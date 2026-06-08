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சிம்ம ராசிக்கு இன்று அற்புதமான நாள்: உங்க ராசிக்கு எப்படி?

ஜூன் 8ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : June 8, 2026 at 7:04 AM IST

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மேஷம்: சில நேரங்களில் உடனடியாக துரித முடிவுகளை எடுக்கும் திறன்களை நீங்கள் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். இருப்பினும், உங்களுடைய முடிவுகளை நீண்ட கால தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் விஷயங்களில் முடிவெடுக்கும்போது, பிறரின் ஆலோசனைகளை கேட்பது நல்லது. அதிலும், நிதி தொடர்பான விஷயமாக இருந்தால் முடிவெடுப்பதற்கு முன் உரியவர்களிடம் ஆலோசனையைப் பெறலாம்.

ரிஷபம்: எளிதான, கவலையற்ற நாள் உங்கள் முன் இருக்கிறது. எந்தவொரு வருத்தமோ அல்லது கவலையோ இன்றைக்கு ஏற்படாது. எனினும், சக்திக்கு மீறி ஒரு நேரத்தில் பல விஷயங்களை நீங்கள் கையாள வேண்டியிருந்தாலும் பாராட்டை பெறாமல் போவதற்கும், மன அழுத்தம் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளும் உண்டு. நடைமுறைக்கு ஏற்றவாறு நடந்துக் கொள்ளுங்கள். விஷயங்களை மிகைப்படுத்த வேண்டாம். யதார்த்தமாகவும், நியாயமாகவும் இருக்க முயற்சிக்கவும்.

மிதுனம்: தினசரி வேலைகளில் இருந்து ஒரு இடைவெளி எடுத்து கொள்ளலாம். புத்துணர்வு பெற இன்ப சுற்றுலா மேற்கொள்ளலாம். எதிர்பாலினத்தவரிடமிருந்து உங்களுக்கு இயல்பாகவே ஆதரவு கிடைக்கும். மாலை நேரத்தில் தியானம் செய்வது அல்லது உங்களை உற்சாகப்படுத்தும் செயல்களில் ஈடுபடுவீர்கள்.

கடகம்: உங்கள் வேலைக்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுப்பீர்கள். ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியை விரைவாகவும், கவனமாகவும் முடிப்பீர்கள். வேலைக்கான ஆர்வம் அதிகமாக இருக்கும். வெளியே சென்று நண்பர்களை சந்திப்பதிலும் அதிக ஆர்வம் காட்டுவீர்கள்.

சிம்மம்: உங்களுக்கு சில நற்செய்திகள் எதிர்பார்த்து காத்துக் கொண்டிருக்கின்றன. அது உங்களுக்கு நன்மைகளை மட்டுமே கொடுக்கும் என்று உறுதியாக தெரிகிறது. இது உங்கள் பணியிடத்திற்கு மிகவும் ஏற்றதாக இருக்கும், உங்கள் உள்ளார்ந்த திறமைகளுக்கு இன்று அங்கீகாரம் கிடைக்கும். மேலதிகாரிகளிடம் இருந்து உற்சாகமூட்டும் வார்த்தைகளும், சக பணியாளர்களிடமிருந்து நல்ல ஆதரவையும் எதிர்பார்க்கலாம்.

கன்னி: உங்கள் பேச்சுத்திறமை மற்றும் படைப்பாற்றலே உங்களுக்கு வல்லமை மிக்க ஆயுதங்கள் என்றே சொல்லலாம். ஆக்கப்பூர்வமான அணுகுமுறையையும் மகிழ்ச்சியையும் நீங்கள் பரப்ப வேண்டும்.

துலாம்: உங்களுடைய வட்டத்தில் இருக்கும் நண்பர் ஒருவர் உங்களுக்கு உதவியாக இருப்பார். எந்தவொரு கஷ்டமும் இல்லாமல் மற்றொரு கூட்டுத் திட்டத்தை ஆரம்பிப்பீர்கள். உங்கள் தொழில் திறமையும், வேலையில் காட்டும் அக்கறையும் உரிய மதிப்பைப் பெறும்.

விருச்சிகம்: முதலாளியிடம் இருந்து திட்டு வாங்க வேண்டியிருக்கலாம். மேலும், சக ஊழியர்களின் முழு ஆதரவு கிடைக்காமல் போகலாம். தொழில் வாய்ப்புகளை எதிர்பார்க்கும் புதுமுகங்களுக்கு நேர்காணலில் வெற்றி கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது.

தனுசு: இன்று உங்களிடமிருந்து பணம் எளிதாக கைநழுவும் வாய்ப்பு உள்ளது. தேவையற்ற செலவிங்களை குறைத்து கொள்ளலாம். நாள் முழுவதும் நிதி தேவைகளை சமாளிக்க முயற்சித்தாலும், மாலை வேளையில் ஏதேனும் செலவு ஏற்படலாம்.

மகரம்: உங்கள் வேலையை முடிப்பதற்காக நாள் முழுவதும் செலவிட்ட பிறகு, எதிர்காலத்திற்காக திட்டமிடுவீர்கள். திடீரென எதிர்பாராத லாபங்கள் கிடைக்கலாம், ஆனால் அதை எவ்வாறு பயன்படுத்தினால் நல்லது என்பதை கவனமாக ஆலோசிக்க செயல்படுவது நல்லது.

கும்பம்: அனைத்தையும் தெரிந்துக் கொள்ளவேண்டும் என ஒரு சில நாட்கள் முயற்சிப்பீர்கள். அப்படிப்பட்ட ஒரு நாள் இன்று. உங்களுக்கு எதிராக செயல்படுபவர்களின் திட்டங்களை நீங்கள் தவிடுபொடியாக்குவீர்கள்.

மீனம்: வாழ்க்கையில் நிதி திட்டமிடல் என்பது மிகவும் முக்கியமானது. இன்று அதற்காக உங்கள் ஆற்றலை நீங்கள் செலவிடுவீர்கள். பண இழப்பு ஏற்படலாம். குடும்பத்தில் ஒருவர் எதிர்பாராமல் நோய்வாய்ப்படுவது கவலையைத் தரும். இருப்பினும், விரைவில் அது சரியாகிவிடும். இதை நினைத்து கவலைப்பட வேண்டாம்.

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JUNE 8TH RASIPALAN
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