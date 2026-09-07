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‘கோபம் வேண்டாம்’ - இன்று கவனமாக இருக்க வேண்டிய ராசிக்காரர்கள் யார்?

செப்டம்பர் 7ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Image)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 7, 2026 at 7:13 AM IST

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மேஷம்: நீங்கள், இன்று உங்களுக்கான நேரத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்வீர்கள்; அதனால் சரியான வகையில் திட்டமிடவும். பணியிடத்தில் சிறிது ஏற்ற இறக்கங்கள் இருக்கலாம். எனினும், மாலை நேரத்தை சந்தோஷமாக கழிப்பதற்காக, பலவித ஏற்பாடுகளை செய்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொறுத்தவரை, புதிய வர்த்தக திட்டங்கள் தொடர்பாக, உறுதியான முடிவுகளை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. ஆனால், அதற்கு நீங்கள் எதிர்பார்த்த பலன் கிடைக்காமல் போகக்கூடும். அதனால் ஏற்படும் மன அழுத்தத்தை போக்க, காதலியுடன், விருந்திற்கு ஏற்பாடு செய்யவும்.

மிதுனம்: உங்களது கோப உணர்வு மற்றும் விரோதப் போக்கின் காரணமாக பாதிப்பு ஏற்படும் சாத்தியக்கூறுகள் உள்ளன. இதனால் பாதிப்பு ஏற்படும் என்றாலும், நீங்கள் செய்த தவறுகளில் இருந்து நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளலாம். உங்கள் பணியிடத்திலிருந்து நல்ல செய்தி காத்திருக்கிறது.

கடகம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்கள் சரியான அணுகுமுறையின் காரணமாக, நீங்கள் மேற்கொண்ட செயல்களுக்கு சிறந்த பலன் கிடைக்கும். இன்றைய நாளின் முடிவில், உங்கள் திறனையும் ஆளுமைப் பண்பையும் மேம்படுத்திக்கொள்ள நீங்கள் முயற்சிகளை மேற்கொள்வீர்கள். வீடுகளிலும் சில மாற்றங்களை செய்வீர்கள்.

சிம்மம்: உங்களின் மதிப்பையும் முக்கியத்துவத்தையும் குறைத்து மதிப்பிட வேண்டாம். உங்களுக்கு இருக்கும் அதிக பொறுப்புகளின் காரணமாக, மற்றவர்கள் மீது சிறந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவீர்கள்.

கன்னி: இன்று, உங்கள் கலைத்திறன் வெளிப்படும். நீங்கள் நீண்ட வருடங்களாக பாதுகாத்து வைத்திருந்த உங்களது தனிப்பட்ட உடைமைகளை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவீர்கள். நாளின் முடிவில், புதிய மர சாமான்கள் மற்றும் கலைப் பொருட்களை கொண்டு உங்கள் வீட்டை அலங்காரம் செய்வீர்கள்.

துலாம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்களுக்கு சிறந்த நாளாக இருக்கும் என்பதால் உங்களை சுற்றி இருப்பவர்களிடம் ஈடுபாட்டுடன் பழகவும். இன்று நீங்கள் சில பொருட்களை வாங்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று மாலையில் உங்கள் மனதிற்கு பிடித்தவர்களுக்காக பொருட்களை வாங்க பணத்தைச் செலவழிப்பீர்கள்.

விருச்சிகம்: இன்று, உங்களை மேம்படுத்திக் கொள்வது குறித்து சிந்திப்பீர்கள். வர்த்தகத்தில் உள்ளவர்களுக்கு, நல்ல லாபம் கிடைக்கும். இன்று பணியிடத்தில் செலவுகள் அதிகம் ஏற்படக்கூடும். இன்றைய நாளின் முடிவில், பணியிடத்திலும் குடும்பத்தினருடனும் நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.

தனுசு: உங்களுக்கு விருப்பமான விஷயங்களில் ஈடுபடுவதா அல்லது தொழில் பணியில் ஈடுபடுவதா என்ற குழப்பம் இருக்கும். இரண்டிற்கும் முக்கியத்துவம் அளித்து நடுநிலையுடன் செயல்படவும். இந்த நாளின் முடிவில், உங்களது திறனையும் ஆற்றலையும் மேம்படுத்திக்கொண்டு, சுதந்திரமான மனநிலையைக் கொண்டிருப்பீர்கள்.

மகரம்: இந்த உலகத்தில், குடும்ப உறுப்பினர்களின் ஆதரவைவிட நமக்கு ஆறுதலான விஷயம் எதுவும் இல்லை. இன்று உங்களுக்கு அது அதிகம் கிடைக்கும். குறிப்பாக வீட்டை அலங்கரிக்கும் விஷயங்களில் அவர்கள் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள். அவர்களது ஆதரவுடன் நீங்கள் இந்த உலகையே வெல்லலாம்.

கும்பம்: புகழும் அதிர்ஷ்டமும் என்று உங்களைத் தேடி வரும்! அங்கீகாரங்கள் மற்றும் பாராட்டுகள் தவிர, நீங்கள் மேலும் சிறந்து விளங்குவதற்கான ஊக்கமும் கிடைக்கும். உங்கள் மேலதிகாரிகள் திருப்தி அடைவார்கள். நீங்கள் நிதானத்துடன் செயல்படுவது நல்லது.

மீனம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்களுக்கும் ஒரு நல்ல நாளாக இருக்கும். சந்தோஷமான செய்தியின் காரணமாக உங்கள் குடும்பத்தினருடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள். மதிய நேரத்தில், முடிக்கப்படாமல் இருக்கும் பணிகள் முடிக்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று வர்த்தக நடவடிக்கை தொடர்பாக பயணம் மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பும் உள்ளது.

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