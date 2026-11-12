இன்று இனிமையான மாலைப்பொழுது காத்திருக்கிறது - எந்தெந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கோங்க!
நவம்பர் 12ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 12, 2026 at 6:57 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு ஆன்மீக உணர்வு ஏற்படும். இதன் காரணமாக, கடந்த காலத் தவறுகளுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்வீர்கள். இது வருங்கால வெற்றிக்கு அஸ்திவாரமாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இந்த நாள் சாதாரணமாக தொடங்கி குதூகலத்துடன் முடிவடையும். மதிய நேரத்தில் மன அழுத்தமும் பதற்றமும் உண்டாகலாம். எனினும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மற்றும் அன்பு செலுத்துபவர்களுடன் இனிமையாக மாலைப்பொழுதை கழிப்பீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது அதிக கவனம் செலுத்தக்கூடும். கூட்டங்களில் பங்கேற்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அலுவலகத்தில், பணியில் மூத்தவர்களிடம் இருந்து உதவியும் ஊக்கமும் கிடைக்கலாம்.
கடகம்: நாளின் முதல் பாதியில் பதற்றமான மனநிலை இருக்கும். பணியிடத்திலும் மிகவும் பதற்றமடைந்து கோபத்தை வெளிப்படுத்துவீர்கள். எனினும் நிதானத்தை இழக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் இதன் பாதிப்புகள் மிகவும் மோசமாக இருக்கும்.
சிம்மம்: கலைத்திறன் பெற்ற நீங்கள், இன்று உங்கள் செயல்திறனையும் வெளிப்படுத்துவீர்கள். இன்று பணியில் அதிக உற்சாகம் இருக்கும். பணிகளை திறம்பட செய்து முடித்து விடுவது, உங்களை விமர்சிப்பவர்களின் வாயை எளிதாக மூடுவதற்கான சரியான உத்தியாகும்.
கன்னி: இன்றைய நாள் சோர்வாக தொடங்கினாலும் உற்சாகத்துடன் முடிவடையும். மாலையில் சிறு தடைகள் ஏற்பட்டாலும், மன நிம்மதியுடன் இருப்பீர்கள். நாளின் முடிவில் மன அழுத்தங்கள் நீங்கி, மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
துலாம்: இன்று முக்கியத்துவம் இல்லாத விஷயங்கள் குறித்து கவலை கொள்வீர்கள். மற்றவர்களுடன் கலந்தாலோசனை செய்து செயல்பட்டால், அனைத்தும் சுமுகமாக நிறைவடையும். வர்த்தகத் துறையை பொருத்தவரை, பல்வேறு வழிகளிலிருந்து பணவரவு இருக்கும்.
விருச்சிகம்: நாளின் பெரும்பாலான நேரம் வழக்கமான பணிகளையே மேற்கொள்வீர்கள். போட்டி அதிகம் இருக்கும். எனினும் மாலையில் உங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு சமூக நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு, அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்ப்பீர்கள்.
தனுசு: புன்னகையால் அனைவர் மனதையும் கவர்வீர்கள். உங்கள் அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளின் மூலம் உடன் பணிபுரிபவர்கள் பலனடைவார்கள். மாலை நேரத்தில் காதல் துணையுடன் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால் மனம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.
மகரம்: அலுவலகத்தில் பலவிதமான கேள்விகளுக்கு பதில் தேடுவதில் நேரம் செலவழியும். புதிய வர்த்தக திட்டம் அல்லது முயற்சியை மேற்கொள்ள நிதி உதவி கிடைக்கும். தற்போதுள்ள வர்த்தகமும் நீங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட மேம்படும்.
கும்பம்: இன்று சிறப்பாக பணியாற்றினாலும் அதற்கான பலன்கள் கிடைக்காது. பெரிய பாதிப்புகள் ஏற்படாது என்பதால், கவலை கொள்ளவேண்டிய அவசியமில்லை. குழந்தைகள் அல்லது உங்களது வாழ்க்கைத் துணை இன்று மாலை உங்களிடம் கோபம் கொள்ளலாம்.
மீனம்: இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாள். பழைய நண்பர்கள் அல்லது பழைய காதலரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு, அனைவரையும் ஈர்ப்பீர்கள். இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.