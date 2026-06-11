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இன்று பிறரின் பாராட்டை பெறப்போகும் ராசிக்காரர்கள் இவர்கள் தான்

ஜூன் 11ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 11, 2026 at 7:01 AM IST

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மேஷம்: நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்பட்டால் செய்யும் செயல்களில் தடைகள் ஏற்படும். தோல்விகளால் சோர்வடைவீர்கள். உங்களுக்கு கிடைத்ததை எண்ணி மகிழ்ச்சி அடைதல் நன்மை பயக்கும்.

ரிஷபம்: அனைத்து விஷயங்களிலும் மரபுகளை கடந்து புதுமையாக செயல்பட்டு வெற்றி அடைவீர்கள். பிற்பகலில் உயரதிகாரிகளிடம் பணிந்து செல்ல நேரிடலாம். எனவே எச்சரிக்கையுடன் இருப்பது நல்லது. மாலை நேரத்தில் உங்கள் பலவீனங்கள் அனைத்தும் பலமாக மாறக்கூடும்.

மிதுனம்: எந்தவொரு விஷயத்திலும் முடிவெடுப்பதற்கு முன்பு ஆழ்ந்து சிந்திக்கவும். அனைத்து விஷயங்களையும் எச்சரிக்கையுடன் கையாளவும். பிறரை பற்றி கவலைப்படுவதை தவிர்க்கவும்.

கடகம்: இன்று உங்களுக்கு ஒரு மங்களகரமான நாளாக அமையலாம். உங்கள் பணிகளை நிறைவேற்ற முயற்சிப்பீர்கள். மாலைப்பொழுதை மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் செலவிடுவதால் மனதிலுள்ள பாரம் குறையும்.

சிம்மம்: இன்று கவனமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்க விரும்புவீர்கள். உங்களுடைய ஆசைகள் நிறைவேறும். வேலையில் உறுதியாகவும், குறிக்கோளுடனும் இருப்பீர்கள். இன்று சிறு பயணம் மேற்கொள்ளலாம்.

கன்னி: இன்று, உங்கள் கவனம் அதிகரிக்கலாம். வேலைகளை மகிழ்ச்சியாகவும், விரைவாகவும் செய்து முடிக்கலாம். மனதிற்கு நெருக்கமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவதன் மூலம் வாழ்க்கையின் அடுத்த கட்டத்திற்கு செல்வீர்கள்.

துலாம்: உங்கள் சாதனைகளை மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வீர்கள். வேலையில் ஒத்துழைப்புடன் பணியாற்றவும் எண்ணுவீர்கள். இதனால் உங்களின் தொடர்புகள் அதிகரிக்கும். இவைகளை சமாளிப்பதன் மூலம் நன்மை பெறலாம்.

விருச்சிகம்: உங்களுடைய தனித்தன்மை வாய்ந்த பேச்சு மற்றும் எழுத்துத்திறமை அதிகரிக்கும். இதனால் பிறரின் பாராட்டைப் பெறுவீர்கள். நீங்கள் வேண்டியதை அடைவதற்கு அதிக முயற்சிகள் தேவைப்படலாம். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் இணக்கம் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.

தனுசு: வியாபாரரீதியான பயணத்தை எதிர்பார்க்கலாம். பண விஷயத்தில் சில சிக்கல்கள் ஏற்பட வாய்ப்பு உள்ளது. சக ஊழியர்களுக்கும் நல்ல வழிகாட்டியாக இருப்பீர்கள். இன்று புத்துணர்ச்சியாகவும், சந்தோஷமான நாளாகவும் அமையப் பெறலாம்.

மகரம்: வேலைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் கணவன் மனைவிக்கிடையே கசப்புத் தன்மை அதிகரிக்கும். இருப்பினும் வெளியே செல்வதன் மூலம் மகிழ்ச்சி கிட்டும். வேலையில் முதலாளி மற்றும் எதிராளியின் பாராட்டைப் பெற வாய்ப்புள்ளது.

கும்பம்: பழைய நண்பர்களை தொடர்பு கொள்ள முயற்சிப்பீர்கள். உங்களது தொடர்பு திறன் மேம்பட்டு அனைவரின் பாரட்டையும் பெறுவீர்கள். இதனால் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணை மகிழ்ச்சியாக இருப்பார். பொதுவாக இது சந்தோஷமான நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: பிரச்சினைகள் மற்றும் சந்தேகங்களை புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். இன்று நீங்கள் சுறுசுறுப்புடனும், உற்சாகத்துடனும் இருப்பது போல் உணர்வீர்கள். உங்கள் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வினை கண்டறிவீர்கள். புதிதாக செய்யும் செயல்களில் அதிக கவனம் தேவை.

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RASIPALAN ON JUNE 11

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