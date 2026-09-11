கடக ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சாதகமான நாள் - மற்ற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி?
செப்டம்பர் 11ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 11, 2026 at 7:00 AM IST
மேஷம்: உங்கள் குழந்தைகளின் கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றுவீர்கள். நெடு நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத்துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல் திறன் மூலம் உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள்.
மிதுனம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் ஒரு உணர்வுபூர்வமான உறவு இருக்கும். இன்று பெரும்பாலும் மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். உங்களது உற்சாகத்தை குறைக்கும் சில விஷயங்கள் ஏற்படக்கூடும். ஆனால் புன்னகையுடன் எதிர்கொண்டால், அனைத்துப் பிரச்சினைகளும் தீர்ந்துவிடும்.
கடகம்: இன்று உங்களுக்கு சாதகமான நாளாக இருக்கும். பெரிய இழப்புகள் எதுவும் இல்லை என்றாலும், குழப்பமான மனநிலையால் தனிமையில் சிறிது நேரம் செலவிடுவீர்கள். குழந்தைகள் பிரிவின் காரணமாக, உணர்வுரீதியாக பாதிக்கப்படக்கூடும்.
சிம்மம்: உங்களது குழப்பமில்லாத முடிவுகள் காரணமாக, எதிர்பார்த்த பலன்களை அடைவீர்கள். உடல்நலம் நன்றாக இருக்கும். வேலையில் அதிகம் கவனம் செலுத்துவீர்கள். தேவையில்லாத சச்சரவுகளை தவிர்க்க, உறவுகளிடம் கவனமாக இருக்கவும்.
கன்னி: இன்று நீங்கள் குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை புரிந்துகொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சுத்திறன் காரணமாக, சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்பட்டு விடும். உங்களது பொறுமையான நடைமுறை, வாழ்க்கையை எளிதாக்கி பல பாடங்களை கற்றுத் தரும்.
துலாம்: உங்கள் குடும்பத்தினருடன் சந்தோஷமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். குடும்பத்தினருடன் சிறிய சுற்றுலா அல்லது விருந்துக்கு செல்லும் வாய்ப்பு உண்டு. நீங்கள் கோயில் அல்லது ஆன்மிக இடங்களுக்குச் சென்று, உங்கள் எண்ணத்தை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: அதிக நெருக்குதல் காரணமாக, நீங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கக்கூடும். நீங்கள் தொடர்ந்து பாதிக்கப்பட்டவராக இருந்தால், உங்கள் உணர்ச்சிகளை சரியாக்கும் காலம் இதுவாகும். உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பது நல்லது.
தனுசு: பலவகையான பணிகளை கையாளும் திறன் பெற்றவராக இருப்பீர்கள். சிறிது சவால்களை சந்தித்தாலும், உங்களது நம்பிக்கை மற்றும் செயல்திறன் காரணமாக அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள். இன்று உங்களுக்கு சுமுகமான நாளாகவே இருக்கும்.
மகரம்: முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகளை முடிப்பதில் சில பிரச்சினைகள் ஏற்பட்டாலும், அவற்றை முடித்துவிடுவீர்கள். நீங்கள் உரிய நேரத்தில் பணியை நிறைவு செய்யாததால் மேலதிகாரி அதிர்ச்சியடையக் கூடும். நிதி தொடர்பான விஷயங்களை ஒத்திபோட விரும்ப மாட்டீர்கள்.
கும்பம்: நீங்கள் குடும்பத்தினரையும் நண்பர்களையும் மிகவும் மகிழ்ச்சியாக வைத்திருப்பீர்கள். நீங்கள் இன்று அவர்களுக்கு கொடுக்கும் அன்பு, பல மடங்காக உங்களை வந்தடையும். உங்களது ஈடுபாட்டின் காரணமாக குடும்பத்தின் மதிப்பையும் அன்பையும் பெறுவீர்கள்.
மீனம்: உங்களது படைப்பாற்றல் மற்றும் புதுமையான வகையில் பணிகளை மேற்கொள்ளும் தன்மை காரணமாக சிறந்த விளங்குவீர்கள். நீங்கள் விரும்பும் பணியை மேற்கொண்டிருந்தால், நிச்சயம் அனைவரையும் விட சிறந்து விளங்குவீர்கள்.