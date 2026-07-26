ETV Bharat / spiritual

மகர ராசிக்கு எதிர்பாராத சந்தோஷம் காத்திருக்கு - மற்ற ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படி?

ஜூலை 26ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை காணலாம்.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 7:03 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

மேஷம்: இன்று உங்களுக்கு ஆன்மீக உணர்வு ஏற்படக்கூடும். இதனால், வருங்காலத்தில் வாழ்க்கையில் நீங்கள் வெற்றி பெறுவதற்கான பலன்களை பெற வாய்ப்புள்ளது.

ரிஷபம்: ஒரு சாதாரண நாள், ஒரு அற்புதமான நாளாக மாறக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளது. அதுமட்டுமல்லாது, மாலையில் உங்கள் வாழ்க்கைத் துணையுடன் நீங்கள் நெருக்கமாக பொழுதை கழிக்கும் வாய்ப்பு அதிகம் உள்ளது.

மிதுனம்: இன்று உங்கள் உணவு பழக்கவழக்கத்தின் மீது தனி கவனம் செலுத்துவீர்கள். புதிய வேலைக்கான நேர்காணலுக்கு நீங்கள் தேர்வாக பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது. பணியிட மேல் அதிகாரிகளிடம் இருந்து ஊக்கம் பெறுவீர்கள். கிரக நிலைகள் சாதகமாக இல்லாத காரணத்தினால் சச்சரவுகளில் இருந்து விலகி இருப்பது நல்லது. இதனால் உணர்வு ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படக்கூடும்.

கடகம்: இன்றைய தினத்தின் முதல் பகுதியில், பதற்றமான மன நிலை இருக்கலாம். உங்களது உடல் நல குறித்து அறிந்துகொள்ள சோதித்துக் கொள்வது நல்லது. தியான பயிற்சியை கடைபிடிக்கவும். அலுவலகத்தில் நிதானத்தை இழக்க வேண்டாம். ஏனென்றால் இதன் பாதிப்புகள் மிகவும் மோசமாக விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம்.

சிம்மம்: இன்றைய தினத்தில், உங்களுக்குள் மறைந்திருக்கும் கலை உணர்வு வெளிப்படும். புகழ்பெற்ற கலைஞர்கள் போல் இல்லை என்றாலும், உங்களது கலைநயமிக்க பணிகள் தனித்துவம் உள்ளதாக இருக்கும் உங்கள் பேச்சாற்றல் மூலம் நீங்கள் அனைவரையும் கவரும் விதத்தில் செயல்படுவீர்கள். பணியில் இருக்கும் போது, நீங்கள் வெளிப்படுத்தும் ஆற்றலும் உற்சாகமும், அனைவரையும் ஊக்குவிக்கும் வகையில் இருக்கும். எனினும் சொல்ல குறை கூறுவார்கள். அது கவலைப்படாமல் உங்கள் வேலையை தொடர்ந்து செய்வது நல்லது.

கன்னி: இன்று காலை மந்தமாக தொடங்கினாலும், மாலையில் நிலைமை மாறி உற்சாகம் ஏற்படும். மதியம் ஏற்பட்ட சில தடைகள் ஏற்படலாம். ஆனால், மாலையில் நெருங்கியவர்கள் மற்றும் மனதிற்கு பிடித்தவர்கள் உடன் நேரத்தைக் கழித்து மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பீர்கள்.

துலாம்: இன்று, வெற்றிக்கான பாதை உங்களுக்கு நேர்வழிகளின் மூலம் கிடைக்கும். பகல் நேரத்தில் சிறிய பிரச்சனைகள் காரணமாக பாதிப்புகள் உண்டாகும் வாய்ப்பு உண்டு. எனினும் பேச்சுவார்த்தைகள் மூலம் அனைத்தும் சுமூகமாக தீர்க்கப்பட்டு விடும். தொழில் துறையை பொருத்தவரை, பல்வேறு தரப்பில் இருந்து பணவரவு இருக்கும். இவை அனைத்தும் உங்களது செயல் திறன் மற்றும் கடுமையான முயற்சிகளின் பலனாகும்.

விருச்சிகம்: இன்று பல நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன. உங்கள் துறையில் போட்டியாளர்களை வெற்றி கொள்ள பல்வேறு விதமான தினசரி பணிகளில் ஈடுபடுவீர்கள். அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள்.

தனுசு: இன்றைய தினத்தில், உங்கள் புன்னகையின் மூலம் உங்களை கடந்து போகும் அனைவரின் மனதையும் நீங்கள் கவரும் வண்ணம் இருப்பீர்கள். உங்கள் அறிவார்ந்த ஆலோசனைகளின் மூலம் உடன் பணிபுரிபவர்கள் பலன் அடைவார்கள். மாலை நேரத்தில், உங்கள் காதல் துணையுடன் நீங்கள் நேரம் செலவழிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதால், மனம் முழுவதும் மகிழ்ச்சி நிறைந்திருக்கும்.

மகரம்: ஒரு விறுவிறுப்பான நாளை எதிர்கொள்ள தயாராக இருங்கள். எதிர்பாராத நிகழ்வுகள் மூலம் சந்தோஷம் ஏற்படும். திடீரென்று நீங்கள், மிகவும் உற்சாகமாக இருப்பதைப் போல் உணர்வீர்கள். பணியிடத்தில் பல கேள்விகளுக்கான விடைகளை நீங்கள் தேட முயலுவதில் நேரம் அதிகம் செலவாகும். புதிய திட்டம் அல்லது புதிய வர்த்தகம் ஏதேனும் தொடங்குவதற்கு நிதி உதவி கிடைக்கும் வாய்ப்பும் அதிகம் உள்ளது. பொதுவாக இன்று எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மாறாக மிகவும் சிறந்த நாளாக இருக்கும்.

கும்பம்: இன்றைய தினம் ஒரு அற்புதமான நாளாக இருக்கும். இது உங்களது பணிக்கு மட்டுமே பொருந்தும். அதற்கான பலன்களுக்கு பொருந்தாது. பெரிய பாதிப்புகள் ஏதேனும் ஏற்படாது என்பதால், அதிகம் கவலை கொள்ள வேண்டிய அவசியமில்லை. குழந்தைகள் அல்லது உங்களது வாழ்க்கைத் துணை இன்று மாலை உங்களிடம் கோபம் கொள்ளலாம். ஆனால், நீங்கள் அதைப்பற்றி கவலைப்படாமல் நிம்மதியாக இருக்கவும்.

மீனம்: இன்றைய தினம் ஒரு ஆக்கபூர்வமான நாளாக இருக்கும். பழைய நண்பர்களை நீங்கள் சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. பழைய நண்பர்கள் அல்லது பழைய காதலரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு உள்ளது. சமூக நிகழ்ச்சிகளில் கலந்துகொண்டு, அனைவரையும் ஈர்க்கும் வண்ணம் செயல்படுவீர்கள். இந்த வாய்ப்பை நன்றாக பயன்படுத்திக் கொள்ளவும்.

TAGGED:

HOROSCOPE JULY 26
RASIPALAN IN TAMIL JULY 26
ராசிப்பலன் ஜூலை 26
மகர ராசிப்பலன் ஜூலை 26
HOROSCOPE IN TAMLI JULY 26TH

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.