விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் குதூகலத்தை பரப்பும் கருவியாக இருப்பார்கள் - பிற ராசிகளுக்கு நாள் எப்படி?
செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வியாழக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : September 10, 2026 at 7:06 AM IST
மேஷம்: குழந்தைகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் முக்கியப்பங்கு வகிக்கிறார்கள். நெடு நாட்களாக முடிக்காமல் இருந்த பணிகளை, நிறைவு செய்வீர்கள். மருத்துவத்துறை மற்றும் பொதுத் துறையில் இருப்பவர்களுக்கு இன்று சிறந்த நாளாக இருக்கும்.
ரிஷபம்: இன்று ஒரு ஆக்கபூர்வமான, போட்டி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். உங்களது செயல்திறன் மூலமாக உங்களுடன் பணிபுரிபவர்களையும், மேலதிகாரிகளையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்துவீர்கள். அவர்கள் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ஆர்வமாக இருப்பார்கள்.
மிதுனம்: இன்றைய தினத்தை நல்ல முறையில் செலவழிப்பீர்கள். மற்ற நாட்களைப் போல் அல்லாமல், அமைதியாக இருந்து புத்துணர்வை பெறுவீர்கள். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களுடன் விருந்து அல்லது பொழுதுபோக்கு நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வீர்கள்.
கடகம்: வளமான எதிர்காலத்திற்கான உங்கள் திட்டம் இன்று பலனளிக்க தொடங்கும். உங்களது அனைத்து திட்டங்களையும் செயல்படுத்துவீர்கள். அது குறித்து நீண்ட காலமாக சிந்தித்து வருவதால் இந்தப் பணி எளிதாகும். உங்கள் அனைத்து முயற்சிகளிலும் வெற்றி கிட்டும்.
சிம்மம்: புதிய திட்டங்களை எடுத்துக்கொண்டு, பணிகளை சிறந்த வகையில் செய்து முடிப்பீர்கள். உறவுகளை பராமரிப்பதில் தடங்கல்கள் வந்தாலும், அனைத்தும் சுமுகமாக தீர்க்கப்படும்.
கன்னி: குடும்பத்தினரின் முக்கியத்துவத்தை இன்று புரிந்து கொள்வீர்கள். உங்களது சிறந்த பேச்சுத்திறன் காரணமாக, சச்சரவுகள் அனைத்தும் எளிதாக தீர்க்கப்படும். உங்களது அமைதியான பொறுமையான நடைமுறை, உங்களுக்கு பல பாடங்களை கற்றுத் தரும்.
துலாம்: இன்று உங்களுக்கு சுவையான உணவுகளை, சுவைத்து மகிழும் ஆர்வம் இருக்கும். அனைத்து வகையான உணவுகளையும் சுவைத்து மகிழ்வீர்கள். உங்களுக்குப் பிடித்த பணியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பு உண்டு. ஆனாலும் ஏதேனும் ஒரு விஷயம் குறித்த கவலை மனதில் இருக்கும்.
விருச்சிகம்: நீங்கள் மகிழ்ச்சியையும் குதூகலத்தையும் பரப்பும் ஒரு கருவியாக இருப்பீர்கள். அனைத்து தரப்பினரின் அன்பையும் பெறுவீர்கள். உங்களை சிலர் போட்டியாக நினைக்கலாம். மகிழ்ச்சியை பரப்பினால், அது பத்து மடங்காக உங்களுக்கு திரும்ப கிடைக்கும்.
தனுசு: பணியிலுள்ள ஈடுபாட்டின் காரணமாக வேலைப்பளு அதிகரிக்கலாம். அதனால் பணியிலேயே மூழ்கி விடுவீர்கள். ஆனால் மாலைப்பொழுதில், சிறிது ஓய்வு எடுத்துக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக நேரத்தை கழிப்பீர்கள்.
மகரம்: சட்டம் வழக்கு ஏதேனும் இருந்தால், அதை தீர்க்க அனைத்து முயற்சிகளையும் மேற்கொள்ள வேண்டும். அதன் காரணமாக உங்களுக்கு நிதி இழப்பு ஏற்பட்டிருக்கலாம். நீங்கள் புரோக்கர் அல்லது ஒப்பந்தக்காரராக இருந்தால், நிதி இழப்பு அதிகம் ஏற்படும் வாய்ப்பு உள்ளது. எப்போதும் எச்சரிக்கையுடன் செயல்படுவது நல்லது.
கும்பம்: மனதுக்கு பிடித்தவர்களுடன் நேரம் செலவழித்து, அவர்களுடன் கடைகள் அல்லது சுற்றுலா செல்வீர்கள். குடும்பத்தினருடன் குதூகலமாக நேரத்தை செலவழிப்பீர்கள்.
மீனம்: இன்று பிறரின் தேவையையும் உணர்வுகளையும் புரிந்துகொண்டு செயல்படுவீர்கள். அதனால் அவர்களது ஆசி உங்களுக்கு கிடைக்கும். உங்களது மேலதிகாரிகள், சக பணியாளர்கள், வாழ்க்கைத்துணை மற்றும் சகோதரர்கள் என அனைவரையும் திருப்திப் படுத்துவீர்கள்.