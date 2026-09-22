தனுசு ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெளிநாட்டிலிருந்து நல்ல செய்தி வரும் - இதர ராசிக்காரர்களுக்கு என்ன பலன்?
செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 22, 2026 at 7:13 AM IST
மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு வெற்றி வாய்ப்பு பிரகாசமாக உள்ளது. உங்கள் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மற்ற வேலைகள் அதிகம் இருக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளவும். நீங்கள் நேர்மறை எண்ணத்துடன் உண்மையாக உழைக்கும் நபர் என்பதால் கடவுள் மீது நம்பிக்கை வையுங்கள்.
ரிஷபம்: உங்கள் நிர்வாகத்திறன் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஆற்றலை வெளிப்படுத்த இன்று சிறப்பான நாள். பணியிடத்திலோ அல்லது தொழில் களத்திலோ முழுத் திறமையையும் வெளிப்படுத்துங்கள். சக ஊழியர்களிடம் நல்ல அபிப்ராயத்தை ஏற்படுத்தி அவர்களின் ஆதரவை பெறுவீர்கள்.
மிதுனம்: இன்று மற்றவர்களின் திறமையை பாராட்டி ஊக்குவிப்பதில் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் பாதுகாப்பு மற்றும் நிதி நிலைமை தொடர்பாக ஆலோசனை செய்வீர்கள். அன்பினால் இணைக்கப்பட்ட உறவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு வலுவானதாக இருக்கும்.
கடகம்: நெருக்கமான நண்பர்கள் உங்கள் மனப்பான்மையை கண்டு பெருமை கொள்வார்கள். அவர்களுடன் நேரத்தை கழித்து, அவர்களை சந்தோஷப்படுத்துவீர்கள். நண்பர்களுடனான நெருக்கமான உறவுகள் நீண்ட காலத்திற்கு நீடித்திருக்கும்.
சிம்மம்: இன்றைய தினம் சாதக மற்றும் பாதக பலன்களை கொண்டது. ஒருபுறம் உங்களது வர்த்தகக் கூட்டாளி அல்லது வாழ்க்கைத் துணை தொடர்பாக உங்களுக்கு அதிருப்தி இருக்கும். மற்றொருபுறம், உங்களது முயற்சிக்கு எதிர்பார்த்ததைவிட அதிக பலன் கிடைத்திருக்கும். நண்பரின் அறிவுரையிலிருந்து இரு விஷயங்களையும் ஏற்றுக் கொள்வீர்கள்.
கன்னி: இன்று உடல்நலத்தின்மீது கவனம் செலுத்தாமல் உங்களால் இருக்க முடியாது. உங்களது பழக்கவழக்கத்தை மாற்றி, ஆரோக்கியமான உணவு பழக்க வழக்கத்தை ஏற்படுத்திக்கொண்டு உடற்பயிற்சி செய்யவும்.
துலாம்: இன்று அரசாங்க சேவைகளில் உள்ள அனைவருக்கும் அற்புதமான நாள். உங்கள் செயல்திறன் முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்டு வெகுமதி பெறுவீர்கள். காதுகளையும் கண்களையும் திறந்து வைத்துகொண்டு பேசாமல் செயல்படுவது நல்லது. மேலதிகாரிகள் ரகசியமான விஷயங்கள் குறித்து உங்களிடம் பேச விரும்பலாம்.
விருச்சிகம்: இன்று அதிக உற்சாகத்துடன் காணப்படுவீர்கள். புதிய வர்த்தக முயற்சியை மேற்கொள்ள விரும்புவீர்கள். இன்று வெகுமதிகள் மற்றும் பாராட்டுகள் கிடைக்கும். பணியில் மூத்தவர்கள் மற்றும் மேலதிகாரிகள் உங்களைப் பற்றிய நல்ல எண்ணத்தை கொண்டிருப்பார்கள்.
தனுசு: இன்று நீங்கள் மந்தமாக உணர்வீர்கள். எனினும், மாலையில் கவலைகள் விலகி மகிழ்ச்சி ஏற்படும். உங்கள் பணியை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு சந்தோஷமாக இருக்கவும். வெளிநாடு அல்லது நண்பர்களிடமிருந்து வரும் நல்ல செய்தி மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும்.
மகரம்: இன்று நீங்கள் நியாயமான முறையில் குறிக்கோளை நிறைவேற்ற அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்வீர்கள். அறிவார்ந்த வளர்ச்சி ஒப்பற்றதாக இருக்கும். உங்கள் நோக்கமும் சரியாகவே இருக்கும். உங்கள் உறுதிப்பாடு காரணமாக முடிவுகளை திறமையாக எடுப்பீர்கள்.
கும்பம்: எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்வு இன்று ஏற்படலாம். வெற்றி, பணம் மற்றும் காதல் உறவு ஆகிய ஏதேனும் ஒன்று எதிர்பாராத வகையில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். மாலையில் நீங்கள் ஆராய்ச்சிப் பணியில் ஈடுபடக்கூடும். இல்லாவிட்டாலும் அது தொடர்பான ஆலோசனை அல்லது நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வீர்கள்.
மீனம்: அலுவலகம் மற்றும் வீடு ஆகிய இரண்டிலும் பொறுப்புகளையும் பணிகளையும் கையாள்வீர்கள். வீட்டை அலங்கரிக்கும் பணியில் முழு மனதுடன் ஈடுபடுவீர்கள். செலவுகள் சிறிது அதிகரிக்கலாம். கடுமையான உங்களது முயற்சிக்கு அங்கீகாரமும் பாராட்டும் கிடைக்கும்.