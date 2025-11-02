விரைவில் வெளிநாடு செல்ல போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
நவம்பர் 2ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.
Published : November 2, 2025 at 6:55 AM IST
மேஷம்: உங்கள் திறமையான பணிக்கு பாராட்டு கிடைக்கும். விஞ்ஞானம் அல்லது கலைத்துறை மாணவராக இருந்தால் நீங்கள் இன்று ஒரு புதிய சாதனையை புரிய போகிறீர்கள். மேற்படிப்புக்கு வெளிநாடு செல்ல வாய்ப்பு உள்ளது.
ரிஷபம்: ஏதோ ஒன்றைப் பெற வேண்டும் என்று உங்கள் மனதில் இலக்கு வைத்திருந்தால், அதில் தொடக்கத்தில் பின்னடைவுகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். ஆனால் இறுதியில், வெற்றி பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: மதம், கலாச்சாரம், மற்றும் அறிவுசார் பணிகளில் நாள் முழுவதும் ஈடுபட்டிருப்பீர்கள். தொண்டு நிறுவனம் அல்லது அறக்கட்டளை பணிகளுக்காக செலவுகள் செய்வீர்கள். வணிக ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ள சிறந்த நாள்.
கடகம்: சில புதிய சூழ்நிலைகளைக் கையாள வேண்டிய நிலை ஏற்படும். எதிலும், முன்னெச்சரிக்கையோடு இருப்பது நல்லது. நாளின் பிற்பகுதியில் முக்கியமான முடிவை எடுப்பீர்கள்.
சிம்மம்: இன்று கவனமாக அனைத்தையும் செய்ய வேண்டும். உங்கள் மனநிலையில் பல மாறுதல்கள் ஏற்படலாம். குறிப்பாக காலை நேரத்தில் எரிச்சலூட்டும் மனநிலை நிலவலாம். இதனால் பதற்றமாக இருப்பீர்கள்.
கன்னி: சிறிய பிரச்சனைகள் மீது அதிக கவனம் செலுத்த வேண்டாம். அவ்வாறு செய்தால் நெருங்கிய உறவுகளை விட்டு பிரியும் நிலை ஏற்படலாம். சட்ட விஷயங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக தீர்ப்பு வரும். மாலையில் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.
துலாம்: சலிப்பூட்டும் அன்றாட வாழ்க்கையிலிருந்து சற்று விலகிச் சென்று விடுமுறையை அனுபவியுங்கள். இந்த பயணத்தினால் உங்களுக்கு புத்துணர்வு ஏற்படுவதோடு, அறிவும் அனுபவமும் அதிகரிக்கும்.
விருச்சிகம்: வாழ்க்கைத் துணையுடன் சுற்றுலா செல்வதற்கான வாய்ப்புள்ளது. காதல் நிறைந்த வாழ்க்கைக்கு தயாராகுங்கள். திருமணம் யோகம் கைக்கூட போகிறது. பணியிடத்தில் பாராட்டு பெறுவீர்கள்.
தனுசு: எதிர்ப்பார்த்தை விட நல்ல நாளாக அமையும். பிறரின் திறமையை பார்த்து வியந்து போவீர்கள். ஒரு நொடி கூட தயங்காமல் அவர்களை பாராட்டுவீர்கள். பிரியமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள்.
மகரம்: நேர்மறையான அணுகுமுறை, விடாமுயற்சி ஆகிய பண்புகளால் நீண்ட காலமாக காத்திருந்த வெற்றி இன்று உங்களை தேடி வந்து சேரும். உங்களுக்கு ஆதரவாக குடும்பத்தினர் இருப்பார்கள். குடும்பத்துடன் அதிக நேரம் செலவழிப்பது நிம்மதி தரும்.
கும்பம்: நடைபெறவே முடியாத விருப்பங்களை விட்டு விடுங்கள். இல்லையென்றால், யதார்த்தத்தை எதிர்க்கொள்ளும்போது ஏமாற்றமே மிஞ்சும். உங்களிடம் இருப்பதை வைத்து திருப்தியாக வாழ கற்றுக் கொள்ளுங்கள்.
மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்கள் ஏற்படும். முரண்பாடுகள் முடிந்த பிறகு கூட, அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர காலம் எடுக்கும். முன்னேற்றத்தை விரும்பினால் வேறு வேலை தேட தயாராகுங்கள்.