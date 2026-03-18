சிம்ம ராசிக்காரர்களுக்கு நற்செய்திகள் காத்திருக்கு - உங்க ராசிக்கு எப்படி?
மார்ச் 18ஆம் தேதி புதன்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : March 18, 2026 at 7:07 AM IST
மேஷம்: உடனடியாக துரித முடிவுகளை அந்த இடத்திலேயே எடுக்கும் திறன்களை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், உங்களுடைய முடிவுகளை நீண்ட கால தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விஷயங்களில் முடிவெடுக்கும்போது, பிறரின் ஆலோசனைகளைக் கேட்பது நல்லது.
ரிஷபம்: இன்று உங்களுக்கு சுமாரான நாள். எந்தவொரு வருத்தமோ அல்லது கவலையோ இன்றைக்கு ஏற்படாது. எனினும், சக்திக்கு மீறி ஒரு நேரத்தில் பல விஷயங்களை நீங்கள் கையாள வேண்டியிருந்தாலும் பாராட்டைப் பெறாமல் போவதற்கும், மன அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு.
மிதுனம்: தினசரி வேலைகளில் இருந்து ஒரு இடைவெளி எடுத்துக்கொள்ளலாம். புத்துணர்வு பெற இன்ப சுற்றுலா மேற்கொள்ளலாம். எதிர்பாலினத்தவரிடமிருந்து உங்களுக்கு இயல்பாகவே ஆதரவு கிடைக்கும். மாலை நேரத்தில் தியானம் செய்வது அல்லது உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.
கடகம்: உங்கள் வேலைக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள். ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியை விரைவாகவும், கவனமாகவும் முடிப்பீர்கள். வேலைக்கான ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். வெளியே சென்று நண்பர்களை சந்திப்பதில் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களுக்காக சில நற்செய்திகள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. இது உங்கள் பணியிடத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும்; உங்கள் உள்ளார்ந்த திறமைகளுக்கு இன்று அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து உற்சாகமூட்டும் வார்த்தைகளும், நல்ல ஆதரவையும் எதிர்பார்க்கலாம்.
கன்னி: உங்கள் பேச்சுத்திறமை மற்றும் படைப்பாற்றலே உங்களுக்கு வல்லமை மிக்க ஆயுதங்கள் என்றே சொல்லலாம். ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறையையும் மகிழ்ச்சியையும் நீங்கள் பரப்ப வேண்டும். ஏதாவது அழுத்தமோ அல்லது சுமையோ இருந்தால் மட்டுமே, உங்கள் கற்பனை முழுமையாக வெளிப்படும்.
துலாம்: உங்களுடைய வட்டத்தில் இருக்கும் நண்பர் ஒருவர் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார். எந்தவொரு கஷ்டமும் இல்லாமல் மற்றொரு கூட்டுத் திட்டத்தை ஆரம்பிப்பீர்கள். உங்கள் தொழில் திறமையும், வேலையில் காட்டும் அக்கறையும் உரிய மதிப்பைப் பெறும்.
விருச்சிகம்: முதலாளியிடம் இருந்து திட்டு வாங்க வேண்டியிருக்கும். மேலும், சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்காது. தொழில் வாய்ப்புகளை எதிர்பார்க்கும் புதுமுகங்களுக்கு நேர்காணலில் வெற்றி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.
தனுசு: இன்று உங்களிடமிருந்து பணம் எளிதாக கைநழுவும் வாய்ப்பு உள்ளது. தேவையற்ற செலவிங்களை குறைக்க முயலுங்கள். நாள் முழுவதும் நிதி தேவைகளை சமாளிக்க முயற்சித்தாலும், மாலை வேளையில், நேர்மறை ஆற்றல் நிறைந்து காணப்படும். அமைதியாக அமர்ந்து ஓய்வெடுக்க விரும்புவீர்கள்.
மகரம்: உங்கள் வேலையை முடிப்பதற்காக நாள் முழுவதும் செலவிட்ட பிறகு, எதிர்காலத்திற்காகத் திட்டமிடுவீர்கள். திடீரென எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கலாம், ஆனால் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்தினால் நல்லது என்பதை கவனமாக ஆலோசிக்க வேண்டும்.
கும்பம்: அனைத்தையும் தெரிந்துக் கொள்ளவேண்டும் என ஒரு சில நாட்கள் முயற்சிப்பீர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் இன்று. நீங்கள் ஒரு தகுதிவாய்ந்த எதிரியும் கூட என்பதை நிரூபிப்பீர்கள். உங்கள் சொந்த நலனுக்காக எதிரிகளின் திட்டங்களை நீங்கள் தவிடுபொடியாக்குவீர்கள்.
மீனம்: வாழ்க்கையில் நிதி திட்டமிடல் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. இன்று அதற்காக உங்கள் ஆற்றலை நீங்கள் செலவிடுவீர்கள். திடீரென்று உங்கள் பணத்தை நீங்கள் இழக்கலாம்.