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சிம்ம ராசிக்காரர்களின் வீட்டில் சிரிப்பு மழை பொழியும் - மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு நாள் எப்படி?

அக்டோபர் 12ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

பிரதிநிதித்துவப் படம்
பிரதிநிதித்துவப் படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 12, 2026 at 6:57 AM IST

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மேஷம்: உங்களது தோற்றம் மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக இன்று அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள். இந்த வாய்ப்பை முழுமையாக பயன்படுத்திக் கொண்டு புத்துணர்வு பெறவும். இதன் மூலம் நீங்கள் பெரிய அளவில் வெற்றி பெற முடியும்.

ரிஷபம்: உறுதியான நடவடிக்கை எடுப்பதற்கும், கோரிக்கை வைப்பதற்கும் இன்று சாதகமான நாள் அல்ல. சச்சரவுகள், விவாதங்களை தவிர்க்கவும். இல்லாவிட்டால் அது உங்களைப் பெரிதும் பாதிக்கும். அதனால் உங்களது புகழும் சுயமரியாதையும் பாதிக்கப்படலாம். கவனமாக செயல்படவும்.

மிதுனம்: மனதுக்குப் பிடித்த விஷயங்களில் ஈடுபடுவீர்கள். உதவி கோரும் மக்களுக்கு உதவ முன்வருவீர்கள். அதனால் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள். தாராள மனப்பான்மை காரணமாக, உங்கள் சமூக அந்தஸ்து உயர்ந்து அனைவரின் நம்பிக்கையையும் பெறுவீர்கள்.

கடகம்: இன்று விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளால் மன வருத்தம் ஏற்படலாம். எனினும் அதை திறமையாக கையாண்டு, பாதிப்பில்லாமல் வெளிவருவீர்கள். வெற்றி என்பது சுலபமானது அல்ல என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும். அதற்காக கடின உழைப்பை மேற்கொள்ள வேண்டும்.

சிம்மம்: பழைய நண்பர்களை மீண்டும் சந்திக்கவும் புதிய தொடர்புகளை உருவாக்கவும் இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும். நண்பர்கள் மற்றும் உறவினர்கள் உங்கள் வீட்டிற்கு வருகை தரக்கூடும். வீட்டில் சிரிப்பு மழை பொழியும். உறவினர்களுக்கு சிறந்த வகையில் விருந்தளிப்பீர்கள்.

கன்னி: இன்று உங்கள் உறவுகள் மற்றும் தொடர்புகள் மீது உணர்வுகள் ஆதிக்கம் செலுத்தும். உணர்ச்சி ரீதியாக பாதிக்கப்படுவீர்கள். எனினும் மற்றவர்கள் கூறும் விஷயத்தின் மீது நம்பிக்கை வைக்காமல், உள்ளார்ந்த உணர்வுகளை மதித்து நடந்து கொள்வீர்கள்.

துலாம்: இன்று நீங்கள் அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் சிறந்து விளங்குவீர்கள். உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட அனைத்து பணிகளையும் சிறப்பாக நிறைவேற்றி, நல்ல முடிவுகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

விருச்சிகம்: உங்களிடம் அன்பு செலுத்துபவர்களுக்காக அதிக அளவில் பணம் செலவழிப்பீர்கள். அவர்களுக்கு இன்ப அதிர்ச்சி கொடுப்பீர்கள் அல்லது பிற இடங்களுக்கு கூட்டிச் செல்வீர்கள்.

தனுசு: பிரச்சினைகள் அல்லாத குழந்தைப் பருவத்திற்கு செல்ல நீங்கள் விரும்புவீர்கள். திட்டமிடப்படாத சுற்றுலா பயணம் மேற்கொள்ள விரும்பலாம். பழைய நண்பர்களை சந்திப்பதன் மூலம், மலரும் நினைவுகள் வெளிவந்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

மகரம்: பணியிடத்தில் உங்களுக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டுகளும் காத்திருக்கின்றன. சக பணியாளர்கள் உங்கள் வெற்றியை பார்த்து பொறாமைப்படாமல் உங்களுக்கு ஊக்கமளித்து மகிழ்வார்கள். புதிய வேலைக்கு முயற்சி செய்பவர்கள், சிறிது காலம் பொறுக்கவும். தற்போது நிலைமை சாதகமாக இல்லை.

கும்பம்: வலியைக் கொடுக்கும் இறைவன் சுகத்தையும் வழங்குவார். இன்றைய நாளின் தொடக்கத்தில், செய்யவேண்டிய பணி அதிகம் இருந்தாலும் அனைத்தையும் ஒவ்வொன்றாக செய்து முடித்து விடுவீர்கள்.

மீனம்: தினசரி பணியை ஒழுங்குபடுத்த, அதிக முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்வீர்கள். ஆனாலும், அவை வெற்றி அடையாமல் இருக்கும். பொறுமையைக் கடைப்பிடித்து, உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்தினால் நிலைமை தானாகவே சரியாகும்.

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RASIPALAN ON OCT 12

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