தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று அனைத்திலும் வெற்றி தான்: இதர ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி?
ஆகஸ்ட் 12ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களைக் காணலாம்.
Published : August 12, 2026 at 7:11 AM IST
மேஷம்: இன்று, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கவழக்கம் மற்றும் முறையான உடற்பயிற்சியை கடைபிடிப்பது நன்மை பயக்கும். புதிய உணவுகளை சுவைத்துப் பார்க்க விருப்பம் இருக்கும். நெடுநாட்களாக சந்திக்காமல் இருந்த நண்பர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் நேரம் செலவழிப்பது பலன் தரும்.
ரிஷபம்: இன்று உங்களது நெருங்கிய நண்பர்கள், குறிப்பாக எதிர் பாலின நண்பர்கள் பற்றி அதிகம் சிந்திப்பீர்கள். திடீரென்று காதல் நீங்கள் வயப்பட்டுள்ளதை உணர்வீர்கள். காதல் உறவை ஏற்படுத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்தால் அச்சமின்றி வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். விரைவில் திருமணம் கைகூடும்.
மிதுனம்: இன்று, பல்வேறு மக்கள் உங்களிடம் பலவகையான கோரிக்கைகளை வைக்கக்கூடும். அவை அனைத்தையும் நிறைவேற்றுவதில் சிரமம் இருந்தாலும் அவர்களைத் திருப்திப்படுத்த அனைத்து கோரிக்கைகளையும் நிறைவேற்றுவீர்கள். உங்களது செயல்திறனையும் ஆற்றலையும் மக்கள் பாராட்டுவார்கள்.
கடகம்: இன்று, மாற்றம் ஏற்படுவதை அறிந்துகொண்டு அதற்கேற்ப செயல்படவும். அமைதியாக இருப்பது நல்லது. சூழலுக்கு ஏற்றபடி நடந்து கொண்டால் உங்கள் பணி எளிதாக முடியும். இன்று மகிழ்ச்சியும் பொழுதுபோக்கும் இருக்கும். சமூகத்துறை தொடர்பான வர்த்தகத்தில் வெற்றி கிடைக்கும்.
சிம்மம்: பல்வேறு மக்கள் உங்களை பாராட்டுவார்கள். ஆனால், நடந்தவற்றை நினைத்து நீங்கள் திருப்தியடைய மாட்டீர்கள். சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்காமல் கவலை கொள்வீர்கள். தனிப்பட்ட இழப்பின் காரணமாக உணர்வுபூர்வமாக பாதிக்கப்படுவீர்கள்.
கன்னி: குடும்ப விவகாரம் தொடர்பான விஷயங்களில் இன்று ஈடுபடுவீர்கள். உங்கள் எண்ணத்தை குடும்பத்தினர் கட்டுப்படுத்துவார்கள். வர்த்தக விஷயத்தைப் பொறுத்தவரை நிலைமை சாதாரணமாக இருக்கும். மாலையில் சிறிது நேரத்தை ஓய்வாக கழிக்கலாம். கோயிலுக்குச் சென்று வழிபடும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
துலாம்: இன்று உங்களது மனநிலையில் மாற்றம் ஏற்பட்டுக்கொண்டே இருக்கும் என்பதால், அனுமானிக்க முடியாத வகையில் இருப்பீர்கள். மாலையில் இன்ப அதிர்ச்சி காத்திருக்கிறது. அதனால் அதனை எதிர்கொள்ள மனதை தயார்படுத்திக் கொள்ளவும்.
விருச்சிகம்: உங்கள் மேலதிகாரியின் மனதை வெல்ல இன்று சரியான நாள். உங்கள் உணர்ச்சிகளை அவரிடம் வெளிப்படுத்துவதில் ஆர்வம் கொண்டிருப்பீர்கள். வேலை செய்யும் இடத்தில், திட்டமிட்ட வகையில் பணிகளைத் தொடங்குவீர்கள். எனினும் மிகவும் கவனமாக செயல்படுவது நல்லது.
தனுசு: நீங்கள் எந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டாலும், இன்று உங்களுக்கு வெற்றி கிடைக்கும். உங்களின் கீழ் பணிபுரிபவர்கள் ஆலோசனைக்காக உங்களை அணுகினால் அவர்களை வழி நடத்தி, ஊக்குவித்து உற்சாகப்படுத்துவீர்கள். பொதுவாக இன்று மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
மகரம்: இன்றைய தினத்தில் உங்களது சாதனைகளின் காரணமாக, வாழ்க்கையில் சாதிப்பதற்காக பிறந்த பிறவியைப் போல் உணர்வீர்கள். நீங்கள் இன்று எது செய்தாலும், அதிக முயற்சி இல்லாமலேயே வெற்றி கிடைக்கும்.
கும்பம்: உங்களது உறுதியான நடவடிக்கைகள் காரணமாக இன்று சந்தேகங்களும் கவலைகளும் காற்றில் கரைந்து போய், வெற்றி இலக்கை நோக்கி உறுதியாக செல்வீர்கள். வெற்றிப்பாதையில், பலரின் மனங்களையும் வெற்றி கொள்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று உங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் வெளிப்படும். நீங்கள் இயற்கையான விஷயங்களில் ஈடுபடும் ஆர்வத்தை கொண்டிருப்பீர்கள். உங்களது தன்னம்பிக்கை காரணமாக, முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள்.