இன்று இந்த ராசிக்காரர்கள் காதல் வயப்படுவார்கள்: உங்க ராசிக்கு என்ன விசேஷம்?

மே 3-ஆம் தேதி ஞாயிறுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 3, 2026 at 7:15 AM IST

2 Min Read
மேஷம்: எந்த ஒரு பணியையும் மேற்கொள்வதற்கு முன்னால், எச்சரிக்கையுடன் சிந்தித்து செயல்பட வேண்டும். அவசர முடிவுகள், நீண்டகாலமாக கடும் உழைப்பினால் நீங்கள் சாதித்த விஷயங்களை பெரிதும் பாதிக்கும். இன்றைய காலை சிறிது பதற்றத்துடன் தொடங்கினாலும், மாலையில் குழந்தைகளுடன் மகிழ்ச்சியாக இருப்பீர்கள்.

ரிஷபம்: இன்றைய தினத்தைப் பொருத்தவரை, உங்களுக்கு பிடித்த ஒருவரை சந்திக்க நேரிடலாம். உங்களது வருங்கால நலனை கருத்தில் கொண்டு, அவருடன் நல்ல விதத்தில் நேரத்தை கழிப்பது நல்லது.

மிதுனம்: இன்றைய தினத்தில், மேலதிகாரிகள் உங்களுக்கு புதிய பொறுப்புகளை வழங்குவார்கள். பகல் நேரத்தில் வேலை அதிகம் இருந்தாலும், மாலையில் உங்களது திறமையான பணியின் காரணமாக பெற்ற வெற்றியை கொண்டாடும் வாய்ப்புள்ளது. ஏலம் தொடர்பான விஷயங்களில் தற்போது முடிவெடுக்காமல் சிறிது ஒத்திவைப்பது நல்லது.

கடகம்: இன்றைய பொழுது, உற்சாகத்துடன் தொடங்கும் வாய்ப்புள்ளது. உங்களது உற்சாகம் மற்றும் மகிழ்ச்சியை, யாராலும் தடுக்க முடியாது. நீங்கள் செல்லும் இடத்திலும், மக்களை உற்சாகப்படுத்துவீர்கள். எனினும், மனதிற்கு சந்தோஷம் அளிக்க கூடிய நல்ல செய்தி வரும் வாய்ப்புள்ளது. இன்றைய நாளின் முடிவில், அனைத்துப் பிரச்சினைகளும் தீர்ந்துவிடும்.

சிம்மம்: இன்று பணியில் அதிக கவனம் செலுத்துவீர்கள். ஈடுபாட்டுடன் வேலை செய்து பணிகளை நிறைவு செய்வீர்கள். உங்கள் திட்டத்தின் மீது கவனம் செலுத்துவீர்கள். நீங்கள் வேலை செய்யும் முறையை சிறிது மாற்றி கொள்வது உங்களுக்கு முன்னேற்றத்தை கொடுக்கும்.

கன்னி: கூட்டாளித்துவ முயற்சியை மேற்கொள்வது நல்லதல்ல. நீங்கள் தனிப்பட்ட முறையில் தொழில் செய்தால், உங்கள் செயல்திறன் மூலம், மற்றவரை விட சிறப்பாக செயல்படும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது. எவருடைய உதவியும் இல்லாமல், உங்கள் பணியை மிகச் சிறப்பாக நிர்வாகம் செய்வீர்கள்.

துலாம்: ஒத்த எண்ணங்களை உடைய மக்களை சந்திக்கும் வாய்ப்புள்ளது. இதன்மூலம் அவர்களுடன் சிறந்த வகையில் பயனுள்ள ஆலோசனைகளை நடத்த முடியும். இதனால் உலகம் குறித்த உங்களது அறிவு விரிவடையும். உங்கள் முயற்சிகளில் தொடர்ந்து வெற்றி பெறுவீர்கள்.

விருச்சிகம்: அவ்வப்போது வாழ்க்கையின் ஆடம்பரங்களை அனுபவித்து மகிழ்வதும் நல்லதே. வாழ்க்கைத் துணையுடன் சேர்ந்து இருந்தால், அது காதல் நிறைந்த சுகானுபவமாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களை நிறுவனத்தின் சொத்தாக நினைத்து மதிப்பார்கள்.

தனுசு: ஒரே விதமான தினசரி பணிகளினால் இன்று உற்சாகம் இல்லாமல் இருக்கும். கிரக நிலைகளும் மந்தமாக இருப்பதால், நீங்கள் குதூகலிக்கும் வகையிலான விஷயங்கள் நடக்கும் வாய்ப்பு மிகக் குறைவு. அதனால் நாளை நன்றாக துவங்கும் என்று நம்பிக்கை வைக்கவும்.

மகரம்: உங்களது வெளிப்படையான மற்றும் நேரடியான அறம் அணுகுமுறையின் மூலம், உங்களுக்கு நெருக்கமானவர்களின் மனதை நீங்கள் புண்படுத்தக் கூடும். உறவுகளில் ஏற்பட்ட விரிசல்களை நீக்கவும் மனக்காயங்களை போக்கவும் முயற்சி செய்வீர்கள்.

கும்பம்: இன்று நீங்கள் காதல்வயப்பட கூடும். திருமணம் ஆகாதவர்கள், காதல் உணர்வின் காரணமாக மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்கள். திருமணமானவர்களுக்கும் இன்று மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக இருக்கும். இருவரும் ஒன்றாக சிறந்த முறையில் நேரத்தை செலவிடுவார்கள். பழைய புகைப்படங்களைப் பார்த்து, மலரும் நினைவுகள் குறித்த எண்ணங்களை பகிர்ந்து கொள்வார்கள்.

மீனம்: நாள் முழுவதும் சிறிய அளவிலான கருத்து மோதல்களை எதிர்கொள்ள நேரிடும். முரண்பாடுகள் களையப்பட்ட பிறகும், அதிலிருந்து நீங்கள் வெளியே வர கணிசமான காலம் எடுக்கும். வேலையில் முன்னேற்றத்தை விரும்பினால், உங்கள் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படாமல் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்.

