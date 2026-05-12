கேளிக்கையும் பொழுதுபோக்கையும் அனுபவிக்கப்போகும் ராசிக்காரர் யார்?
மே 12ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : May 12, 2026 at 7:10 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் மிகவும் ஆரோக்கியமாக உணர்வீர்கள். மனதில் மகிழ்ச்சி பொங்கும். தோட்ட வேலை, செடிகள் நடுதல் அல்லது சுற்றுப்புறத்தை சுத்தப்படுத்தும் பணியில் உங்களை ஈடுபடுத்திக் கொள்ளலாம்.
ரிஷபம்: உங்களுடைய சாதுர்யமான வார்த்தைகளால் வியாபார ஒப்பந்தங்கள் எளிதில் முடிவடையும். காலையில் சுறுசுறுப்பாக இயங்கத் தொடங்கும் நீங்கள் நாளின் இறுதியில் சோர்வாக உணரலாம். உணர்வுப்பூர்வமாக செயல்படுவதை தவிர்த்தால், எதிர்காலத்தில் மோதல்களை தவிர்க்கலாம்.
மிதுனம்: நண்பர்களுடனும் குடும்பத்தினருடனும் சுற்றுலா செல்ல விரும்புவீர்கள். சில நாட்களுக்கு முன்னரே திட்டமிட்ட பயணமாகக்கூட இருக்கலாம். வேடிக்கை, கேளிக்கை, பொழுதுபோக்கு நிறைந்த நாள் இது. குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும்.
கடகம்: நிலுவையிலுள்ள பணிகளை செய்து முடிப்பதற்காக அதிகம் உழைக்க வேண்டும். தொழிலுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும். மாலையில் உங்கள் காதல் துணையோடு, மகிழ்ச்சியான தருணங்களைக் அனுபவிப்பீர்கள்.
சிம்மம்: வர்த்தகர்களும், தொழிலதிபர்களும் இன்று சவால்களையும், போட்டிகளையும் சந்திக்க நேரிடும். நிதி இழப்புகள் ஏற்படலாம். முதலீடுகள், வணிகத்திற்கு இன்று உகந்த நாள் அல்ல. விவாதங்களைத் தவிர்க்கவும். இன்று அனைத்திலும் எச்சரிக்கை தேவை.
கன்னி: பேச்சாற்றலும் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையும் உங்களுடைய சிறந்த ஆயுதங்கள். நீங்கள் வாழ்க்கையை அனுபவித்து மகிழ்பவர் என்றாலும், அழுத்தமோ அல்லது கஷ்டமோ இல்லாத சூழ்நிலைகளில் மட்டுமே உங்கள் படைப்பாற்றல் வெளிப்படும்.
துலாம்: மிகவும் செல்வாக்கு கொண்ட நண்பர் ஒருவரால் அதிர்ஷ்டம் கிட்டும். எந்த தடையுமின்றி ஒரு புதிய கூட்டு வணிகத்தை தொடங்குவீர்கள். உங்கள் செயல்திறனும் கடின உழைப்பும் பாராட்டப்படும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் முதலாளியிடமிருந்து இன்று பாராட்டு கிடைக்கும். தொழில் மற்றும் புதிய வாய்ப்புகளுக்கான நேர்காணல்கள் மற்றும் இறுதி தேர்வுகளில் வெற்றியடைய தாமதமாகலாம்.
தனுசு: அநீதி மற்றும் பாகுபாடுகளுக்கு எதிராக போராட சரியான காரணம் உங்களிடம் இருக்கும். இன்றைய நாள் உங்கள் விருப்பப்படி பிரகாசமாக இருக்கும். இன்று நீங்கள் களத்தில் நின்று பிரச்சினைகளை எதிர்கொள்ளலாம்.
மகரம்: உங்கள் கடின உழைப்பும், தீட்டிய திட்டங்களும் வீணாக வாய்ப்புள்ளது. மற்றவர்களுடன் கருத்து வேறுபாடு கொண்டிருப்பீர்கள். சில நேரங்களில் அவை சூடான விவாதங்களாகவும் மாறலாம். இதனால் கவலைகள் அதிகரிக்கும். ஆனால் நம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். இறுதியில் நிச்சயம் வெல்வீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்கால திட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுவீர்கள். திட்டங்கள் தீட்டுவது சரிதான் என்றாலும், உங்கள் கனவுகளை நனவாக்க உழைக்கவேண்டும். உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை பணியிடத்தில் ஏற்கனவே உங்களுக்கு இருக்கும் நற்பெயரை அதிகரிக்கும்.
மீனம்: இன்று நிதி திட்டமிடலுக்காக நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். திடீரென்று பண இழப்பு ஏற்படலாம். குடும்பத்தினரில் ஒருவர் திடீரென நோய்வாய்ப்படுவதால் கவலை ஏற்படலாம். இருப்பினும், இந்த நிலை விரைவில் மாறிவிடும்.