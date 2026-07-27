மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருக்கப்போகும் ராசிக்காரர்கள் யார்?
ஜூலை 27ஆம் தேதி திங்கட்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.
Published : July 27, 2026 at 7:06 AM IST
மேஷம்: இன்று உள்ளுணர்வுகளின் அடிப்படையில் செயல்படுவீர்கள். அதனால் நீங்கள் அனைத்து திட்டங்களையும் சிறந்த வகையில் நிறைவேற்றுவீர்கள். மகிழ்ச்சியான மனநிலையில் இருப்பீர்கள். எனினும், சிறிது ஏமாற்றம் ஏற்படக்கூடும். அதுகுறித்து கவலை கொள்ள தேவையில்லை.
ரிஷபம்: ஒரு மேலாளராக, நிறுவனத்திற்கு சிறந்த வகையில் லாபத்தை ஏற்படுத்திக் கொடுத்து, சக ஊழியர்களுக்கும் உதவியாக இருப்பீர்கள். அணுகுமுறையை மாற்றிக் கொண்டு, அலுவலகத்தில் அனைவரது கருத்துக்களையும் கேட்டறிவீர்கள். அவர்கள் கூறும் கருத்துகளுக்கு ஏற்ப முடிவெடுத்து செயல்படுவீர்கள். இதன்மூலம் வெற்றி வாய்ப்புகள் அதிகரிப்பதோடு, இக்கட்டான கால நிலைகளில் சமாளிக்கும் நிலையும் ஏற்படும்.
மிதுனம்: இன்று மிகுந்த ஆக்கப்பூர்வமான நாள். வாழ்க்கையின் அரிய தருணங்களை நினைத்து பார்த்து, கடவுளுக்கு நன்றி தெரிவிப்பீர்கள். எனினும் தனிப்பட்ட விஷயம் மற்றும் தொழில் தொடர்பான விஷயங்களில் குழப்பங்கள் இருக்கக்கூடும். ஏதேனும் ஒரு பொருளை விற்கவும், வாங்கவும் இன்று பொருத்தமான நாள்.
கடகம்: அலுவலகத்தில் செயல்திறனுடன் பணியாற்றுவீர்கள். அதேநேரத்தில் பலவிதமான எண்ணங்கள் மனதில் அலைபாய்ந்து கொண்டிருக்கும். இதனால் சில கவனச்சிதறல் ஏற்பட்டாலும், அதிலிருந்து விலகி பணியில் கவனம் செலுத்துவீர்கள். மனதிற்கு பிடித்தவருடன், நேரத்தை செலவிடுவதற்காக பணியை விரைந்து முடிக்க முயற்சி செய்வீர்கள்.
சிம்மம்: உங்களுக்கு பயணம் செய்வது மிகவும் பிடிக்கும். குடும்பத்தினர் அல்லது நண்பர்களுடன் வெளியே செல்ல வாய்ப்புள்ளது. கலைத்துறையில் இருப்பவர்கள், பலரது பாராட்டை பெறுவார்கள்.
கன்னி: இன்று குறிக்கோளை நிறைவேற்ற மனதை ஒருமுகப்படுத்தி செயல்படுவீர்கள். இதன்மூலம் உங்கள் வெற்றியை நீங்களே நிர்ணயித்து கொள்வீர்கள். உங்களது நிர்வாகத்திறன் சிறந்த வகையில் இருக்கும். வெற்றி பெற வேண்டுமென்ற ஆர்வம் உங்களுக்குள் கொழுந்துவிட்டு எரியும். முடிவெடுக்கும் திறன் மற்றும் ஆராய்ந்து பார்க்கும் திறன் இருப்பதால் உங்களது நிர்வாக திறன்கள் மேலும் அதிகரிக்கும்.
துலாம்: இன்று வேலைப்பளு அதிகமாக இருக்கும் காரணத்தால், நீங்கள் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பீர்கள். மோசமான சூழ்நிலைகள் மற்றும் கவலைகள் காரணமாக உற்சாகம் இழந்து காணப்படுவீர்கள். எனினும் மனஉறுதியுடன் சூழ்நிலையை தைரியமாக எதிர்கொண்டால், நிலைமை சீராகும்.
விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்வுகள் ஏற்படும் நாள். அனுபவம் மூலம் பாடங்களை கற்க மேலதிகாரிகள் சொல்வதை கவனமாக கேட்கவும். நீதிமன்றங்கள் தொடர்பான விஷயங்களில் விலகி இருக்கவும். இதனால் பாதிப்புகள் ஏற்படலாம்.
தனுசு: இன்று மிகவும் குழப்பம் நிறைந்த நாள். பல்வேறு விஷயங்கள் தொடர்பாக திட்டமிடப்படாத நாளாக இருக்கும். அமைதி இருக்காது. அதற்காக கவலை கொள்ள தேவையில்லை. குழப்பங்களை தீர்க்க மன உறுதியுடன் செயல்பட்டால் வெற்றி பெறலாம்.
மகரம்: இன்று, தேவையற்ற செலவின் காரணமாக பணவிரயம் ஏற்படலாம். ஆனால், நிதிநிலைமை மேம்படும் என்பதால் மகிழ்ச்சி கொள்ளவும். பணவரவு ஏற்படும் சாத்தியக்கூறு உள்ளது. மற்றபடி இன்றும் சாதாரணமான நாளாகவே இருக்கும்.
கும்பம்: கனவு இல்லம் அல்லது வாகனம் கைக்கூடும் வாய்ப்புள்ளது. கிரகநிலைகள் உங்களுக்கு சாதகமாக இருப்பதால், புதிய சொத்துக்கள் வாங்கக் கூடும். அதனால் அதுதொடர்பான விவரங்களை சேகரித்து, கடன் விண்ணப்பம் செய்ய நடவடிக்கை எடுக்கவும். கோயில்களுக்கு சென்று வழிபாடு நடத்துவதற்கு இது சிறந்த நாள்.
மீனம்: நிதிநிலைமையை பொருத்தவரை, இன்று லாபகரமான நாள். வர்த்தகம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் செய்யப்பட்ட முதலீடுகளில் இருந்து பணவரவு அதிகம் இருக்கும். உங்களது தொடர்பு திறன் காரணமாக, நல்ல பரிவர்த்தனைகள் நிறைவேற்றப்பட்டு, எதிர்பாராத வகையிலான ஆதாயங்கள் கிடைக்கும்.