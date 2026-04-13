இன்று நல்ல செய்தி வந்து சேரப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார் தெரியுமா?
ஏப்ரல் 13ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று, மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்
Published : April 13, 2026 at 7:11 AM IST
மேஷம்: உங்களுக்கு பெரிய அளவிலான நண்பர் வட்டம் இருக்கலாம். அவற்றில் பெரும்பாலானோர் சாதாரண நண்பர்களாக இருந்தாலும், சிலநேரங்களில் உங்களுக்கு சாதகமாக செயல்பட்டு, சில சிக்கல்களில் இருந்து உங்களை வெளிகொணர அவர்கள் உதவலாம். நண்பர்களின் முக்கியத்துவத்தை உங்களுக்கு உணர்த்தும் சந்தர்ப்பங்கள் அமையும்.
ரிஷபம்: மக்கள் மற்றும் பொருட்கள் மீது இன்று நீங்கள் அதிக உணர்வுபூர்வமாக உரிமை கொண்டாடலாம். எல்லாவற்றின் மீதும், குறிப்பாக மனிதர்கள் மீது சந்தேகமும், அவநம்பிக்கையும், பாதுகாப்பற்ற உணர்வுகளும் தோன்றலாம். நெருக்கமானவர்களின் உணர்வுகள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகள் மீதும் சந்தேகம் ஏற்படும் சாத்தியங்களும் உள்ளன. வீட்டில் சங்கடமான சூழலும், மகிழ்ச்சிக்கான ஏக்கமும் வெளிப்படும். இன்றைய தினம் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியானதாக இருக்காது. கவனமாக, விவேகமாக நடந்துக் கொள்ளுங்கள்.
மிதுனம்: தினசரி நடவடிக்கைகளில் இருந்து ஒரு இடைவெளி எடுக்க போகிறீர்கள். உங்களை புத்துணர்வூட்ட உல்லாசப் பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்புகள் தென்படுகின்றன. பிறரிடம் இருந்து இயல்பாகவே உங்களுக்கு நன்மைகள் கிடைக்கும் சூழ்நிலைகள் தெரிகிறது. மனம் விரும்புவருக்கு நெருக்கமாகும் நடவடிக்கைகளை எடுப்பீர்கள்.
கடகம்: சிறந்த மற்றும் விதிவிலக்கான ஒரு நாள் உங்களை எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறது. பேச்சுவார்த்தைகளை நடத்தும் போது வியாபார அறிவும், நுணுக்கமும் உதவியாக இருக்கும். உங்கள் தலைமைப் பண்பின் திறன்கள் இறுதிக் கட்டத்திற்கு முன்னதாகவே வெளிப்படக்கூடும், அது ஒரு ஆர்டரை நிறைவு செய்வதாகவோ அல்லது புதிய தயாரிப்புகளை அறிமுகப்படுத்துவதாகவோ அல்லது அவற்றை விற்பனை செய்வதாகவோ இருக்கலாம்.
சிம்மம்: சூழ்நிலை உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்குமா பாதகமாக இருக்குமா என்ற சூழ்நிலையில், உங்களுக்காக உற்சாகமான செய்தி உள்ளது. உங்களுக்கு நற்செய்திகளை வழங்கும் நாள் இது என்பதை உறுதியாக சொல்ல முடியும். அதிலும் குறிப்பாக பணிச்சூழலில், உங்களின் திறன்கள் இன்றியமையாதது என்று உணரப்படும் நாள் இன்று.
கன்னி: பிறருடன் இணக்கமான தகவல் தொடர்பு கொள்வதும், கலைத் திறனும் உங்களுடைய சிறப்பான ஆயுதங்கள். உங்களிடம் ஆக்கப்பூர்வமான சிந்தனையும், மகிழ்ச்சியை பரப்பும் எண்ணமும் நிறைந்திருக்கும். இருந்தாலும், ஏதேனும் அழுத்தம் அல்லது கட்டாயம் ஏற்பட்டால் மட்டுமே, உங்கள் கற்பனைத் திறன் முற்றிலுமாக வெளிப்படும்.
துலாம்: மிகவும் செல்வாக்குமிக்க ஒரு நண்பரால் இன்று உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஏற்படும். எந்தவொரு தடையும் இன்றி புதிய கூட்டு வணிகம் ஒன்றை இன்று நீங்கள் தொடங்கலாம். உங்கள் செயல்திறன் மற்றும் கடின உழைப்புக்கு பாராட்டு கிடைக்கும்.
விருச்சிகம்: இதுவரை, அதிகபட்ச உயரங்களை தொட்ட நீங்கள் இன்று தொழில் ரீதியான தாழ்வுகளை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். மேலதிகாரி மற்றும் சக ஊழியர்களின் எண்ணங்கள் சிறிது வருத்தத்தை ஏற்படுத்தும். எப்படியிருந்தாலும், இந்த நாளின் முடிவில் நீங்கள் சரியானவற்றைச் செய்வீர்கள். புதியவர்களுக்கு சில தொழில் வாய்ப்புகள் கிடைக்கும்.
தனுசு: இன்று எல்லா பொருட்களிலும் அழகும் பிரகாசமும் இருப்பதாக தோன்றும். நீங்கள் இன்று ஒரு ஆர்வலராக செயற்படலாம். நீதி நேர்மைக்காக உண்மையான உறுதியுடன் செயல்படுங்கள். அநீதி மற்றும் பாகுபாட்டை எதிர்க்கலாம். உலகை கைப்பற்றுவது உங்கள் விருப்பம் என்றால் கூட அதையும் இன்று உங்களால் செய்ய முடியும்.
மகரம்: அங்கும் இங்கும் அலைந்து திரிந்து இன்றைய வேலையை செய்து முடித்த பிறகு, எதிர்காலத்திற்காக என்ன செய்யலாம் என்பதை திட்டமிட, நாளின் எஞ்சிய பகுதியை செலவிடுவீர்கள். இன்று திடீர் லாபம் கிடைக்கலாம். இருப்பினும், அந்த லாபத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது என்பது பற்றி ஒரு நல்ல திட்டத்தை வைத்திருக்க வேண்டும்.
கும்பம்: எதிர்கால திட்டங்களால் கட்டுப்படுத்தப்பட்டிருப்பதாக உணர்வீர்கள். திட்டங்கள் பரவாயில்லை என்றாலும், யதார்த்த சூழ்நிலையில் வாழ்ந்தால்தான் அதற்கான சக்தியை பெறமுடியும் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள். பணியிடத்தில், ஏற்கனவே உங்களுக்கு கிடைத்திருக்கும் நற்பெயருக்கு உங்களுடைய தாராள மனப்பான்மை மேலும் மெருகூட்டும்.
மீனம்: வாழ்க்கைக்கான நிதித் திட்டத்தை தீட்டுவது என்பது மிகவும் முக்கியமானது என்றாலும் கடினாமனதும்கூட. இன்று உங்கள் ஆற்றலை இதற்காகவே செலவிடுவீர்கள். உங்களிடம் உள்ள ரொக்கத்தை தவறாக பயன்படுத்தும் வாய்ப்பு தென்படுகிறது. குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு ஏற்படும் எதிர்பாராத நோயால் வருத்தம் ஏற்படும் என்றாலும், அது விரைவில் சரியாகிவிடும் என்பதால் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை.