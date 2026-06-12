துலாம் ராசிக்காரர்கள் புதிய உயரத்தை எட்டுவார்கள் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூன் 12ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : June 12, 2026 at 7:03 AM IST
மேஷம்: மலரும் நினைவுகள் இன்று உங்கள் மனதை ஆக்கிரமிக்கும். உடன் பணிபுரிபவர்கள் உங்களது கனிவான தன்மை மற்றும் இளகிய மனத்தை அறிந்து கொள்வார்கள். பணத்தை எச்சரிக்கையுடன் செலவழிப்பீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று உங்கள் செயல்களில் கோபம் வெளிப்படும். நீங்கள் சொல்வதை அனைவரும் கேட்க வேண்டுமென்று விரும்புவீர்கள். எனவே உங்களை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது. புதிய பணிகள் மற்றும் ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள இது சாதகமான நாள் அல்ல. மென்மையாக பேசவும்.
மிதுனம்: அனைத்து செயல்களையும் சிறந்த வகையில் செய்யவேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட இலக்கை நோக்கி முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுங்கள்.
கடகம்: இன்று புதிய நண்பர்களை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். அவர்களுடன் இனிமையாக பொழுதைக் கழிப்பீர்கள். ஆனால் உங்கள் மனதில் கவலை அல்லது பதற்றம் இருக்கும். எனினும் மாலையில் நண்பர்களுடன் நேரத்தை கழித்து கவலையிலிருந்து விடுபடுவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்கள் உண்மையான உணர்வுகளை வெளிப்படுத்துங்கள். காதல் வயப்படுவதற்கு சிறப்பான நாள் இது. இருப்பினும் அதை வெளிப்படுத்துவதற்கு உங்கள் ஈகோவை புறம் தள்ளுங்கள்.
கன்னி: இன்று ஒரு இனம் புரியாத பயம் உங்கள் மனதை வாட்டிக் கொண்டிருக்கும். நேரம் ஆக ஆக, இந்த பயம் அதிகரித்து கொண்டே போகும். வெளிநாட்டு நண்பர்களுக்காக அதிகம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
துலாம்: ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் காப்பீட்டு திட்டங்களில் முதலீடு செய்தவர்களுக்கு பண வரவு ஏற்படலாம். புதிய உயரத்தை எட்டுவீர்கள். பணியிடத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு ஊதிய உயர்வு கிடைக்கலாம். பணப்பலன்கள் மரபுக்கு மீறியதாக இருக்கும்.
விருச்சிகம்: இன்று உங்களுக்கு எரிச்சலும் கோபமும் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். அது வரக்கூடிய அதிர்ஷ்டத்தை பாதிக்கும். எனவே சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. ஆனால், மாலையில் அமைதியாகவும் நிம்மதியாகவும் உணருவீர்கள்.
தனுசு: வெளிநாட்டிலுள்ள தொடர்புகள் காரணமாக வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்துவீர்கள். உங்களது சிறந்த தகவல் தொடர்புதிறன் மூலம், இலக்குகளை எளிதாக அடைவீர்கள். உங்கள் துறையில் சிறந்த தலைவனாக, நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் குடும்பத்தினருக்காக நிறைய தியாகம் செய்துள்ளீர்கள். வேலைகளையும் விட்டுவிட்டு அவர்களுக்காக நேரம் ஒதுக்கியுள்ளீர்கள். அதற்கான அனைத்து பலன்களையும் அனுபவிக்கும் காலம் இது.
கும்பம்: சிக்கலான விஷயங்களையும் மிக எளிதாக கையாள்வீர்கள். அனைத்து பணிகளையும் மற்றவர்கள் உங்களிடம் ஒப்படைத்து விடும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதனால் உங்களுக்கு பிரச்சினை ஏற்படலாம். எனினும், பலவீனங்களை வலிமையாக மாற்றும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
மீனம்: இன்று நீங்கள் தன்னம்பிக்கை குறைவாகவோ, குழப்பமாகவோ காணப்படலாம். இது நீங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளில் எதிரொலிக்கும். எனவே, அன்றாட வேலைகளில் கவனம் செலுத்தவும். சர்ச்சைக்குரிய அல்லது பெரிய திட்டங்களை தவிர்க்கவும்.