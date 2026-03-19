துலாம் ராசிக்காரர்களின் எல்லா கேள்விகளுக்கும் விடை கிடைக்கும் நாள் இது - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 19ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 19, 2026 at 7:01 AM IST
மேஷம்: இசை, நடனம் அல்லது நீண்ட காலமாக நீங்கள் ஆர்வம் கொண்ட ஏதாவது விஷயத்தை கற்க வேண்டுமென்ற உங்கள் ஆசை இன்று நிறைவேறலாம். இந்த நாள் சிறப்பானது மற்றும் வெற்றியை கொடுக்கும்.
ரிஷபம்: சோம்பலாகவும், பின்வாங்கும் மனநிலையிலும் இருப்பீர்கள். இது உங்கள் முயற்சிகளில் தாக்கங்களை ஏற்படுத்தலாம். உங்கள் சோம்பலையும் மந்தநிலையை நீக்க முயற்சியுங்கள். பிறகு விரும்பிய அனைத்துமே உங்கள் கைகளுக்கு வந்து சேரும்.
மிதுனம்: இன்று, உங்கள் பணிகளை செய்து முடிக்க மூளையை கசக்கிப் பிழிய வேண்டியிருக்கும். உங்கள் அசாதாரண புத்திசாலித்தனம், அபாரமான செயல்திறனாக வெளிப்பட்டு இன்று உங்களுக்கு பாதுகாப்பான அரணாகும்.
கடகம்: கடினமாக உழைத்து வேலை அல்லது வியாபாரத்தில் உங்களுக்கான இடத்தை தக்க வைப்பீர்கள். கூட்டாளிகளுடனான உறவு மேம்படும். வாழ்க்கைத் துணையுடனான உறவு நெருக்கமாகும்.
சிம்மம்: இன்று சொந்த வாழ்க்கை அல்லது வேலை தொடர்பான முக்கிய விஷயத்தை கவனமாக கையாண்டு, நாசூக்காக செயல்பட வேண்டும். இன்று சமூகத்தில் உங்கள் நற்பெயர் உயர்ந்து மிகப்பெரிய ஊக்கத்தை கொடுக்கும் என்பது நிச்சயம்.
கன்னி: உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் கலைத்திறன் இன்று வெளிப்படும். உங்கள் நகைச்சுவை உணர்வால், சுற்றியிருப்பவர்களை மகிழ்ச்சியாக்குவீர்கள். இருப்பினும், பிற அவசர காரியங்கள் மற்றும் கடமைகளை செய்வதற்காக உங்கள் சக்தியை கொஞ்சம் சேகரித்து வையுங்கள்.
துலாம்: உங்கள் எல்லா கேள்விகளுக்கான விடைகளும் இன்று கிடைக்கும். சிறிய விஷயங்களையும் சிக்கல்களையும் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். உங்கள் மனதை சமநிலையில் வைத்திருந்தால், வேலையில் அற்புதமான முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் வெவ்வேறு விருப்பங்கள் மற்றும் மனநிலை கொண்ட மக்களை சந்திக்கலாம். சில நேரங்களில், உங்களுடைய வெற்றியை பிறர் வேறுபட்ட விதத்தில் புரிந்துகொள்வார்கள். எனவே, புத்திசாலித்தனம் மற்றும் விவேகத்துடன் கையாள்வது நல்லது.
தனுசு: இன்று நீங்கள் பரவச உணர்வால் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டிருப்பீர்கள். உங்கள் ஆக்கப்பூர்வமான செயற்பாடுகளால் நீங்கள் எடுக்கும் பணி அனைத்தும் சிறப்பாக முடியும். உள்ளுணர்வின்மீது நம்பிக்கை வையுங்கள். அது சரியான பாதையில் உங்களை வழிநடத்தும்.
மகரம்: நாள் முழுவதும் வேலை மற்றும் பொறுப்புகளால் சூழப்பட்டிருப்பதால் அழுத்தம் ஏற்படும். இதனால் உங்கள் ஆற்றல் குறைந்தாலும், உற்சாகம் மட்டும் குறையாது. போட்டியாளர்களுடன் கடுமையாக சண்டையிட்டுக் கொண்டிருந்தால், நாளின் பிற்பகுதியில் மிகவும் சோர்ந்துவிடுவீர்கள்.
கும்பம்: சமாதானத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் பரப்ப வேண்டுமென்ற உங்கள் விருப்பம் இன்று நிறைவேறும். எனினும், பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படுவதை உறுதிப்படுத்த வேண்டுமானால், உங்கள் சொந்த முன்னுரிமைகள் மற்றும் நலன்களை தியாகம் செய்ய வேண்டும்.
மீனம்: இன்று சரியாக திட்டமிட்டு, தேவையற்ற செலவுகளைத் தவிர்க்கவும். செலவுகளைக் கட்டுப்படுத்தி சேமித்தல் அவசியமாகும். தக்க தருணத்தில் அந்த சேமிப்பு உங்களுக்கு கைகொடுத்து உதவலாம்.