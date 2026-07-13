சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வேலையில் வெற்றி கிடைக்கும் நாள் - இதர ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி?
ஜூலை 13ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 13, 2026 at 6:50 AM IST
மேஷம்: இன்றைய தினத்தை பொருத்தவரை, ஒரு சாதகமான நாளாகவே இருக்கும். உங்களிடம் இருப்பவைகளை பற்றி நினைத்து நீங்கள் திருப்தியாக இருப்பீர்கள். அது தவிர, நீங்கள் செய்ய விரும்பும் ஒரு விஷயத்திற்காக முயற்சி எடுப்பீர்கள். காதல் உறவுடன் செலவிடும் நேரம் மகிழ்ச்சியை கொடுத்தாலும், அது சச்சரவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.
ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, நீங்கள் வேலையிலிருந்து விடுப்பு எடுத்துக்கொண்டு, குதூகலமாகவும் அமைதியாகவும் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாலைப் பொழுதில், நண்பர்கள் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை கழிக்கலாம். இரவு உணவிற்காகவோ அல்லது திரைப்படம் பார்க்கவோ குடும்பத்தினருடன் செல்லக்கூடும். சூடான, மசாலாக்கள் நிறைந்த சுவையான உணவை சாப்பிடும் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். இன்றைய பொழுதை நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக கழிக்கலாம்.
மிதுனம்: இன்று முழுவதும், நீங்கள் அதிக உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். நேர்மறையான என் கண்ணோட்டத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். இது உங்கள் வெற்றிக்கு உதவியாக இருக்கும். நீங்கள் இன்று உங்கள் விருப்பப்படி செயல்பட்டு, மனதிற்குப் பிடித்த விஷயங்களை செய்வீர்கள். வேலைப்பளு அதிகமாக இருந்தாலும், அதற்கு பலன் கிடைப்பதோடு நிம்மதியாகவும் உணர்வீர்கள்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் சோர்வாகவும் பதற்றமாகவும் இருக்க நேரிடலாம். விரும்பத்தகாத விஷயங்கள் ஏற்படலாம் என்பதால், பொறுமையாக அவற்றை தைரியத்துடன் எதிர் கொள்ளவும். இந்த தைரியத்தின் மூலம் நீங்கள் வெற்றி அடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. கோபமான மனநிலை உடன் செயல்படுவதை தவிர்ப்பது நல்லது.
சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு தன்னம்பிக்கை அதிகம் இருக்கும். பணியிடத்தில் நீங்கள் முக்கியமான முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள். பணியிடத்தில் வேலை சுமுகமாக நடைபெறுவதோடு, உங்களுக்கு வெற்றியும் கிடைக்கும்.
கன்னி: உங்களுக்காக தனிப்பட்ட முறையில் நேரம் எடுத்துக்கொண்டு ஓய்வெடுப்பது முக்கியம். பணியிடத்தில், மூத்த அதிகாரிகளுடன் கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, கடினமான சூழ்நிலைகளை கையாளவும். காதல் வாழ்க்கையில் புதிய திருப்பம் ஏற்படக் கூடும்.
துலாம்: அற்பமான விஷயங்களை நினைத்து நீங்கள் மன வருத்தம் அடைய வேண்டாம். தியானப் பயிற்சி, உங்களது மன அழுத்தத்தை போக்க பெரிதும் உதவியாக இருக்கும். இன்று உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகம் இருக்கலாம். முக்கியமான முடிவுகளை எடுப்பதற்கு முன்னால், சாதக மற்றும் பாதக நிலைகளை நன்றாக ஆராய்ந்து முடிவு எடுக்கவும்.
விருச்சிகம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும். கூடுதல் பணிச்சுமை மற்றும் பொறுப்புகளின் காரணமாக சோர்வாக உணர்வீர்கள். ஆனால் மாலையில், சிறிது ஓய்வு கிடைக்கும். நண்பர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவது புத்துணர்வைக் கொடுக்கும்.
தனுசு: உங்களது காதல் வாழ்க்கை இனிமையாக தொடரும். கிரக நிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், நீங்கள் காதல் வயப்படலாம். எனினும், காதல் வாழ்க்கையை தொடங்கும் முன், சிந்தித்து செயல்படவும்.
மகரம்: இன்றைய தினத்தில், வேலைப்பளுவின் காரணமாக நீங்கள், மனரீதியாகவும், உடல்ரீதியாகவும் சோர்வாகவும் உற்சாகம் இன்றியும் உணர்வீர்கள். இது போட்டி நிறைந்த உலகம் என்பதால், எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது. உங்களை வீழ்த்தும், வாய்ப்புகளுக்காக உங்களுக்கு போட்டியாளர்கள் காத்துக்கொண்டிருக்கின்றனர். எச்சரிக்கையுடன் திறமையாக செயல்பட்டு, அவர்களை வெற்றி காணவும்.
கும்பம்: மாணவர்களைப் பொருத்தவரை, பரிட்சை முடிவுகள் மிகவும் சாதகமாக இருக்கும். உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களுக்கு ஊக்கமளிக்கும் வகையில் நீங்கள் செயல்படுவீர்கள். கட்டுப்பாட்டுடன் செயல்பட்டு, உங்களது புகழ் பாதிக்காத வண்ணம் செயல்படவும். மக்களை மனிதாபிமானத்துடனும் அன்புடனும் அணுகவும்.
மீனம்: ஈடுபாட்டுடன், இடைவிடாமல் கடுமையாக உழைப்பவர்களுக்கு, இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். இன்று பணியில் புதுமையான வழிமுறைகளை பின்பற்றுவீர்கள். கடவுளின் ஆசியால் வெற்றி கிடைக்கும். அதனால் கடுமையாக உழைத்து, தோல்வியை கண்டு மனம் துவளாமல் இருக்கவும்.