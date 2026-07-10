விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் நிதானமாக செயல்படும் காலம் இது - உங்க ராசிக்கு நாள் எப்படி இருக்கும்?
ஜூலை 10ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 10, 2026 at 6:59 AM IST
மேஷம்: உங்களால் இன்று சிலரின் இதயங்கள் புண்படலாம். மற்றபடி உங்களுடைய காதல் வாழ்க்கை சிறப்பானதாக இருக்கும். பிரியமானவரின் தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய தயாராக இருப்பீர்கள். திருமணமானவர்களின் உறவுகள் வலுவாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: பணிகள் இன்று மிக கடினமாக இருக்கலாம். இருப்பினும் அதற்கான பலன்கள் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு இருக்காது. மாலை நேரத்தில் ஓய்வு மற்றும் காதல் கனிந்த பேச்சுகளால் மகிழ்ச்சியடைவீர்கள்.
மிதுனம்: சுற்றியிருப்பவர்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். வியாபார சிக்கல்களை கவனமாக கையாள வேண்டும். வியாபார ரீதியான பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம்.
கடகம்: மற்றவர்கள் செய்யவேண்டிய பணிகளையும் நீங்களே செய்து வேலைப்பளு ஏற்படுத்திக் கொள்வதை தவிர்க்கவும். தொழிலில் எதிரிகள் மற்றும் போட்டியாளர்கள் தங்கள் தந்திரத்தில் தோல்வி அடைவார்கள்.
சிம்மம்: உணர்ச்சிகளுக்கு ஆட்படாதிருங்கள். இன்று உங்கள் வீட்டை மீண்டும் அலங்கரிக்கவும் புதுப்பிக்கவும் வாய்ப்புகள் உள்ளன. இன்றைய நாள் உங்களுக்கு ஏற்றம் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கும்.
கன்னி: உங்களுக்கு இன்று கிடைக்கக்கூடிய பட்டப்பெயர் மிகுந்த மன உளைச்சலையும், வேதனையையும் ஏற்படுத்தலாம். இதுவரை சேமித்து வைத்ததற்கு மேல் இழப்பு ஏற்பட வாய்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும், உங்கள் திருமண உறவில் மகிழ்ச்சியை எதிர்பார்க்கலாம்.
துலாம்: உங்கள் நாகரீக உணர்வினால் வலிமையான ஆளுமையை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். மற்றவர்களின் கவனத்தை உங்கள் பக்கம் ஈர்க்க வாய்ப்பு உள்ளது. முக்கியமானவர்களை சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளது. காதல் உணர்வு ஏற்படலாம்.
விருச்சிகம்: நிதானமாக செயல்படும் காலம் இது. சரியான முடிவு எடுப்பதற்கு நேரம் எடுத்துக்கொள்வது அவசியம். எந்தவொரு முடிவையும் நன்கு ஆலோசனை செய்த பிறகே எடுக்கவும். இல்லையெனில், உங்கள் முயற்சிக்கான பலன் கிடைக்காமல் போகலாம்.
தனுசு: உங்கள் எண்ணம் மற்றும் உணர்ச்சிகள் அதிகரிப்பதால், பிறர் முன்பு நீங்கள் உணர்ச்சிவசப்படுபவர் போல் தோன்றலாம். முற்பகலில் குடும்பம் அல்லது தொழில் சம்பந்தமான சந்திப்புகள் ஏற்படக்கூடும். மாலையில் உங்களை புத்திசாலியாக காட்டிக்கொள்ள முயல்வீர்கள்.
மகரம்: வேலைப்பளு அதிகம் இருந்தாலும், தனிப்பட்ட தேவைக்காக சிறிது நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். பணியாற்றும் இடத்தில் மற்றவர்களின் புகழ்ச்சிக்கும், இனிப்பான வார்த்தைக்கு மயங்கி விடாதீர்கள். இல்லையெனில், பெரும் ஆபத்தை சந்திக்க வேண்டி வரும்.
கும்பம்: இன்று கொண்டாட்டங்களும், சந்தோஷங்களும் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். புதிய நண்பர்கள் கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. அத்துடன், அவர்களின் முக்கிய தேவைகளை பூர்த்தி செய்வீர்கள்.
மீனம்: இன்று, நீங்கள் மற்றவர்களுடன் இணைந்து செய்யும் செயலால் நன்மை கிடைக்கும். திருமணம் ஆகாதவராக இருந்தால், உங்களுடைய வாழ்க்கைத்துணையை கண்டுபிடிப்பீர்கள். வேலையில் உங்களை புரிந்து கொண்டுள்ள சிறந்த பங்குதாரரை சந்திக்க வாய்ப்பு உள்ளது.