ரிஷப ராசிக்காரர்களுக்கு பொன்னான நாள் - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
செப்டம்பர் 5ஆம் தேதி சனிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 5, 2026 at 7:29 AM IST
மேஷம்: குடும்பத்தினர் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் மூலம் சந்தோஷமும் வளமும் கிடைக்கும். சிறிய அதிர்ஷ்டம் ஒன்றை நழுவ விடலாம். உங்கள் காதல்துணையுடன், குதூகலமாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள். நீங்கள் திருமணம் ஆகாதவர் என்றால், எவரேனும் ஒருவர் உங்கள் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடும்.
ரிஷபம்: பொன்னான வாய்ப்புகளை கொண்டு வரும் நாளாக இந்நாள் இருக்கும். உடல் நலமும் பொருள் ஆதாயமும் கிடைக்கும். நகை பரிமாற்றம் காரணமாக உறவுகள் புதுப்பிக்கப்படலாம். ஆனால் நீங்கள் ஏமாற்றப்படும் சாத்தியம் இருப்பதால், கவனமாக செயல்படவும்.
மிதுனம்: மற்றவர்கள் உங்களைப் பற்றி தவறாக நினைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. மற்றவர்களிடமிருந்து சிறிது ஒதுங்கியிருந்து, தனிமையில் நேரம் செலவழிப்பது பயன் தரும். அது தவிர, உங்களது எதிர்பாலின நண்பரை மகிழ்விக்க அதிக பணம் செலவழிப்பீர்கள்.
கடகம்: சமூகப் பொறுப்புகள் மீது உங்கள் கவனம் திரும்பும் வாய்ப்பு உள்ளது. நிதி நிலைமை நன்றாக இருப்பதும் இதற்கு காரணமாக இருக்கலாம். மதிய நேரத்தில் தனிமையில் நேரம் செலவழிக்க விரும்பலாம். மாலையில் உங்களைச் சுற்றியிருப்பவர்கள் மத்தியில் நீங்கள் முக்கியத்துவம் பெறக்கூடும்.
சிம்மம்: சதி நடவடிக்கைகள் மற்றும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய கெட்ட விஷயங்களை தவிர்க்கவும். ஆபத்தான சூழ்நிலையில் சிக்கிக்கொள்ளும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியில் அமைதியை கடைபிடிக்கவும். நாளின் முடிவில், உங்களுக்கு பிரச்சினை கொடுத்துவந்த சில கேள்விகளுக்கான பதில்கள் கிடைக்கும்.
கன்னி: இன்று முழுவதும் நிதி தொடர்பான விஷயங்களில் கவனம் செலுத்தி, லாபம் ஈட்ட முயற்சிப்பீர்கள். வருங்காலம் மற்றும் நெருக்கடி கால திட்டங்களை வகுப்பீர்கள். சில ஆவணங்கள், உங்கள் வருங்கால வாழ்க்கையை நிர்ணயிக்கும் வகையில் இருக்கும்.
துலாம்: இன்று அதிர்ஷ்டம் நிறைந்த நாளாக இருக்கும். சட்ட ரீதியான பிரச்சினைகள், நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே விரைவில் தீர்க்கப்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. மாலையில் நீங்கள் மற்றவர்களின் கருத்துக்கு ஒத்துப்போகாத நிலை ஏற்படலாம். தனிப்பட்ட உறவுகளிடம் துணிச்சலான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
விருச்சிகம்: சிறந்த நபர்களுடன் நேரம் கழிக்கும் வாய்ப்பிருப்பதால் உற்சாகத்துடன் இருப்பீர்கள். உங்களுக்கு இன்று வேலை அதிகம் இருக்கும். திட்டமிட்டு கவனத்துடன் செயல்படவும். இல்லாவிட்டால் உடல்நலம் பாதிக்கப்படலாம். பொதுவாக மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரத்தை செலவழிப்பதால் குதூகலம் மற்றும் உற்சாகம் நிறைந்திருக்கும்.
தனுசு: இன்றைய தினத்தில், காதல் அனுபவம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. நெடுநாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணியை, இன்று மிக எளிதாக நிறைவு செய்து விடுவீர்கள். உங்களுக்கு பொதுவாக இன்று அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும்.
மகரம்: எதிர்பார்ப்புகள் காரணமாக மகிழ்ச்சி, சோகம் ஆகிய இரு உணர்வுகளும் உங்களுக்கு ஏற்படும். உங்களது கருத்துகளை செயல்படுத்த, அதிக முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும். குறைவாக செலவழிக்க விரும்பினாலும் செலவு சிறிது அதிகரிக்கும். ஆனால் இதுபோன்ற மனநிலை, சமூக ரீதியாக உங்களது புகழை பாதிக்கும் வண்ணம் இருக்கலாம்.
கும்பம்: நாளின் தொடக்கத்தில், சிறந்த வகையில் பணியில் ஈடுபடுவதற்கான சக்தி இல்லாததை போல் உணரக்கூடும். ஆனால் விரைவில் சுற்றி இருப்பவர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தி கிடைக்கும். நீங்கள் இருக்கும் பதவியை தக்கவைத்துக் கொள்வதற்காக, எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட்டு குறித்த நேரத்தில் பணிகளை முடிக்க வேண்டும்.
மீனம்: இன்று வர்த்தகத்தில் கவனம் செலுத்துவதுடன் கூடவே, குடும்பத்தினருடன், நல்ல முறையில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். இன்று முழுவதும் உங்களுக்கு அனுகூலமான நாளாகவே இருக்கும். பணியை பொருத்தவரை, உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமான குதூகல அனுபவம் கிடைக்கலாம்.