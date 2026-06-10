துலாம் ராசிக்காரர்களின் அனைத்து கேள்விகளுக்கும் இன்று விடை கிடைக்கும் - மற்ற ராசிகளுக்கு எப்படி?
ஜூன் 10ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : June 10, 2026 at 7:15 AM IST
மேஷம்: இசை, நடனம் அல்லது நீண்ட காலமாக ஆர்வம் கொண்டிருக்கும் ஏதாவது விஷயத்தை கற்கும் விருப்பம் நிறைவேறலாம். இன்றைய நாள் சிறப்பாக இருக்கும். இனிமையான வெற்றி கிடைக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள் சோம்பலாகவும், பின்வாங்கும் மனநிலையிலும் இருப்பீர்கள். இது உங்கள் முயற்சிகளில் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தலாம். சோம்பலை நீக்கினால் விரும்பிய அனைத்துமே உங்கள் கைகளுக்கு வந்து சேரும்.
மிதுனம்: உங்கள் பணிகளை செய்து முடிக்க மூளையை கசக்கிப் பிழிய வேண்டியிருக்கும். உங்கள் அசாதாரண புத்திசாலித்தனம், அபாரமான செயல்திறனாக வெளிப்பட்டு இன்று உங்களுக்கு பாதுகாப்பான அரணாகும். குடும்பம் தான் உங்கள் வெற்றிக்கு அடித்தளம் என்பதை ஒருபோதும் மறந்து விடாதீர்கள்.
கடகம்: கடினமாக உழைத்து வேலை அல்லது வியாபாரத்தில் உங்களுக்கான இடத்தை தக்க வைப்பீர்கள். கூட்டாளிகளுடனான உறவு மேம்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு நெருக்கமாகும். குடும்பத்தில் மகிழ்ச்சி நிலவும். உங்கள் அன்புக்குரியவருடன் இன்றைய மாலைப் பொழுதை செலவிடுவீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு முக்கிய தருணம் நிகழும். எனவே சொந்த வாழ்க்கையிலும், வேலையிலும் நாசூக்காக செயல்பட வேண்டும். நடுநிலைமையை கடைபிடியுங்கள். இதனால் சமூகத்தில் உங்களது நற்பெயர் உயரும்.
கன்னி: உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் கலைத்திறன் இன்று வெளிப்படும். உங்கள் நகைச்சுவை உணர்வால், சுற்றி இருப்பவர்களின் மாலைநேரத்தை மகிழ்ச்சியாக்குவீர்கள். இருப்பினும், பிற அவசர காரியங்கள் மற்றும் கடமைகளை செய்வதற்காக உங்கள் சக்தியை கொஞ்சம் சேகரித்து வையுங்கள்.
துலாம்: உங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கான விடைகளும் கிடைக்கும். சிறிய விஷயங்களையும் சிக்கல்களையும் பற்றி கவலைப்படுவீர்கள். இருப்பினும், பல்வேறு வழிகளில் சம்பாதிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது. உங்கள் மனதை சமநிலையை வைத்திருந்தால், வேலையில் அற்புதமான முடிவுகளை எடுக்கலாம்.
விருச்சிகம்: வெவ்வேறு விருப்பங்கள் மற்றும் மனோநிலை கொண்ட மக்களை இன்று சந்திக்கலாம். அதில் சிலர் உங்களை அதிர்ச்சியடையவும், சிலர் ஆச்சரியப்படவும் செய்யலாம். சூழ்நிலைகளை புத்திசாலித்தனம் மற்றும் விவேகத்துடன் கையாள்வது நல்லது.
தனுசு: இன்று நீங்கள் பரவச உணர்வால் ஆக்ரமிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான செயல்பாடுகளால் எடுக்கும் பணி அனைத்தும் சிறப்பாக முடியும். உங்கள் உள்ளார்ந்த குரல், உங்களை சரியான பாதையில் வழிநடத்தும். இந்த நாளை நல்ல நாளாக மாற்றிக் கொள்ளவும்.
மகரம்: வேலை மற்றும் அழுத்தத்தால் ஆற்றல் குறைந்தாலும், உங்கள் உற்சாகம் மட்டும் குறையாது. போட்டியாளர்களுடன் கடுமையாக சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தால், நாளின் பிற்பகுதியில் மிகவும் சோர்ந்துவிடுவீர்கள். எனவே புத்திசாலித்தனமாக செயல்படவும்.
கும்பம்: சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பரப்புவீர்கள். நீங்கள் களத்தில் முன்னணியில் நிற்பதாக உணர்ந்தாலும், பின்னால் திரும்பிப் பார்த்தால், யாரும் உங்களைப் பின்தொடராமல் இருக்கும் சூழல் ஏற்படலாம்.
மீனம்: உங்களுக்கு செலவுகள் அதிகம் இருக்கும். எனவே தேவையுள்ள செலவுகளுக்கு திட்டமிட்டு, தேவையற்ற செலவுகளை தவிர்க்கவும். சேமித்தல் அவசியத்தை உணர வேண்டும். தக்க தருணத்தில் அந்த சேமிப்பு உங்களுக்கு கைகொடுத்து உதவலாம்.