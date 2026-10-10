கன்னி ராசிக்காரர்கள் சுற்றி இருப்பவர்களை மகிழ வைப்பார்கள் - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
அக்டோபர் 10ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : October 10, 2026 at 7:27 AM IST
மேஷம்: இன்று நிதி ஆதாயம் அல்லது நண்பர்கள் சந்திப்பு குறித்த நல்ல செய்தி வரும். நீங்கள் மேற்கொள்ளும் அனைத்து விஷயங்களிலும் 100 சதவீத பங்களிப்பை கொடுப்பீர்கள். அதற்கு சிறந்த வகையில் பலன் கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: நடைமுறைக்கு ஏற்ற வகையில் விரிவாக செயல் திட்டத்தை தயாரித்து பணியாற்ற வேண்டும். இதன் மூலம் வாடிக்கையாளர்களின் கோரிக்கைகளுக்கு ஏற்ற வகையில் பணிபுரிய முடியும். உங்களது அகராதியில், தோல்வி என்பதே இல்லை. நீங்கள் ஒரு நிபுணரை போல பணிபுரிவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில், வீட்டில் குதூகலமும் மகிழ்ச்சியும் நிலவும். வீட்டின் அலங்காரத்தை மேம்படுத்துவதில் அதிக ஈடுபாடு கொள்வீர்கள். குழந்தைகளுடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பீர்கள். அவர்கள் மீது ஈடுபாடு காட்டுவதன் மூலம், நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருந்த பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படும்.
கடகம்: இன்று நீங்கள் செலவுகளை நன்றாக கட்டுப்படுத்துவீர்கள். எனினும், கடுமையாக உழைத்து சம்பாதித்த பணத்தை விரயம் செய்ய விரும்ப மாட்டீர்கள். இது நெருங்கியவர்களின் நியாயமான கோரிக்கைகளை நிறைவேற்ற உதவியாக இருக்கும். உங்களது வேலை தன்மையிலும் மாற்றம் ஏற்படும்.
சிம்மம்: இன்று விஷயங்கள் நீங்கள் எதிர்பார்த்த வகையில் நடக்கும் சாத்தியம் மிகவும் குறைவு. அதனால் நடப்பவை நல்லதற்கு தான் என்ற எண்ணத்துடன் மனதை தேற்றிக் கொள்ள வேண்டும். உங்களுக்கு ஏற்ற சரியான நபரை சந்திப்பீர்கள்.
கன்னி: சூழ்நிலைக்கு ஏற்றபடி நடந்துகொள்ளும் உங்களது தன்மையின் மூலம் உங்களை சுற்றியிருக்கும் மக்களை மகிழ வைப்பீர்கள். காதல் வயப்பட்டிருப்பவர்களுக்கு எதிர்பாராத சம்பவம் நேரிடலாம். அவை உங்களுக்கு சாதகமான விஷயமாகவே இருக்கும். குடும்பத்தினருடன் நேரம் செலவிடவும்.
துலாம்: இன்று ஆக்கப்பூர்வமான நாளாக இருக்காது. ஆனாலும் முயற்சிகள் எதுவுமே வீண் போகாது. அவை தற்போது பலனளிக்கவில்லை என்றாலும், வருங்காலத்தில் நிச்சயம் நல்ல பலன் கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: அலுவலகத்தில் உங்கள் மதிப்பை உயர்த்திக்கொள்ள விரும்புவீர்கள். நீங்கள் உறுதியான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டவர். புதுமையான கருத்துகளை உங்கள் சக பணியாளர்களிடம் பகிர்ந்துகொள்ள ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
தனுசு: உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவிடுவீர்கள். வாழ்க்கைத்துணையுடன் முக்கியமான விஷயங்கள் குறித்து ஆலோசனை செய்வீர்கள். குடும்பத்தினரும் நண்பர்களும், தங்கள் ஆலோசனைகளை வழங்குவார்கள். உற்சாகமான குதுகலமான மாலை உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது.
மகரம்: திருமணம் ஆகாதவர் என்றால், நீங்கள் கனவில் பார்த்த ஒருவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உண்டு. உங்கள் வாழ்க்கைத்துணையை சந்தித்ததில் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். அவர்களிடம் நீங்கள் மனம் திறந்து பேசுவீர்கள். அவரும் உங்கள் மீது, நிபந்தனையற்ற அன்பைப் பொழிவார்கள்.
கும்பம்: பல மணி நேர வேலைக்கு பிறகும் உடன் பணிபுரிபவர்கள் வேலையை நிறைவு செய்யாமல் சாக்குப்போக்கு கூறுவார்கள். உங்கள் பணியை முடித்துவிட்டு, பிறகு மற்றவர்களுக்கு உதவுவது குறித்து யோசிக்கவும். உங்களது வாழ்க்கைத்துணை உங்களுக்கு ஆதரவாக இருந்து மன அழுத்தத்தைப் போக்குவார்.
மீனம்: இன்று உங்களுக்கு ஆதரவு அதிகம் தேவைப்படும். விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக நடைபெறும் என்பதால், மனம் தளர வேண்டாம். போட்டியில் முன்னேறிச் செல்ல உங்கள் கற்பனை திறனை பயன்படுத்தி கொள்ளுங்கள்.