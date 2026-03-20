இன்று ஆச்சரியமான நாள் காத்திருக்கிறது - எந்த ராசிக்காரர்களுக்கு தெரியுமா?

மார்ச் 20ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

Published : March 20, 2026 at 7:08 AM IST

மேஷம்: நீண்ட காலமாக கற்க வேண்டும் என்று ஆவலாக இருந்த ஒரு செயலை கற்கும் சூழல் உருவாகலாம். இந்த நாள், ஒரு நல்ல, சிறப்பான நாள். மேலும் இனிமையான வெற்றியை கொடுக்கும் என்று தெரிகிறது.

ரிஷபம்: உணர்ச்சிவசப்படாமல் இருக்க முயற்சி செய்ய வேண்டும். மேலும், குடும்பத்தில் சண்டை வெடிக்கலாம் என்று கணிப்பு சொல்கிறது. நீங்கள் மோதல்களைத் தவிர்ப்பதும், பிரச்சனையை சரியாக கையாள உதட்டில் புன்னகையை அணிந்துக் கொள்வது அவசியம் என்று அறிவுறுத்துகிறோம்.

மிதுனம்: ஒரு ஆச்சரியகரமான பயனுள்ள நாள் உங்களுக்காக காத்திருக்கிறது. வேலை உயர்வும், அதற்கு ஏற்றவாறு பொறுப்புகளும் அதிகரிக்கும். இருந்தாலும்கூட, வெற்றி மற்றும் பாராட்டுக்களை உங்கள் தலையில் ஏற்றிக் கொள்ள வேண்டாம்.

கடகம்: இன்று, உங்களின் மன ஓட்டத்தை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம். இல்லையெனில் உங்களின் அருகில் இருப்பவர்களே பாதிக்கக்கூடும். எழுத்தாளர்களுக்கு சாதகமான நாளாக இன்று அமையப் பெறலாம். கலைத்துறையில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்களுக்கு இன்று உகந்த நாளாக அமையும்.புது முயற்சிகள் செய்வதற்கு ஏற்ற நாளாக இந்நாள் அமையும்.

சிம்மம்: உங்களின் செலவுகளை கட்டுப்படுத்துதல் அவசியம், இல்லையெனில் நெருக்கடிகளை சந்திக்க நேரிடலாம். தேவையற்ற செலவுகளை செய்வதை கட்டுப்படுத்துதல் உங்களுக்கு நன்மை பயக்கும்.

கன்னி: உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்கள் இன்ப அதிர்ச்சியை தருவதுடன், அவர்களும் அதை உங்களிடமிருந்து எதிர் பார்க்கலாம். வியாபாரத்தில் ஈடுபட்டு உள்ளவர்களுக்கு உகந்த நாளாக இந்நாள் அமையும். உங்களின் கடந்தகால தவறுகளை ஒப்புக்கொண்டு, மீண்டும் அந்த தவறை செய்யாமல் இருத்தல் நன்மை பயக்கும்.

துலாம்: உங்களின் கடந்த கால அனுபவத்தைக் கொண்டு புத்திசாலித்தனமான எதிர்காலத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள். உங்களுக்கு சொந்தமான விலை உயர்ந்த பொருள்கள் மீது உரிமை கொண்டாடலாம். சிறு சிக்கல்கள் உங்களை கவலைக்கு உள்ளாகலாம்.

விருச்சிகம்: ஆரோக்கியத்திற்கான குறிப்புகள் கொடுக்கும் மனநிலையில் இன்று இருக்கிறோம். ஆரோக்கியமான உணவு பழக்கங்களைப் பின்பற்றி, உடல்பருமன் ஏற்படுவதைத் தவிர்க்க தொடர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்யவும். ஒழுங்கற்ற உணவு பழக்கம் மற்றும் ஆரோக்கியமற்ற வாழ்க்கை முறை பல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும். ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ணுங்கள், சந்தோஷமாக இருங்கள்.

தனுசு: இன்று வேலையிடத்தில் பணிச்சுமை கூடும். இருப்பினும், இதை நீங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான சவாலாக எடுத்துக் கொண்டு நேர்மறையாக பணியாற்றுவீர்கள். சொந்த வாழ்க்கையில் உங்கள் நண்பர்கள் பட்டியல் இனி நீளும் வாய்ப்பு தென்படுகிறது. ஒட்டுமொத்தமாக இன்று நீங்கள் உற்சாகமாக செயல்படுவீர்கள்.

மகரம்: இன்று, கையில் ஒரு கப் காபியுடன் ஓய்வாக இருக்க விரும்புவீர்கள். அப்போது, உங்கள் பழைய நினைவுகளை புரட்டிப் பார்த்து பொன்னான தருணங்களை அசைபோட்டு மகிழ்வீர்கள். வைத்திருக்க விரும்புவீர்கள். முன்பொரு காலத்தில் உங்களுடைய மனதிற்கு நெருக்கமாக இருந்தவருடன் மீண்டும் தொடர்பு ஏற்படுத்திக் கொள்ள சந்தர்ப்பம் கிடைக்குமா என்று முயற்சிக்க விரும்புவீர்கள்.

கும்பம்: வாழ்க்கையின் முக்கிய முடிவுகளில் உணர்வுபூர்வமாக முடிவெடுக்க வேண்டாம். பகுத்தறிவுடன் செயல்பட வேண்டிய விஷயங்களில் உணர்வுபூர்வமாக முடிவெடுப்பது உங்கள் பாதையில் ஒரு தடைக்கல்லாக மாறும். இதை உணர்ந்து முடிவெடுக்கும்போது உணர்ச்சிவசப்படும் பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த கற்றுக்கொள்ளுங்கள்; இல்லையெனில், அதற்காக அதிக விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கும்.

மீனம்: இன்றைய நாள் முழுவதும் காதல் துணையோடு பிஸியாக இருப்பீர்கள். காதல் துணை இல்லாதவர்கள், தனக்கு பொருத்தமான துணையை கண்டுபிடிப்பதிலும், திருமணமானவர்கள் தங்கள் உறவில் ஒரு புதிய நெருக்கத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் செயல்படுவார்கள். பணி தொடர்பான உங்கள் அணுகுமுறையில் மாற்றங்கள் ஏற்படும். வாழ்க்கையில் மிகவும் கவனமாக மாறிவிடுவீர்கள். இந்த மாற்றங்களின் பலன்களை சற்று காலத்திலேயே நீங்கள் அனுபவிக்கமுடியும்.

