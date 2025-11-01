ETV Bharat / spiritual

இன்றைய ராசிபலன்: நவம்பர் மாதத்தின் முதல் நாள் எப்படி இருக்கப்போகிறது?

நவம்பர் 1ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை பார்க்கலாம்.

ETV Bharat Tamil Nadu Team

November 1, 2025

மேஷம்: உங்களுக்கு சாதகமாக நாளாக அமையும். சில சிக்கல்களில் இருந்து வெளி வருவீர்கள். நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை உணரும் நாளாக இருக்கும்.

ரிஷபம்: பிடித்தவர்கள் மீது சந்தேகம், அவநம்பிக்கை, பாதுகாப்பற்ற உணர்வுகள் தோன்றலாம். வீட்டில் சங்கடமான சூழல் நிலவலாம். இன்றைய தினம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியானதாக இருக்காது. கவனமாக இருங்கள்.

மிதுனம்: தினசரி நடவடிக்கைகளில் இருந்து ஒரு இடைவெளி எடுக்க போகிறீர்கள். புத்துணர்வூட்ட பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் உள்ளது. விருப்பமானவர்களுடன் நேரத்தை செலவிடுங்கள்.

கடகம்: உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக அமையும். எதிர்பார்த்து காத்திருந்த விஷயம் நடைபெறும். வியாபார அறிவினால் லாபம் காணப்போகும் நாள். உங்கள் தலைமைப் பண்பினால் பாராட்டு பெறுவீர்கள்.

சிம்மம்: ஒரு உற்சாகமான செய்தி வந்து சேரும். குறிப்பாக பணிச்சூழலில், உங்களின் திறமைக்கு ஏற்ற பெரிய பொறுப்புகள் வழங்கப்படலாம். அவற்றை நீங்கள் சிறப்பாக செய்து முடித்து அனைத்திலும் வெற்றி காண்பீர்கள்.

கன்னி: பிறருடன் இணக்கமான இருப்பீர்கள். கலைத் திறன் உங்களுடைய சிறப்பான ஆயுதமாக இருக்கும். ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனை மற்றும் நல்ல எண்ணத்தால் அனைத்திலும் வெற்றி பெறுவீர்கள்.

துலாம்: செல்வாக்குமிக்க ஒரு நண்பரால் இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் கிட்டும். எந்தவொரு தடையுமின்றி புதிய வணிகம் ஒன்றை தொடங்கலாம். உங்கள் செயல்திறன் மற்றும் கடின உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.

விருச்சிகம்: இதுவரை, அதிகபட்ச உயரங்களை தொட்ட நீங்கள் இன்று தொழில் ரீதியான தாழ்வுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். மேலதிகாரி மற்றும் சக ஊழியர்களின் செயல்கள் சிறிது வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும். எப்படியிருந்தாலும், இந்த நாளின் முடிவில் குடும்பத்தால் மன மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள்.

தனுசு: இன்று நீங்கள் அனைத்து வேலைகளையும் ஆர்வமுடன் செய்வீர்கள். நீதி நேர்மைக்காக உண்மையான உறுதியுடன் செயல்படுங்கள். அநீதி மற்றும் பாகுபாட்டை எதிர்ப்பதில் தவறில்லை.

மகரம்: அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிந்து புது வேலைக்கு செல்லும் வாய்ப்புள்ளது. எதிர்காலத்திற்காக என்ன செய்யலாம் என்பதை திட்டமிட்டு செயல்படுவீர்கள். திடீர் லாபம் கிடைக்கலாம். இருப்பினும், அந்த லாபத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி நல்ல திட்டத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.

கும்பம்: உங்களது மனதை புரிந்து நடந்து கொள்பவர் கிடைப்பார். பணியிடத்தில், ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் நற்பெயருக்கு உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை மேலும் மெருகூட்டும்.

மீனம்: வாழ்க்கைக்கான நிதித் திட்டத்தை தீட்டுவது மிகவும் முக்கியமானது. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் எதிர்பாராத நோயால் வருத்தம் ஏற்படும். ஆனால், விரைவில் சரியாகிவிடும் என்பதால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.

