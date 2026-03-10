இன்று மனதுக்கு பிடித்த நபரை சந்திக்கப் போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
மார்ச் 19ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : March 10, 2026 at 10:35 AM IST
மேஷம்: அமானுஷ்யமான விஷயங்களில் மனதை ஈடுபடுத்திக் கொள்வதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள். இந்த அறிவை, நல்ல விஷயங்களுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்துவது நல்லது.
ரிஷபம்: உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒருவரை நீங்கள் சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது வருங்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு, அவரை கண்டு கொள்ளாமல் அமைதியாக இருப்பது நல்லது. உங்களது வளமையான எதிர்காலத்தை பாதிக்காத வண்ணம் எதிர்வினை ஆற்றவும்.
மிதுனம்: உங்களுக்கு மனத்துக்கு பிடித்தவரை நீங்கள் சந்திப்பீர்கள். உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையும் உங்கள் முயற்சியை பாராட்டுவார்.
கடகம்: இ நீங்கள் வேடிக்கையான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். வேடிக்கை, வம்பு பேச்சுக்கள், சிரிப்பு மற்றும் குதூகலம் நிறைந்து, இன்றைய தினத்தை மிகவும் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
சிம்மம்: பெரிய நிறுவனங்களில் பணி செய்பவர்கள் மேலதிகாரியின் அதிக அளவிலான எதிர்பார்ப்புகளை பூர்த்தி செய்யும் வகையில், பணிகளை மேற்கொள்வார்கள். இல்லத்தரசிகளுக்கு, அதிக வேலைகளையும் சமாளிக்க வேண்டிய நிலை இருக்கும்.
கன்னி: நெருக்கமான குடும்ப உறுப்பினர்கள் மற்றும் நண்பர்களுடன் நேரத்தை கழிப்பீர்கள். தேர்வு நெருங்குவதால் மாணவர்கள் படிப்பில் கவனம் செலுத்துவார்கள். சொத்துக்களில் முதலீடு செய்வதற்கு இது சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
துலாம்: உறுதியான மன நிலையுடன் கடுமையான முடிவுகள் எடுக்கும் உங்கள் இயல்பின் காரணமாக, சிறந்த வகையில் பலனடைவீர்கள். உயரதிகாரிகள் உங்களது திறமை மற்றும் செயலாற்றலை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவார்கள்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கையில் காதல் மீதான ஆர்வம் அதிகம் இருக்கும். இன்றைய நாளை பொருத்தவரை, வாழ்க்கையில் நீங்கள் இதற்கு அதிக முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள்.
தனுசு: நீங்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் சிக்கிக் கொண்டதைப் போன்ற உணர்வு இருக்கக்கூடும். ஒரே விதமான பணிகளினால் உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கும்; பொறுமையாக இருக்கவும்.
மகரம்: உங்களது அபரிதமான பேச்சாற்றல் காரணமாக, நீங்கள் உங்களைச் சுற்றி இருப்பவர்களை உங்கள் வசம் கொண்டு வருவீர்கள். பிரச்சனைகளின் ஆணி வேர் வரை சென்று ஆராய்ந்து, அதற்கான தீர்வுகளை கண்டுபிடிப்பீர்கள்.
கும்பம்: நீங்கள் புதை மணலில் சிக்கிக் கொண்டதைப் போல உணர்வீர்கள். எனினும், எவரின் ஆதரவும் இன்றி செயல்படும் தன்மையுடைய கும்பராசிக்காரர்கள், இதிலிருந்து மீண்டு விடுவார்கள்.
மீனம்: உங்களுக்கு பயணம் மேற்கொள்ளும் ஆர்வம் எப்போதும் இருக்கும். அதற்கான காரணத்தை நீங்கள் தேடிக் கொண்டு இருப்பீர்கள். அதனால் இன்று நீங்கள் பயணம் மேற்கொள்வதற்கான வாய்ப்பு ஏற்பட்டால் அதில் ஆச்சரியப்பட ஒன்றுமில்லை.