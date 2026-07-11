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பிரச்சினைகளை நேரிட தீர்க்கமான முடிவுகளை எடுக்க வேண்டும் - எந்த ராசிக்காரருக்கு இது பொருந்தும்

ஜூலை 11ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 11, 2026 at 7:24 AM IST

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மேஷம்: நீங்கள் அனைத்து விஷயங்களிலும் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்று விரும்புவீர்கள். இன்றைய தினம் முழுவதும் பலவகையான, குடும்பம் தொடர்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவீர்கள். இளைஞர்கள், ஷாப்பிங் செல்லுதல் அல்லது திரைப்படத்தைப் பார்த்தால் போன்றவற்றில் நேரம் செலவிடும் வாய்ப்பு உள்ளது. குழந்தைகள், நீங்கள் பார்ட்டி தரவேண்டும் என்று உங்களை நச்சரிக்க கூடும்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் அழகின் பால் ஈர்க்கப்பட்டு, அதனை ரசிக்கும் உணர்வு அதிகம் இருக்கும். இதனால் சில முக்கியமான உறவுகள் பாதிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இந்த சூழ்நிலையை தவிர்க்க, உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் உடன் அணுகும்போது, அவர்கள் நிலையைப் புரிந்துகொண்டு பழகவும்.

மிதுனம்: இன்று நீங்கள் சிறிது வருத்தமாக காணப்படுவீர்கள். உங்களுக்கும் உங்களது காதல் துணைக்கும் இடையான பிரிவு இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். உங்களது உணர்வை கட்டுபடுத்த முடியாமல், கோபத்துடன் விவாதத்தில் ஈடுபடும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிலைமையில் சுற்று முன்னேற்றம் ஏற்பட, உங்கள் உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்துவது நல்லது.

கடகம்: உங்கள் கற்பனை திறனை அதிகரிக்க கூடும். உங்களின் கருத்துக்கள் சிறந்து விளங்கும். உங்களின் கௌரவம் அதிகரிப்பதுடன், உங்கள் முயற்சிக்கான பலங்கள் கிடைக்கும். படைப்பாற்றல் அதிகரிக்கும் மற்றும் காரிய சித்தி அடைய ஏற்ற நாளாக அமையலாம்.

சிம்மம்: இன்றைய தினத்தில், உங்கள் வாய்ப்பு எதையும் நீங்கள் தவறாமல் பயன்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்கள் குறிக்கோளை நோக்கி உறுதியாக செயல்பட்டு, உங்கள் சக பணியாளர்கள் கடமையை தவற அனுமதிக்க மாட்டீர்கள். உங்களது வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை பெற, நீங்கள் சிறிது வெளிப்படையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும். மூத்தவர்களின் ஆசியினால், இன்றைய நாள் முழுவதும் உங்களுக்கு உதவி கிடைக்கும்.

கன்னி: குழந்தைகளால் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி உண்டாகும். அவர்கள் படிப்பிலும், மற்ற துறைகளிலும் சிறந்து விளங்குவார்கள். உங்கள் திறமைகள் மேம்படும். வாழ்க்கையில் எது நடந்தாலும், அமைதியாக அதை ஏற்றுக் கொண்டால், சந்தோஷமும், மகிழ்ச்சியும் கிடைக்கப் பெறலாம்.

துலாம்: இன்று உங்களுக்கு நுண் கலைகள் மீது ஆர்வம் இருக்கும். உங்களுக்குள் ஒளிந்து கொண்டுள்ள கலை உணர்வு வெளிப்படும். அழகு உணர்வு மேம்பட்டு, அதனால் வீட்டிற்குள் செய்யப்படும் அலங்காரத்தில், நீங்கள் சில மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவீர்கள்.

விருச்சிகம்: உங்கள் தொழில் துறையில் இணைந்து பணியாற்ற விரும்பும் ஒரு நபரை நீங்கள் சந்திக்கக்கூடும். அவருடன் இன்றைய நாள் பொழுதையும் நீங்கள் கழிப்பீர்கள். இதற்கான பலன்கள், நீங்கள் விரும்பத்தக்க வகையில் இல்லாமல் இருந்தாலும், நீங்கள் பொறுமையுடன் இருந்தால், விரைவில் காரியம் கைகூடும்.

தனுசு: இன்றைய தினத்தில், நீங்கள் பிரச்சினைகளை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. அதனால் பிரச்சினைகளை எதிர்க்கொண்டு, அதனை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இன்று முழுவதும், முக்கிய முடிவுகள் எதையும் எடுக்காமல் இருப்பது நல்லது. மாலையில், எதிர்பாராமல் கிடைக்கும் பலன்கள் காரணமாக நீங்கள் ஆச்சரியமடைந்து, மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.

மகரம்: ஒவ்வொரு நாளும், நம் வாழ்க்கையில் புதுமையாக ஏதேனும் ஏற்படும். நீங்கள் சிறிது மனக்குழப்பம் அடையலாம். அதனால் இன்று முழுவதும், நீங்கள் சிறிது மந்தமாக உணரலாம். ஆனால் பணியை பொறுத்தவரை, நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து முயற்சிகளும் பலன் தரும். உங்கள் வருங்கால முயற்சிகளுக்கான பாதுகாப்பான அடித்தளம் ஒன்றை நீங்கள் ஏற்படுத்துவீர்கள்.

கும்பம்: இன்று, நீங்கள் நிகழ்ச்சிகளில் வாய்ப்புள்ளது! அப்போது புதிய நபர்களை சந்தித்து, அவர்களுடன் ஆக்கபூர்வமான உரையாடல்களில் ஈடுபட்டு, உங்களது அறிவை மேம்படுத்திக் கொள்வீர்கள். நீங்கள் உங்களது ஆற்றல் முழுவதையும் முழுமையாக பயன்படுத்திக்கொள்ள நேரிடும் என்பதால், உங்களுக்கு அசதியும் சோர்வும் ஏற்படலாம். ஆனால் பொதுவாக, இன்று குதூகலம் நிறைந்த ஒரு நாளாக இருக்கும்.

மீனம்: இன்றைய தினத்தில், பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பதற்றமான சூழ்நிலை ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால் தன்னம்பிக்கையை இழக்காதீர்கள். நிலைமையை நீங்கள் பொறுமையுடன் சமாளிக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது. இன்றைய நாளின் முடிவில், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன்கள் கிடைத்து நீங்கள் சந்தோஷம் அடைவீர்கள்.

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