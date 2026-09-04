ரிஷப ராசிக்காரர்கள் காந்தம் போல கவரும் நாள் இது - உங்கள் ராசிக்கு எப்படி?
செப்டம்பர் 4ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 4, 2026 at 7:24 AM IST
மேஷம்: வேலையில் அதிக கவனமும், நேரமும் செலவிடுவதால் குடும்ப வாழ்க்கை பாதிக்கப்படலாம். இந்த நிலைமையை சரிசெய்ய அதிக முயற்சிகள் எடுக்கு நேரிடும். வெளியே உணவு உண்ணுதல், திரைப்படங்களுக்கு செல்லுதல், பொருட்கள் வாங்குதல் போன்ற செலவுகளுக்கு தயாராக இருங்கள்.
ரிஷபம்: இந்த நாள் உங்களுக்கு அழகானதாக அமையக்கூடும். உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வம் கொள்பவர்களாக இருப்பீர்கள். முடித்திருத்தம், முகத்திற்கான அழகு சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கொள்ள வாய்ப்பு உள்ளது. இன்று அனைவரின் கவனமும் உங்கள் மீது இருப்பதை உணர்வீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று முடிவுகளை எடுக்க சிரமப்படுவதுடன் மன அழுத்தமும் ஏற்படக்கூடும். குடும்பத்தினரிடமும் நண்பர்களிடமும் உங்கள் பிரச்சினைகளை கூறுவதன் மூலம், மன அழுத்தத்திலிருந்து விடுபடலாம். உடல் ஆரோக்கியத்தில் கவனம் தேவை.
கடகம்: கடவுளின் ஆசியுடன் நீங்கள் நினைக்கும் காரியங்கள் வெற்றிபெறும். மாணவர்கள் தங்கள் பணியை சிறப்பாக நிறைவேற்றுவார்கள். உங்கள் கற்பனைத்திறனை சிறப்பாக வெளிக்காட்டுவீர்கள். சுருக்கமாக, மகிழ்ச்சியை பலவகையிலும் கொடுக்கும் ஒரு நாளாக இருக்கும்.
சிம்மம்: உங்களுடைய பெரும்பாலான நேரத்தை வேலை செய்வதிலேயே செலவிட வாய்ப்புள்ளது. இன்று அனைத்து பணிகளிலும் சிறந்து விளங்குவீர்கள். தொழில்முறை உறவுகள் மூலம் ஒத்துழைப்பு கிடைக்கும். இன்று வணிகத்திற்கு உகந்த நாளாக இருக்கும்.
கன்னி: உங்கள் வர்த்தக திறமைகளை சோதிக்கும் வகையிலான அனைத்து சவால்களையும் நம்பிக்கையுடன் சந்திக்கலாம். குறிப்பாக முதலீடுகள் மற்றும் நிதி தொடர்பான விஷயங்கள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருக்கும். நெடுநாட்களாக தீர்க்கப்படாமல் இருக்கும் பிரச்சினைகளை தீர்க்க, புதுமையான வழிகள் தோன்றும்.
துலாம்: இன்று எந்தவொரு புதிய வேலையை தொடங்குவதற்கும் ஏற்ற நாளாக அமையும். உங்களுக்கு பதவி உயர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு உள்ளது. எந்த வேலை செய்தாலும் காரிய சித்தி அடையும். இந்த நாள் உங்களுக்கு அதிர்ஷ்டகரமான நாளாக இருக்கலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று, உங்களின் கவனமும், முயற்சியும் புது வியாபாரத்தில் இருக்கும். வேலைப்பளு அதிகரிப்பதால், உங்கள் தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை புறக்கணிக்க நேரிடலாம்.
தனுசு: இன்று, உங்களுக்கு கவலைகள் நிறைந்த நாளாக அமையலாம். பிரச்சினைகள் மற்றும் கவலைகளிலிருந்து வெளிவர முக்கியமான முடிவுகளை எடுக்க முயற்சிக்கவும். ஆனால் நாளின் இறுதிப்பொழுதில் நன்மை கிட்டும்.
மகரம்: உயர்கல்விக்காக வெளிநாட்டிற்கு செல்ல தயாராக இருக்கிறீர்கள் என்றால் முதலில் உங்களை தயார்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் வேலைகளை பட்டியலிட்டு ஒவ்வொன்றாக முடித்தல் சிறந்தது. பங்குச்சந்தையில் ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு இன்று அனுகூலமான நாளாக அமைய வாய்ப்புள்ளது.
கும்பம்: முற்காலத்தில் செய்த முயற்சிகள் அனைத்திற்கும் நல்ல பயன் கிடைக்கப் பெறலாம். தற்போது அடைந்த சாதனையை எண்ணி திருப்தி கொள்வதை தவிர்க்கவும். இன்னும் கடினமாக உழைத்தால் நற்பலன் கிடைக்கும்.
மீனம்: இன்று, நீங்கள் பெரிய அளவில் முதலீடு செய்வதை தவிர்க்கவும். மேலும் இடர்ப்பாடுகள் நிறைந்த பணிகள் செய்வதை தவிர்ப்பது நன்மை பயக்கும். உடன் பணியாற்றும் சக ஊழியர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முன்வரலாம்.