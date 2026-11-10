விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு காதல் மீதான ஆர்வம் அதிகரிக்கும் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
நவம்பர் 10ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : November 10, 2026 at 7:02 AM IST
மேஷம்: இன்று நீங்கள் அமானுஷ்யமான விஷயங்களில் மனதை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். இந்த விஷயங்கள் தொடர்பான புத்தகங்களை வாங்க படித்து அறிந்துகொள்ள விரும்புவீர்கள்.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு தொடர்ந்து துன்புறுத்தல் கொடுத்து வந்த ஒருவரை சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது வருங்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு, அவரை கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது நல்லது. அமைதியாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: நீங்கள் நெடுநாட்களாக ஏற்படுத்த விரும்பிய குடும்பத்தினரின் சந்திப்பை, உங்கள் வீட்டில் இன்று ஏற்பாடு செய்யும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்றைய தினம் அதற்கு உகந்த நாளாக இருக்கும். வாழ்க்கைத் துணை உங்கள் முயற்சியை பாராட்டுவார்.
கடகம்: இன்றைய தினத்தில் நீங்கள் வேடிக்கையான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். வேடிக்கை, வம்பு பேச்சுக்கள், சிரிப்பு மற்றும் குதூகலம் நிறைந்து மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று முழுவதும் பணியிடத்திலேயே இருப்பீர்கள். இல்லத்தரசிகளுக்கு தினசரி பணிகளை தவிர, வேறுவிதமான வேலைகளையும் சமாளிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும். இது ஒரு முக்கியமான நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: இன்று நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள். தேர்வு நெருங்குவதால் மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். அவர்கள் நேரத்தை திறமையாக நிர்வாகித்து பாடங்களை கற்று முடிப்பார்கள்.
துலாம்: உறுதியான மன நிலையுடன் கடுமையான முடிவுகள் எடுக்கும் உங்கள் இயல்பின் காரணமாக, சிறந்த வகையில் பலனடைவீர்கள். உயரதிகாரிகள் உங்களது திறமை மற்றும் செயலாற்றலை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்.
விருச்சிகம்: காதல் மீதான ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். இன்று, நீங்கள் இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள். இதில் தவறு ஏதும் இல்லை. உங்களது எல்லை வரம்பு என்ன என்பதை நீங்கள் நன்றாக அறிவீர்கள்.
தனுசு: ஒரே விதமான பணிகளினால் உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கும். இன்று நீங்கள் குதூகலிக்கும் வகையிலான விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு. அதனால் பொறுமையாக இருக்கவும்.
மகரம்: உங்களது அபரிதமான பேச்சாற்றல் காரணமாக சுற்றி இருப்பவர்களை நீங்கள் உங்கள் வசம் கொண்டு வருவீர்கள். பிரச்சினைகளின் ஆணி வேர் வரை சென்று ஆராய்ந்து, அதற்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள்.
கும்பம்: இன்று நீங்கள் புதைமணலில் சிக்கிக் கொண்டதைப் போலவும், காப்பாற்ற யாரும் இல்லை என்பது போலவும் உணர்வீர்கள். எனினும், எவரின் ஆதரவுmiன்றி செயல்படும் தன்மையுடைய நீங்கள் இதிலிருந்து மீண்டு விடுவார்கள்.
மீனம்: உங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆர்வம் எப்போதும் இருக்கும். அதற்கான காரணத்தை நீங்கள் தேடிக்கொண்டே இருப்பீர்கள். அதனால் இன்று பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டால் அதில் ஆச்சரியப்பட ஒன்றுமில்லை.