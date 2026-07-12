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இன்று சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள் - மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி?

ஜூலை 12ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 12, 2026 at 6:57 AM IST

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மேஷம்: இன்று, பொன்னான வாய்ப்புகள் உங்கள் கதவை தட்டும். வருங்காலம் சிறந்த வகையில் அமைவதற்கான பணியை மேற்கொள்வீர்கள். உங்களது வாழ்க்கையில், வர்த்தகம் தொடர்பான பல ஒப்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி, புதிய இலக்குகளை அமைத்துக் கொள்வீர்கள். நீங்கள் எடுக்கும் முயற்சிகளுக்கு ஏற்ப, வருங்காலத்தில் பலன்கள் கிடைக்கும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், சிறந்த வகையில் முடிவுகளை மேற்கொள்ள நீங்கள் செயல்பட வேண்டிய தேவை உள்ளது. விஷயங்களை உங்களுக்கு ஆதரவாக மாற்றிக் கொள்ளும் முயற்சியில் வெற்றி காண்பீர்கள். உங்களை சோர்வடைய செய்யக்கூடிய கசப்பான எண்ணங்களை பற்றி நினைக்காமல் இருக்க விரும்புவீர்கள். இன்றைய நாளின் முடிவில், உங்களுடைய பல பிரச்சனைகளுக்கு, தீர்வு கிடைக்கலாம்.

மிதுனம்: உங்களது குடும்பம் மீது நிறைய அன்பு செலுத்தும் நபராக இருப்பீர்கள். நீங்கள் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களின் உணர்வுகளை பாதிக்கும் வகையில் செயல்படும் நபர் அல்ல. பணி தொடர்பான பயணம் அல்லது உல்லாச பயணம் மேற்கொள்ளும் எண்ணம் உங்களுக்கு இருக்கும். அமைதியாக நேரத்தை செலவழிக்க நீங்கள் விரும்புவீர்கள்.

கடகம்: மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் தொடர்பாக நீங்கள் அக்கறையுடன் செயல்படுவீர்கள். அதனால் உங்கள் உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தாமல் கட்டுப்படுத்திக்கொண்டு, அவர்கள் உணர்ச்சிக்கு நீங்கள் மதிப்பு கொடுப்பீர்கள். மதிய நேரத்தில் எதிர்பாராத நிகழ்வு ஏற்படலாம். நகரத்தை விட்டு சிறிய பயணம் மேற்கொள்ள நீங்கள் விரும்பலாம். நீங்கள் மனதிற்குப் பிடித்தவாறு செயல்பட்டு, நேரத்தை சந்தோஷமாக கழிப்பீர்கள்.

சிம்மம்: இன்று உங்களுக்கு சிறப்பான நாளாக இருக்கும். வளமும் அதிர்ஷ்டமும் உங்களை இங்கு தேடி வரும். பணமும் அதிகாரமும் வரும். இன்றைய நாளின் இறுதியில், உங்களது வாழ்க்கைத் துணைக்காக நீங்கள் விலை மதிப்புமிக்க நகைகளை வாங்க பணம் செலவழிக்க கூடலாம். ஆனால் அதே நேரத்தில், செலவுகளை யோசித்து மேற்கொள்ளவும். பண விஷயங்களைப் பொறுத்தவரை, கவனத்துடன் செயல்படுவதும் நல்லது.

கன்னி: இன்றைய தினத்தில், உங்கள் சந்தோஷமான மன நிலையை உங்கள் குடும்பம் தீர்மானிப்பார்கள். அதனால் நீங்கள் இன்று குடும்பத்தினருடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். அவர்கள் மனதைக்கவர விலை மதிப்பு மிக்க பரிசுகளை நீங்கள் வாங்கக் கூடும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக, காதல் உறவு மேற்கொள்ள விரும்பும் ஒரு நபரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.

துலாம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள், ருசியான உணவுகளை சாப்பிடும் ஆர்வத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். நீங்கள் சாப்பிடும் உணவுகளை ரசித்து ருசித்து சாப்பிடுவீர்கள். பணியை பொறுத்தவரை, சில தடைகளை நீங்கள் எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் அது குறித்து வருத்தப்படாமல் அதனைத் தீர்க்கும் வழிகளை ஆராயவும். பண விஷயத்தைப் பொருத்தவரை, உங்கள் வாழ்க்கையில் நிதி ஆதாயம் இருக்கும். உங்கள் எதிர்கால வளர்ச்சிக்கு உதவும் வகையிலான நிகழ்வு ஒன்று இன்று ஏற்படலாம். இன்று உங்களது அனைத்து ஆசைகளும் நிறைவேறும் வாய்ப்பு உள்ளது.

விருச்சிகம்: இன்று முழுவதும், துள்ளல் மற்றும் குதூகலம் நிறைந்து இருக்கும். இன்று நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு வேலையும் அதிகம் இருக்கும். முடிக்கப்படாத பணிகள் மற்றும் வர்த்தக கூட்டங்கள் குறித்து நீங்கள் நாள் முழுவதும் சிந்திப்பீர்கள். ஆனால் இன்றைய நாளின் முடிவில், நீங்கள் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் வடிவம் பெற்று, பலன்கள் கொடுக்கத் தொடங்கும்.

தனுசு: இன்று உங்களுக்கு எது தேவை என்பதை கண்டறிந்து அதில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். இன்று நீங்கள் ஏற்படுத்தும் உறவு, வாழ்நாள் முழுவதும் தொடரும். மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் உடன் நீங்கள் நல்ல முறையில் நேரம் செலவிடுவீர்கள். மனதில் நன்றியுணர்வு நிறைந்திருக்கும். உங்கள் அன்பு, ஒரு சாதாரணமான விஷயமல்ல, அதற்கு மேலான ஒன்று என்பதை நீங்கள் உணர்வீர்கள்.

மகரம்: உங்களது பணி மற்றும் பொறுப்புகளின் காரணமாக, உங்களுக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படக்கூடும். ஆனால், நீங்கள் தொழில் வல்லுநர் என்பதால், அதனை எளிதாக நிறைவேற்றுவீர்கள். இன்றைய தினத்தில், உங்களது போட்டியாளர்களும் உங்களது திறமையை அறிந்து கொண்டு, உங்கள் பாதையில் இருந்து விலகிச்செல்வார்கள்.

கும்பம்: இன்றைய தினத்தில், பணியிடத்தில் உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான நாளாக இருக்கும் என்பதால், அதனை எதிர் கொள்ள தயாரான மன நிலையில் இருக்கவும். மனதை கவரவும், கவனத்தைப் பெறவும், முடிவெடுக்கும்போது சிறந்த முறையில் செயல்படுவது மிகவும் முக்கியமாகும். அவசர முடிவுகள், எதிர்மறையான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், கவனமாக செயல்படவும்.

மீனம்: இன்றைய தினம், உற்சாகம் மற்றும் குதூகலம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். புதிய நபர்கள் சந்திப்பு அல்லது முக்கியமான ஒருவருடனான சந்திப்பு மூலம், உங்கள் சமூகத் தொடர்பு விரிவடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. புத்துணர்வை ஏற்படுத்த நீங்கள் மேற்கொள்ளும் முயற்சிகள் சிறந்த பலனளிக்காமல் போகும் வாய்ப்பு உள்ளது. தனிப்பட்ட வாழ்க்கையில் புதிய முடிவுகள் அல்லது பணியில் புதிய திட்டங்களை செயல்படுத்தும் போது எச்சரிக்கையாக இருப்பது நல்லது.

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