன் நேரத்தை செலவழிப்பதன் மூலம் இன்றைய நாளின் முடிவு மிகச் சிறந்ததாக இருக்கும்.

மீனம்: திருமண பந்தத்தை ஏற்படுத்துவதற்கு ஏற்ற நாள் இன்று. வியாபாரத்தில் புதிய பங்குதாரரை சேர்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இன்று உருவாகலாம். புதிய உறவை அல்லது நட்பை ஏற்படுத்தவும், பழைய உறவுகளை புதுப்பிக்கவும் இன்று சிறந்த நாள்.

மேஷம்: நீங்கள் சவாலான அல்லது ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையில் சிக்கிக் கொள்ளலாம். உங்கள் விருப்பப்படி எதுவும் நடக்க வாய்ப்பு இல்லை. சற்று பொறுமையாக இருந்து, மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடவும்.

TAGGED:

RASIPALAN
ராசிபலன்
TAMIL RASIPALAN
HOROSCOPE
RASIPALAN ON JUNE 13

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.