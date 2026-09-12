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தங்களுக்கு பொருத்தமான துணையை கண்டறிய இன்று ஒரு வாய்ப்பு!

செப்டம்பர் 12ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 12, 2026 at 7:29 AM IST

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மேஷம்: காரணம் ஏதும் இல்லாமலேயே, நீங்கள் இன்று தனிமையில் இருக்க விரும்புவீர்கள். மற்றவர்கள் அளித்த பங்களிப்பை நீங்கள் அங்கீகரித்தாலும், அதை விட அவர்களுக்கு அதிகம் செய்யவேண்டிய நிலைமை இருக்கும். உங்கள் செலவுகளை கட்டுப்படுத்த வேண்டும்.

ரிஷபம்: இன்று, உங்களுக்கு படைப்பாற்றல் திறன் அதிகம் இருக்கும். நீங்கள் பணி செய்யுமிடத்தில் கடுமையாக உழைப்பீர்கள். அதே சமயம் புதுமைகளை செயல்படுத்துவதில் ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். உங்களது மென்மையான பேச்சின் மூலம் பலர் உங்களை விரும்புவார்கள்.

மிதுனம்: வீட்டில் இன்று மகிழ்ச்சியும் குதூகலமும் நிலவும். குழந்தைகளுடன் நீங்க அதிக நேரத்தை செலவிட்டு, வீட்டை அலங்கரிப்பதற்கான வேலையில் ஈடுபடுவீர்கள். வீட்டில் நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த விஷயங்களுக்கு தீர்வு காண்பீர்கள்.

கடகம்: கடினமாக உழைத்த பணத்தை செலவிடுவதில் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவீர்கள். தேவையில்லாத நெருக்கடிகளை தவிர்க்க அவ்வாறு செயல்படுவது நல்லது. பணியிடத்தில் உங்களது வேலை பார்க்கும் தன்மையில் மாற்றம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்பும் அதிகம் உள்ளது.

சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்காது. அதனால் சிறிது சோர்வாக உணர்வீர்கள். எனினும், முடிந்தவரை திறமையாக பணியாற்றவும். இன்று, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்த ஒருவரை சந்திப்பீர்கள். பொதுவாக இந்த நாள் ஒரு திருப்தியான நாளாக இருக்கும்.

கன்னி: உங்கள் சுற்றியிருப்பவர்களிடம் அனுசரித்து பழகும் மனப்பான்மையுடன் இருப்பீர்கள். காதலில் உள்ளவர்களுக்கு எதிர்பாராத நல்ல விஷயம் நடக்கலாம். குடும்பத்தினருடன் நீங்கள் நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.

துலாம்: இன்றைய தினத்தில் எதிர்பாராத வகையில் பாதிப்புகள் உண்டாகும் வாய்ப்பு உள்ளது. எதிர்மறை எண்ணங்களை வளர்த்துக் கொள்ளாமல் அமைதியாக இருக்கவும். வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் காதல் துணையுடன் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: வாழ்க்கை என்பது ஏற்ற இறக்கங்கள் நிறைந்தது என்பதை இன்று புரிந்துகொள்வீர்கள். வர்த்தகத்தில் போட்டி நிறைந்திருந்தாலும் அதைக் கையாளும் உத்திகளை கற்றுக் கொள்வீர்கள். உங்களது திறமையைக் கண்டு சிலர் பொறாமைபட்டாலும் அது உங்களை பாதிக்காது.

தனுசு: நீங்கள் இன்று புத்துணர்ச்சியுடன் செயல்பட்டு, குழந்தைகளின் விஷயங்களில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். அவர்களுடன் அர்த்தமுள்ள வகையில் கருத்து பரிமாற்றம் மேற்கொள்வீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் உறவினர்கள், தங்கள் கருத்துக்களை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.

மகரம்: இன்று உங்களுக்குப் பொருத்தமான துணையை கண்டறிந்து, அவர்களிடம் உங்களது உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துவீர்கள். குடும்பத்தினரிடம் நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் நிபந்தனையற்ற அன்பு, பல மடங்கு உங்களை வந்து சேரும்.

கும்பம்: இன்று உங்களுக்கு குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஆனால் உங்கள் சக பணியாளர்கள் உங்களிடம் வேலை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் உங்களது பொறுப்புகளை நீங்களே முடிப்பது நல்லது. உங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவர்கள் ஆதரவாக இருப்பார்கள்.

மீனம்: இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் விரும்பிய அனைத்தையும் செய்யலாம். உங்கள் அனுபவத்தின் மூலம், வேலையில் செயல்திறனை நிரூபிக்க இயலும். உங்களை அனைவரும் போற்றுவார்கள். பெண்களுக்கு லாபம் கிடைத்து அதன் மூலம் ஊக்கம் பெறுவார்கள்.

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