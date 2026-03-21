இன்று கடக ராசிக்கு அதிர்ஷ்ட காற்று வீசும்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 21ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 21, 2026 at 7:17 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்கள் திறமையை சிறந்த முறையில் வெளிப்படுத்துவீர்கள். திட்டங்களை சிறப்பாக தீட்டி, பணியில் சிறந்த வகையில் ஆலோசனைகளை வழங்கி, அதன் மூலம் சிறந்த பலனைப் பெறுவீர்கள்.
ரிஷபம்: இன்று நீங்கள், விதிக்கு கட்டுப்பட்டு நடக்கும் நிலைக்கு தள்ளப்படுவீர்கள். விதியின்படி நடக்கட்டும் என்று நீங்கள் நினைத்துக் கொண்டாலும், நல்லவை நடக்கும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்க்க வேண்டாம். தவறான முடிவுகளை எடுக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மிதுனம்: இன்று நீங்கள் எந்த வேலையை தொடங்கினாலும், அது எந்தவித தாமதமும் இன்றி வெற்றிகரமாக முடியும். இருப்பினும் வேலைகளைஒ திட்டமிட்டு செய்யவும். உங்கள் வேலைக்குரிய வெகுமதி அல்லது பலன் விரைவில் கிடைக்கும்.
கடகம்: இன்று அதிர்ஷ்ட காற்று உங்கள் பக்கம் வீசும். நிலம், வீடு அல்லது கட்டிடம் தொடர்பான வர்த்தகத்தில் நீங்கள் லாபம் அடையும் வாய்ப்பு உள்ளது. மொத்தத்தில் இன்று லாபகரமான நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: எதையாவது வித்தியாசமாக செய்ய வேண்டும் என்று ஆர்வத்துடன் காணப்படுவீர்கள். இன்று நாள் முழுவதும் மிகுந்த உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். உங்கள் நட்சத்திரங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், சவால்களில் வெற்றி பெறுவீர்கள்.
கன்னி: இன்றைய நாள் முழுவதும் இனம்புரியாத பயம் உங்கள் மனதை ஆக்கிரமித்திருக்கும். அதிக நேரம் நண்பர்களுடன் செலவிடும் சூழ்நிலைகளில் இருந்து தெளிவு பிறக்கும். நீங்கள் இன்று சற்று எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டிய நாள்.
துலாம்: இன்றைய நாள் உங்களுக்கு சிறப்பானதாக இருக்கும். உங்களிடம் உள்ள திறமையை உலகிற்கு வெளிப்படுத்துவீர்கள். மற்றவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் என்பதை கூர்ந்து கவனித்து, கவனமாக பேசவும் செயல்படவும் வேண்டும் என்பதை கருத்தில் கொள்ளுங்கள்.
விருச்சிகம்: இன்று புதிய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட புத்துணர்ச்சியுடன் தயாராக இருப்பீர்கள். ஆனால், அவை நீங்கள் எதிர்பார்த்த விதத்தில் நடைபெறாமல் போகவும் வாய்ப்பு உள்ளது. எனினும் நம்பிக்கையை கைவிட வேண்டாம்.
தனுசு: வார்த்தைகளை விட, செயல்கள் மிகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். நீங்கள் நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை, வெற்றிகரமாக செய்து முடிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது.
மகரம்: உங்கள் நம்பிக்கை, நீங்கள் செல்ல வேண்டிய இடத்துக்கு உங்களை கொண்டு சேர்க்கும். உங்கள் செயல்பாடுகள் இலக்கை எட்ட உதவும். எனினும் மிகவும் கவனத்தோடு செயல்பட வேண்டும்.
கும்பம்: கொண்டாட்டங்களுக்கு காரணம் தேடுவதற்கு இன்று அவசியமே இருக்காது. அவை தானாக வந்து சேரும். இன்று எந்த ஒரு செய்தி உங்களுக்கு வந்து சேர்ந்தாலும், நீங்கள் அதை கொண்டாடவே விரும்புவீர்கள்.
மீனம்: இன்று, உங்களுக்கு நிதி ரீதியான சில பிரச்சினைகள் ஏற்படும் வாய்ப்பு இருப்பதாக தெரிகிறது. அதனால், நிதி தொடர்பான விஷயங்களை செய்யும்போது கூடுதல் கவனத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.