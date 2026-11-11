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இன்று காதல்வயப்படும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள்தான்! - உங்கள் ராசிக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?

நவம்பர் 11ஆம் தேதி புதன்கிழமை இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : November 11, 2026 at 6:58 AM IST

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மேஷம்: எந்த ஒரு செயலையும் செய்வதற்கு முன்னால், கவனித்து சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள், நீண்டகாலமாக கடும் உழைப்பினால் ஏற்பட்ட முன்னேற்றத்தை பெரிதும் பாதிக்கும்.

ரிஷபம்: அமைதியாக செயல்படவும். உங்களது வளமையான எதிர்காலத்தை பாதிக்காத வண்ணம் எதிர்வினை ஆற்றவும். மற்றவர்களின் நடவடிக்கைகளால் பொறுமை இழக்காமல் இருப்பது நல்லது. நாகரீகமாக பழகும் உங்களது தன்மை இன்று உதவும்.

மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் தொழிலைவிட, உடல் நலத்தின் மீது அதிகம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய தேவை உள்ளது. நீங்கள் உடற்பயிற்சி செய்ய கூடுதல் நேரம் எடுத்துக் கொள்வீர்கள்.

கடகம்: இன்றைய பொழுது, உற்சாகத்துடன் தொடங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. உங்களது உற்சாகம் மற்றும் ஆர்வத்தை யாராலும் தடுக்க முடியாது. நீங்கள் செல்லும் இடத்திலும் பிறரை மகிழ்ச்சியடையச் செய்வீர்கள்.

சிம்மம்: ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். உங்கள் திட்டத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வேலை செய்யும் முறையை சிறிது மாற்றிக்கொள்வது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும்.

கன்னி: நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால், உங்கள் செயல்திறன் மூலம் மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்பட வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எவருடைய உதவியும் இல்லாமல் நீங்கள் மிகச் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வீர்கள்.

துலாம்: ஒத்த எண்ணங்களை உடைய மக்களை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களுடன், சிறந்த வகையில் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். இதனால் உலகம் குறித்த உங்களது அறிவு விரிவடையும்.

விருச்சிகம்: இன்று உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் இருப்பீர்கள். கட்டுப்படுத்த முயற்சி செய்யவும் கூடாது. ஆனால் உணர்ச்சிகளை எப்படி வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கவும்.

தனுசு: இன்று நீங்கள் முழுமையாக நடுநிலையுடன் செயல்படுவீர்கள். ஒரு குடும்ப உறுப்பினராக பணியில் கவனம் செலுத்தி, வீட்டின் பொறுப்புகளையும் ஏற்றுக்கொண்டு நடுநிலையாக செயல்படுவீர்கள்.

மகரம்: வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அணுகுமுறையின் மூலம், நெருக்கமானவர்கள் மனதை நீங்கள் புண்படுத்தக் கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை சரிசெய்யவும் மனக்காயங்களை போக்கவும் முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள்.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் காதல்வயப்பட கூடும். திருமணம் ஆகாதவர்கள், காதல் உணர்வின் காரணமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: ஒரே விதமான தினசரி பணிகளின் காரணமாக மந்தமாக உணர்வீர்கள். ஏதேனும் ஒரு இடத்திற்கு சென்று நேரத்தை செலவிட விரும்புவீர்கள். கடுமையாக தொடர்ந்து வேலை செய்துவந்ததன் காரணமாக, இந்த ஓய்வு மிகவும் அவசியமான ஒன்றாகும்.

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